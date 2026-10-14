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México busca el título y su boleto al Mundial en el Panamericano de Béisbol 5 2026

La selección mexicana competirá en las categorías adulta y juvenil del torneo continental, que se celebrará del 14 al 18 de octubre en Barquisimeto, Venezuela

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México afrontará un nuevo reto internacional en el Campeonato Panamericano de Béisbol 5 de 2026, donde participará con sus selecciones adulta y juvenil. El representativo mayor buscará conquistar el título continental, mientras que el equipo juvenil intentará conseguir su clasificación a la Copa del Mundo de 2027.

La delegación nacional ya se encuentra en el Domo Bolivariano de Barquisimeto, Venezuela, sede del certamen organizado por la Confederación Panamericana de Béisbol. La competencia se disputará del 14 al 18 de octubre, con la primera fase programada del 14 al 16, mientras que las semifinales y finales se celebrarán el día 17.

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México busca el campeonato en la categoría adulta

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El equipo mexicano de la categoría mayor tendrá como rivales en la primera fase a Puerto Rico, Cuba y Venezuela, selecciones ante las que buscará avanzar en su objetivo de conquistar el campeonato continental.

El representativo nacional llega con el antecedente de haber conseguido un lugar en el podio durante la edición anterior, que también se llevó a cabo en territorio venezolano.

La dirección técnica estará a cargo de Orlando Valle y Jorge Sandoval, quienes contarán con una plantilla integrada por Javier Santos, Omar López, Luis Bencomo, Kevin Ochoa, Valeria Sarmiento, Ashley Armenta, Valeria Sánchez y María Urías.

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La selección juvenil va por su clasificación al Mundial de 2027

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En la categoría juvenil, el principal objetivo de México será conseguir uno de los boletos disponibles para la Copa del Mundo de Béisbol 5 de 2027. Para lograrlo, deberá superar una primera fase en la que se enfrentará a Puerto Rico, Cuba, Venezuela, Argentina, Perú y República Dominicana.

El equipo estará dirigido por Tania González y José Luis Salinas, con Alexandra Frías, Erika Solís, Edsy Valenzuela, Abril Martínez, Jesús Mendoza, Isaac Rodríguez, Yahir Ochoa y Kevin Morales como integrantes de la plantilla.

Como parte de la preparación para el torneo, la selección juvenil disputará un partido de exhibición a un set este martes, después de la ceremonia inaugural. La jornada también contempla encuentros entre Perú y Venezuela, así como Argentina y México.

Con ambos representativos listos para comenzar su participación oficial este miércoles 14 de octubre, México buscará cumplir sus objetivos en el certamen continental: pelear por el título en la categoría adulta y asegurar su presencia en la próxima Copa del Mundo en la juvenil.

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