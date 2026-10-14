Antes de pelear con Mbilli, Canelo Álvarez celebra con lujo el cumpleaños 19 de su hija Emily

El boxeador mexicano compartió una fotografía junto a su hija para desearle muchos años más, mientras ella difundió su experiencia este 12 de octubre. (Instahram)

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Las celebraciones de Emily Cinnamon Álvarez tomaron la costa de Punta de Mita, Nayarit, durante su cumpleaños número 19.

Entre mariachis, una vistosa cena al aire libre y una producción con su nombre, la hija mayor de Saúl “Canelo” Álvarez compartió parte de una fecha que reunió a familiares y amistades.

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La hija del boxeador festejó con música de maricahi, un montaje gigantesco con su nombre y un vestido blanco con aplicaciones de perlas durante el evento. (Instagram/ @emilyc.alvarez)

Mientras Emily mostraba los detalles de su festejo en sus redes sociales este 12 de octubre, el boxeador mexicano la felicitó con un mensaje especial. La dedicatoria llega además días antes de que el Canelo vuelva al ring para su combate ante Christian Mbilli, previsto para el 31 de octubre en Riad.

Emily celebra sus 19 años con una reunión en Punta de Mita

El festejo se realizó en Punta de Mita, según la ubicación incluida en las historias de la joven. La celebración tuvo como escenario un espacio al aire libre, con áreas verdes, alberca y vista al mar.

El montaje incluyó letras gigantes con su nombre , acompañadas por globos en tonos blanco y dorado .

La celebración reunió a familiares y amistades para una cena al aire libre .

Antes del encuentro en Nayarit , la joven comenzó el día con mariachi . Entre las canciones que acompañaron esa primera parte del festejo aparecieron temas como “Si nos dejan” .

Emily también compartió una bebida servida en un coco con la leyenda “Emily’s 19 fest” , un detalle que retomó el nombre de la celebración.

Para la fecha, la cumpleañera mostró uno de sus atuendos: un vestido blanco con aplicaciones de perlas. La publicación fue acompañada con la frase “pearls, poise & a little attitude”.

Emily Cinnamon festejó sus 19 años tras concluir la preparatoria y consolidar su trayectoria en el modelaje al participar en la Semana de la Moda de Nueva York. (Instagram/ @emilyc.alvarez)

Así, con el mar de fondo y su nombre iluminando con todo su esplendor el jardín, Emily Cinnamon convirtió sus 19 años en una celebración que se extendió desde el mariachi de la mañana hasta la cena en Punta de Mita

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El mensaje de Canelo acompaña el festejo de su hija

Canelo felicitó a su hija Emily desde sus historias de Instagram. El pboxeador compartió una fotografía junto a ella y dejó un mensaje que se sumó a las publicaciones de cumpleaños que circularon durante el día.

El pugilista mexicano escribió: “Feliz cumpleaños, mi niña hermosa. Que cumplas muchos, muchos más y que seas siempre muy feliz” .

Emily es la primogénita de Saúl . Durante 2026 también compartió momentos de su graduación de bachillerato y ha hablado de su interés por la equitación , los negocios y los caballos.

La joven ha construido una presencia propia en redes sociales y en el modelaje. En febrero participó en la Semana de la Moda de Nueva York, donde cerró un desfile del diseñador mexicano Alonso Máximo.

Saúl “Canelo” Álvarez demostró su cariño y felicitó a su hija mediante un mensaje en su cuenta de Instagram. (Instagram/ @canelo)

En este sentido, la fotografía frente al ring reunió dos mundos de la familia Álvarez: la carrera que llevó a Canelo a la fama y el cumpleaños 19 de la joven que comienza a trazar su propio camino.

Después del festejo, Canelo Álvarez vuelve prepara su combate contra Mbilli en Riad

El cumpleaños de Emily ocurre a menos de tres semanas de la próxima pelea de Canelo. Álvarez tiene previsto enfrentar a Christian Mbilli el 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita, en una función con un título supermediano del CMB en disputa.

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El mexicano busca volver a los grandes combates después de la dolorosa derrota que sufrió ante Terence Crawford en septiembre de 2025.

Canelo también ha hablado sobre el cierre de su carrera. El boxeador dijo que desea realizar su última pelea en México y que imagina al legendario Estadio Azteca como escenario.

El pugilista confirmó que ya conversó con Emilio Azcárraga sobre esa posibilidad, aunque no existe una fecha, rival ni acuerdo anunciado para una función de despedida en la Ciudad de México.

Canelo Álvarez enfrenta a Christian Mbilli el 31 de octubre en Riad con el título supermediano del CMB en juego. (Captura de pantalla)

El 31 de octubre espera Christian Mbilli y una apasionante nueva noche de boxeo para el Canelo. Antes, el campeón mexicano dejó por un momento la ruta hacia el ring para acompañar a su hija en el inicio de sus 19 años.