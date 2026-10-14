"Mi reina, no te escucho nada, tienes que hablar con más huevos", la frase de la diputada de Morena, María Silva, hacia una legisladora de la oposición, por lo que detonó un mayor debate en la Cámara de Diputados. (Canal del Congreso)

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“Mi reina, no te escucho nada, tienes que hablar con más huevos”, fue la frase que lanzó la morenista María Damaris Silva desde la tribuna de la Cámara de Diputados, quien detonó todo un debate sobre el uso de expresiones misóginas por parte de quienes legislan en México.

Una intervención en el Pleno que terminó en pelea

La diputada se encontraba mostrando su respaldo a la Ley Federal de Derechos enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, de la cual dijo, se obtendrá un aprovechamiento justo de los recursos, medida orientada a cumplir con la ciudadanía.

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“Logrando así que cada peso que se recaude no se vaya a paraísos fiscales como se hacía antes”, fue el reproche de la diputada antes de lanzar la frase que derivó en señalamientos de Violencia Política de Género al interior de San Lázaro.

Tras el señalamiento a una diputada que buscaba intervenir durante el discurso de Damaris Silva, ésta le lanzó el polémico señalamiento, posteriormente, siguió su participación y volvió a decir “compañera, no te escucho, tienes que hablar más fuerte”.

La oposición se unió contra la morenista

Pelea en San Lázaro: diputadas de Morena justifican llamar “mojigatas”, “cínicas” e “hipócritas” a legisladoras de oposición.

Los gritos comenzaron a hacer más eco en la sala, por lo que la priista Ana Isabel González pidió una moción de orden y se lanzó contra los dichos de la morenista, los cuales calificó como “una falta de respeto... Eso es misoginia”.

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La diputada del tricolor denunció burlas por parte de la legisladora de Morena, le reclamó que durante el foro de feminicidio se abordó el tema de “cómo inician los ataques... La Cámara de Diputados se respeta”.

Por su parte, la panista Paulina Rubio Fernández rechazó las expresiones de Damaris Silva, a quien acusó de hacer señas de “cortar el cuello” a otra diputada, “es increíble el nivel de violencia que está ejerciendo sobre las diputadas de oposición, es más vergonzoso que usted hable de valor, ese es el que hay que tener para sostener su reserva”.

Arropada por las panistas, entre risas y señas que derivan en la misma expresión de la morenista, Rubio Fernández retó a que la reserva presentada durante el debate en lo particular sea votada a favor, “lo único que hace es insultar a las mujeres de este pleno”.

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También destacó que durante la intervención de legisladoras de oposición el sistema de audio se escucha bajo, pero cuando participan las o los morenistas el audio se mantiene a buen nivel.

Otra diputada de Morena justificó las palabras de su compañera de bancada

Sin embargo, la reflexión expuesta por la oposición estuvo de “sobra”, ya que entre morenistas se cobijaron y la diputada Margarita Corro Mendoza intervino mediante una “moción de orden” donde justificó lo dicho por su compañera de bancada:

“Es inconcebible el nivel de inconsciencia de estas mojigatas, que hoy se están espantando de una expresión cuando ellas han subido a mentarnos la madre, mentarle la madre a la presidenta... Se espantan de las chiquitas, pero se comen las grandotas, son unas cínicas e hipócritas”.

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La diputada Corro Mendoza arrasó y se fue contra las creencias y la religión de las panistas, a quienes criticó por ir a misa los domingos, “poner el marcador en ceros y salir a decir toda clase de improperios”.

Tras el intercambio de posicionamientos, el presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, Raúl Bolaños, pidió tanto a quien estaba en tribuna como a las diputadas en el salón de sesiones, “procurar mantener con civilidad y con altura de miras el debate... No ganamos nada insultando a unos y a otros”.

Tras más de 8 horas de discusión, donde también resaltó el tema de la crisis del agua en Jalisco, los diputados avalaron la reforma en lo particular con 339 votos a favor, 112 en contra y 1 abstención.

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