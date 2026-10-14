México

Marcelo Ebrard destaca que México paga menos aranceles que otros países a EEUU y somos uno de sus principales socios comerciales

El secretario de Economía puso de ejemplo a una nación como China, que tiene una tarifa arancelaria mucho más elevada

Marcelo Ebrard aumenta sus ingresos en administración de Sheinbaum, declara más de 3 millones pesos. (Foto: redes sociales)
Marcelo Ebrard aumenta sus ingresos en administración de Sheinbaum, declara más de 3 millones pesos. (Foto: redes sociales)
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Este martes, Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía (SE), señaló que México paga una tasa arancelaria efectiva inferior al 3 por ciento en su comercio con Estados Unidos.

El funcionario federal comparó esa cifra con el 22 por ciento que, según sus cifras, enfrenta China, por lo que consideró que nuestro país ha sorteado mejor de lo previsto las medidas proteccionistas implementadas por el presidente estadounidense, Donald Trump.

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“Pues a nosotros nos ha ido relativamente bien, si te comparas con China. Por ejemplo, China está pagando de arancel efectivo 22 por ciento, nosotros estamos pagando menos del 3 por ciento”, dijo durante su visita a la Cámara de Diputados.

Marcelo Ebrard destaca que México es uno de los principales socios comerciales de EEUU

Ebrard también declaró que, pese al escenario adverso, México se mantiene como el principal exportador hacia la Unión Americana, al tiempo que registra un crecimiento en sectores como los semiconductores y la electrónica.

“México es el principal exportador de Estados Unidos a pesar del proteccionismo que hemos visto”, agregó.

Titular de SE presentará avances sobre el T-MEC

El funcionario federal hizo tales declaraciones durante una breve conversación con medios de comunicación en la Cámara Baja, lugar en el que estuvo presente para presenciar el informe del legislador de Morena, Enrique Vázquez.

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Además, aprovechó para adelantar que, el próximo viernes 16 de octubre, presentará información sobre la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y las perspectivas económicas para México.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, hizo anuncios importantes sobre la relación comercial entre México y Estados Unidos. Crédito: X / @m_ebrard
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, hizo anuncios importantes sobre la relación comercial entre México y Estados Unidos. Crédito: X / @m_ebrard

“La revisión del tratado es lo que me han preguntado. El viernes estaremos aquí y les informaré cuál es la proyección que México tiene el día de hoy y qué avances tenemos comercialmente hablando”, comentó.

Ebrard ve mejores condiciones comerciales que las previstas

Desde el punto de vista de Marcelo Ebrard, hace un año y medio se anticipaba un panorama más complicado para la economía nacional, por las políticas comerciales estadounidenses.

“Se esperaba una situación todavía más compleja de la que estamos viviendo”, reconoció el titular de Economía.

No obstante, consideró que la evolución del comercio y el crecimiento de nuevas actividades industriales han permitido enfrentar ese escenario en mejores condiciones de las previstas.

Reconoce los beneficios de la relación entre Sheinbaum y Trump

Por otro lado, Ebrard consideró que el buen camino de la economía se debe a varios factores, entre ellos, la relación que hay entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y su homólogo estadounidense, Donald Trump.

“La presidenta, creo, me parece, ha construido una relación compleja, difícil, a veces difícil de predecir. Con el presidente Trump ha tenido más de 21 llamadas o 22, ha intervenido en todos estos procesos de manera directa.

“Eso ha sido un factor muy favor de México”, enfatizó.

Otro punto a favor: la integración de las dos economías

Según el funcionario, otro factor a favor de México en la imposición de aranceles de la Unión Americana, es la integración que existe entre las dos economías.

Asimismo, reveló que también le informará a los diputados –durante su comparecencia por la Glosa del Segundo Informe de Gobierno de Sheinbaum– sobre cómo será la aplicación del tratado comercial con la Unión Europea y qué oportunidades existen para México.

“Ya estamos listos y significa que no vamos a tener prácticamente aranceles con la Unión Europea.

“Vemos una evolución favorable de la economía mexicana respecto a lo que se esperaba. El día de hoy estamos exportando mucho más, el último mes creció 16.8 por 100 la exportación en Estados Unidos y eso es un mérito en eso país, estamos optimistas”, explicó el funcionario.

La conversación telefónica se enfoca en gravámenes vigentes a acero, aluminio, sus derivados y autos, además del proceso de evaluación del tratado comercial, aunque la mandataria descarta que se planteara un pacto exclusivo
La conversación telefónica se enfoca en gravámenes vigentes a acero, aluminio, sus derivados y autos, además del proceso de evaluación del tratado comercial, aunque la mandataria descarta que se planteara un pacto exclusivo

Marcelo Ebrard asiste al SemiconWest 2026

Mediante su cuenta de X, el secretario de Economía informó que asistió –en representación de México– a la SemiconWest2026, en San Francisco, California, al que catalogó como uno de los eventos más relevantes del mundo.

“México presente en SemiconWest 2026 en San Francisco, California. 40 mil empresas de semiconductores en un evento, el más relevante del mundo. Aguascalientes, Ciudad de México, Coahuila, Chihuahua, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Sonora y Yucatán presentes”, publicó.

De llamar la atención el optimismo de Marcelo Ebrard, al destacar que México es uno de los socios comerciales más importantes para Estados Unidos, pero todo esto depende del humor que exista en la Casa Blanca.

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