Tito Villa estalla contra Cruz Azul pese a la remontada en CU: “Pumas te pintó la cara en 30 minutos”

La Máquina igualó 3-3 con los Universitarios pese a la superioridad numérica (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El campeón Cruz Azul igualó 3-3 con los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el domingo 11 de octubre en el estadio Olímpico de Ciudad Universitario, después de estar en desventaja, 2-0, por recibir los goles de Juninho Vieira y el Chino Huerta, al 10′ y 16′ respectivamente.

Aunque los Universitarios se quedaron con uno menos desde el minuto 37′, debido a la expulsión de César Huerta, el cuadro cementero no supo ganar con superioridad numérica en el partido de la jornada 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Mx.

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Tal aspecto no tiene muy contento al argentino, Emanuel Tito Villa, quien arremetió contra varios jugadores de Cruz Azul y al mismo tiempo pidió al técnico, Joel Huiqui, un regaño para los futbolistas por su bajo rendimiento frente a los Pumas de la UNAM que empieza a causar preocupación a estas alturas de la campaña regular.

“Pero yo no veo mal de que desde el banco le miente la madre a uno y le diga: “Oye, cab***, ponte a correr”. O sea, que empiece él (Joel Huiqui) a bajar una línea con sus líderes, porque así lo debería de hacer", señaló el exjugador en el Podcast de la Máquina.

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“A ver, Willer (Ditta), te encargas de la defensa, (Erik) Lira, encárgate del mediocampo y órale, cab***. Sí, yo sé que todo mundo tiene buen pie y que Cruz Azul se hace fuerte con la pelota, pero cuando no las tengas, cuando no la tengas, ¿qué? ¿Vas a caminar? ¿Vas a solamente a hacer sombra en la cancha? No, porque hay equipos que juegan bien", indicó Tito Villa.

La Máquina no pudo vencer a un Pumas que resistió con 10 en CU. (X/ @CruzAzul)

“Pumas, con lo poco mucho que tienen ofensivamente hablando, te pintó la cara en 30 minutos. Y si te agarra Toluca FC, y si te agarra Chivas, y si te agarra en un buen día, tú no puedes dejar de correr. No, ahorita apretamos y lo ganamos”

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“Yo ahí sí creo que hay que hablar con los muchachos y decirle: “Muchachos, dejémonos de jo*** y pongámonos las pilas otra vez, porque si no, pues va a haber... y está muy bien con el mensaje que (Joel Huqui) manda. Si no, va a empezar la rotación”, advirtió Emanuel Villa tras el empate en CU contra los Pumas de la UNAM.

Javier Alarcón mete presión a Joel Huiqui tras seguidilla de partidos sin ganar

El técnico cementero antes de responder una pregunta en la conferencia de prensa. (César Márquez | Infobae México)

Cruz Azul suma cinco partidos sin ganar en esta temporada. Desde su victoria en el Clásico Joven ante las Águilas del Club América (4-3), la Máquina perdió la Campeones Cup con el Inter Miami CF (2-0) en Estados Unidos, cayó con el Club de Futbol Monterrey Rayados (1-0) y empató con Toluca FC (3-3), con el Club América (0-0 en juego amistoso) y ahora con los Pumas de la UNAM (3-3).

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La irregularidad del equipo capitalino provoca que el comentarista deportivo, Javier Alarcón, le recuerde a Joel Huiqui y compañía que la décima estrella sucedió hace 11 jornadas y si en Cruz Azul piensan con el bicampeonato, primero debe de encontrar soluciones, pues con este nivel no aspira al título del Apertura 2026.

“Ya el pasado, el título anterior, ya, ya. Todos los jugadores tienen que olvidarse de eso. La directiva, o sea, no van a ganar el bicampeonato, recordando el semestre anterior. Creo que es importante que se quiten ya ese efecto de ”somos grandiosos". dijo el analista deportivo.

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“Tienes que volver a trabajar una nueva historia y creo que Joel (Huiqui), en esos 30’ minutos antes de la expulsión del Chino (Huerta), se pasma. Yo no vi que le dijera a fulano de tal: “A ver, colócate acá”, que algo cambiara. “A ver, Toro (Fernández), vente acá, tres cuartos de campo y que Nico (Ibáñez) se mantenga en punta”. No, no, no hubo soluciones",

“Entonces, ya es tiempo también de empezar a presionar un poco a Joel como el estratega que él quiere ser reconocido. O sea, como un estratega consolidado más allá de la historia de la Cenicienta, que lo hizo muy bien. Yo creo que también Huiqui va en, en el paquete ahora de consideraciones. ¿Qué trae en la mochila Wiki como estratega?“, cuestionó Javier Alarcón.

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Joel Huiqui lanza un claro mensaje en Cruz Azul: “Nadie es indispensable”

La Máquina rescató un punto amargo contra los Pumas de la UNAM en CU. 1 (Foto: Diego Cedrix)

Al ver la reacción de su equipo tras las modificaciones hechas durante la segunda mitad, el estratega, Joel Huiqui, afirmó que llegó el momento de cambiar el modelo base que viene utilizando, además de mencionar que ninguno de sus titulares, específicamente de la parte ofensiva, tiene su lugar asegurado, sino que cada quien se debe ganar el derecho de salir al terreno de juego.

“Dentro de la fase ofensiva, nosotros en la construcción, que seamos más inteligentes, más listos, mejores decisiones, no jugar tanto por dentro, ser un equipo que tenga esas variantes por fuera, por dentro. Obviamente, hoy los rivales nos están estudiando mucho, porque tenemos mucho tiempo trabajando con el modelo base del club y el equipo planea su juego”, declaró en conferencia de prensa.

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“Ellos saben que si nosotros estamos mal parados, pues nos hacen daño y justamente pasó. Es un punto un poco amargo por lo que pasó. Desgraciadamente también para el equipo rival fue mucho tiempo con un jugador menos y eso se les complica tanto a ellos como a nosotros”.

“A nosotros primero porque hay más espacio, primero porque el equipo rival defiende bien y tenemos que modificar un poco la estructura inicial, hacer muchos cambios y al final de cuentas lo rescatable del partido justamente es que los que entraron de cambio tienen gran oportunidad. Ellos hcieron muy bien el trabajo y obviamente en el equipo no hay nadie indispensable, cada quien se tiene que ganar el lugar y así va a ser a partir de ahora”, sentenció Joel Huiqui.

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