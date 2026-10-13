Drones con fibra óptica y piezas para ensamblar aeronaves: los aseguramientos que revelan la adaptación tecnológica del narco en Sinaloa

Los aseguramientos de drones en Sinaloa muestran la presencia de dispositivos que van más allá de los modelos convencionales y plantean nuevos retos para las fuerzas de seguridad. (Crédito: X | @sspsinaloa1)

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El uso de fibra óptica para controlar drones y la localización de explosivos improvisados y blindaje artesanal en Sinaloa muestran distintas capacidades técnicas presentes en el equipamiento asegurado a presuntos grupos criminales.

En menos de una semana, elementos del Ejército localizaron material para ensamblar aeronaves no tripuladas en el municipio de El Rosario, mientras que otros despliegues en la entidad dejaron al descubierto artefactos explosivos y vehículos con modificaciones de protección.

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El secretario de Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, reconoció este martes 13 de octubre que el empleo de estos dispositivos por parte de organizaciones criminales preocupa a las fuerzas armadas en todo el país. No obstante, aclaró que el material asegurado en los operativos del 4 y el 11 de octubre no correspondía a drones completos y que las piezas localizadas no contaban con mecanismos para lanzar explosivos.

La precisión es relevante para dimensionar el alcance de los hallazgos: el uso de fibra óptica permite operar aeronaves sin depender de una conexión inalámbrica convencional, pero la presencia de rollos de cable y componentes no demuestra, por sí sola, que todos los equipos asegurados estuvieran ensamblados o preparados para realizar ataques.

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Dos aseguramientos de material para drones en El Rosario

El 5 de octubre, elementos del Ejército realizaron un operativo en el municipio de El Rosario, donde se reportó el aseguramiento de 15 drones, 15 controles remotos, 15 rollos de fibra óptica y 14 baterías. También localizaron tres armas largas, seis cargadores, 155 cartuchos, tres chalecos tácticos, seis placas balísticas y 42 artefactos explosivos improvisados, según la información publicada por el Periódico Noroeste el 6 de octubre.

Seis días después, el 11 de octubre, los militares aseguraron en el tramo carretero El Rosario–Agua Verde otros 48 drones, 64 baterías, 44 rollos de fibra óptica y accesorios para estos dispositivos. En ese sitio también encontraron 200 cartuchos, 20 placas balísticas, seis chalecos tácticos y 16 uniformes tácticos, de acuerdo con el reporte del Gabinete de Seguridad federal.

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Sin embargo, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinabum de este martes, Trevilla Trejo aclaró que el material de ambos aseguramientos eran piezas para ensamblar drones y no aeronaves completas. El secretario también señaló que no contaban con aditamentos para lanzar artefactos explosivos.

El titular de Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, durante 'La Mañanera' de este martes. (Crédito: Gobierno de México)

En conjunto, los reportes iniciales dieron cuenta de 63 drones o conjuntos descritos como tales y 59 rollos de fibra óptica. La aclaración posterior de Defensa obliga a precisar que se trataba de material para ensamblaje, por lo que no debe presentarse el total como 63 aeronaves completas listas para operar.

El gobierno federal no identificó públicamente a qué grupo criminal pertenecía el equipo. Trevilla mencionó que en Sinaloa operan las facciones conocidas como Los Mayos y Los Chapos, pero dijo que no podía atribuir el material asegurado a alguna de ellas.

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Por qué importa la fibra óptica

Los drones controlados mediante fibra óptica se diferencian de los que dependen exclusivamente de una conexión inalámbrica. En lugar de transmitir las órdenes de vuelo por radiofrecuencia, mantienen una conexión física con el operador a través de un cable que se va desplegando durante el recorrido.

Esta característica puede dificultar la respuesta de los sistemas antidrones que buscan interrumpir las comunicaciones mediante interferencias electrónicas. Al no depender de una señal de radio para transmitir las órdenes de control, el aparato no queda expuesto de la misma manera a los inhibidores convencionales dirigidos contra esos enlaces.

La tecnología FPV —siglas en inglés de first-person view— permite que el operador vea en tiempo real las imágenes captadas por la cámara del aparato, generalmente mediante gafas o una pantalla. Los sistemas de fibra óptica se han utilizado en la guerra entre Rusia y Ucrania, donde su resistencia a determinadas interferencias electrónicas los ha convertido en una herramienta de interés militar.

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Aun así, el hallazgo de rollos de cable en Sinaloa no permite concluir que todos los componentes asegurados fueran compatibles con ese sistema ni establecer el alcance operativo de los equipos. Para determinarlo se requeriría información técnica sobre las piezas, su configuración y el uso que pretendían darles sus propietarios.

Defensa reconoce preocupación por el uso criminal

Trevilla Trejo afirmó que los grupos delictivos utilizan drones comerciales que posteriormente adaptan para agredir a organizaciones rivales o a integrantes de las corporaciones de seguridad.

El titular de Defensa señaló que la preocupación no se limita a Sinaloa. También explicó que desde 2025 se han adquirido equipos antidrones fijos y móviles, algunos desplegados en la frontera, y que las autoridades mexicanas realizan operaciones coordinadas con Estados Unidos para enfrentar esta amenaza.

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Aunque el secretario sostuvo que esas acciones han contribuido a disminuir las agresiones con este tipo de dispositivos, no presentó durante esa intervención cifras que permitieran medir la reducción ni desglosó los resultados por entidad.

Su declaración confirma que el uso de aeronaves no tripuladas por parte de grupos criminales forma parte de las preocupaciones operativas de las fuerzas armadas. No obstante, la información disponible no permite atribuir a los materiales localizados en El Rosario un ataque concreto ni determinar qué organización los iba a utilizar.

Explosivos improvisados y blindaje artesanal en otros hallazgos

Los aseguramientos de octubre en Sinaloa no se limitaron a los componentes para aeronaves no tripuladas. En el poblado de Cacalotán, en el municipio de El Rosario, elementos del Ejército localizaron 25 artefactos explosivos improvisados y un vehículo con blindaje artesanal, de acuerdo con el recuento publicado por Ríodoce el 12 de octubre.

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En otros puntos del estado también se reportaron hallazgos de explosivos y armamento. En Culiacán, militares y policías municipales aseguraron nueve armas largas, 22 cargadores, 173 cartuchos, siete artefactos explosivos improvisados y tres vehículos. En Concordia, elementos del Ejército y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana localizaron seis minas terrestres, cuatro artefactos explosivos improvisados, cuatro chalecos balísticos y equipo táctico.

Los reportes disponibles no establecen que todos estos materiales pertenezcan a una misma organización ni que formen parte de una sola operación criminal. Su localización en diferentes puntos de Sinaloa permite documentar la variedad del equipo asegurado, pero no basta para reconstruir una cadena de suministro ni para atribuir una estrategia común a los grupos que operan en la entidad.

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La evidencia más concreta sobre la adaptación tecnológica está en los componentes de fibra óptica y los equipos relacionados con drones localizados en El Rosario. La advertencia de Defensa añade una dimensión nacional al problema, aunque la información oficial todavía deja preguntas abiertas sobre el origen de las piezas, su grado de ensamblaje y el uso que pretendían darles.