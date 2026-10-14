México

Profeco pone a prueba jeans para dama: estos son los que se decoloran, tuercen o vienen con una talla menor

La revisión de la Revista del Consumidor en octubre de 2026 evalúa resistencia, composición, acabados y comportamiento de prendas

Manos exprimiendo prenda de mezclilla azul sobre un barreño metálico. Agua gotea. Ropa mojada, toallas y pinzas de madera en la mesa. Lavadora al fondo.
Unas manos de persona escurren una prenda de mezclilla mojada en un barreño, drenando el agua antes de tender la ropa. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La Profeco pone a prueba 23 pantalones de mezclilla para dama y detecta modelos que pueden perder color por el roce o las lavadas, torcerse después del cuidado doméstico o quedar una talla por debajo de la que marca la etiqueta.

El estudio compara prendas de siete marcas para orientar la compra de unos jeans que conserven mejor su forma y apariencia.

PUBLICIDAD

La revisión del Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor aparece en la edición de octubre de 2026 de la Revista del Consumidor. Incluye cinco modelos de algodón 100% y 18 con mezclas de fibras, sometidos a 702 pruebas entre el 15 de mayo y el 12 de agosto.

El análisis no concluye que un modelo sea malo en todos los aspectos. De hecho, los 23 jeans tienen información comercial completa, acabados calificados como Excelente y resultados de Muy bueno o Excelente en durabilidad. Las alertas aparecen en pruebas concretas de talla, solidez del color y torsión tras las lavadas.

PUBLICIDAD

Primer plano de dos manos de adulto con vello corporal, una con anillo de oro, sobre un pasamanos de madera; visibles pantalones de mezclilla y escaleras difusas.
Manos de un adulto con anillo de bodas descansan sobre un pasamanos de madera, mostrando un pantalón de mezclilla en el plano cercano y escaleras de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Profeco identifica cinco jeans que se decoloran por el roce o las lavadas

La pérdida de color es una de las fallas que más interesa a quienes buscan pantalones de mezclilla para uso frecuente. El laboratorio revisó la solidez del color después del lavado y del frote contra otras prendas o contra la propia tela, como ocurre en la entrepierna y las valencianas.

Estos son los modelos que se decoloran por el frote:

  • Cimarron Jeans 5394.

El modelo tiene corte skinny a la cintura y está hecho con 78.1% algodón, 18% poliéster y 3.9% elastano. Además de perder color por el roce, resulta una talla menor frente a lo indicado en la etiqueta.

Los pantalones que se decoloran por el lavado son:

  • Oggi Atraction RPV RAW.
  • Oggi Innocent suavizado.

El Atraction RPV RAW es de tiro alto, corte recto y tela stretch. Tiene una composición de 77% algodón, 22% poliéster y 1% elastano. El Innocent suavizado es un modelo acampanado con 83.5% algodón, 14.5% poliéster y 2% elastano.

Los modelos que pierden color tanto por el lavado como por el frote son:

  • Silver Plate D71204.
  • Silver Plate D21086.

Ambas prendas de Silver Plate combinan algodón, poliéster, viscosa y elastano. El D71204 tiene corte skinny y 98% algodón, mientras que el D21086 es de corte boot, con ajuste en cintura, cadera y muslos.

El estudio también identifica un caso que se comporta distinto. El Silver Plate D71205, modelo skinny con 98% algodón y 2% elastano, es el único que no se decolora ni por lavado ni por frote dentro de los resultados del análisis.

Una mujer camina por una acera con camisa blanca, pantalón de mezclilla azul, mocasines negros y un bolso de cuero marrón.
Una mujer camina por una acera urbana con una camisa blanca, pantalones de mezclilla, mocasines negros y un bolso de mano de cuero marrón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos jeans se tuercen después del lavado

Un pantalón se tuerce cuando las piernas pierden simetría frente a su eje longitudinal. La prueba se realizó después de cinco ciclos de lavado para detectar deformaciones que pueden cambiar la caída de la prenda.

En la categoría de modelos con mezcla de fibras, George G026AB0308006 presenta torsión. Se trata de un pantalón skinny de cintura media, fabricado con 73% algodón, 24% poliéster y 3% elastano.

Entre los pantalones de algodón 100%, Weekend WKM26323-03 también se tuerce. Es un modelo wide leg, de tiro alto y caída holgada desde la cadera hasta el tobillo. La prueba indica que, además de la torsión, su talla es menor a la que declara la marca.

La Revista del Consumidor señala que todos los modelos tienen cambios dimensionales no perceptibles en el uso. El problema de estos casos no está relacionado con un encogimiento visible, sino con la pérdida de alineación de las piernas tras el lavado.

Pantalones de mezclilla en la tienda de la compañía en Times Square, en la ciudad de Nueva York. (Gabby Jones/The New York Times)
Pantalones de mezclilla en la tienda de la compañía en Times Square, en la ciudad de Nueva York. (Gabby Jones/The New York Times)

Tres pantalones resultan una talla menor a la indicada

La talla se verificó al cotejar las dimensiones físicas de cada prenda con la información de la etiqueta. Profeco encontró tres modelos que quedan una talla abajo de lo que prometen.

  • Cimarron Jeans 5394, skinny a la cintura.
  • Silver Plate D71205, skinny con elastano.
  • Weekend WKM26323-03, wide leg de tiro alto.

El caso de Cimarron combina talla menor y pérdida de color por frote. Weekend reúne talla menor y torsión. Por eso, probarse los jeans antes de comprarlos es una medida útil, incluso cuando la persona ya conoce la talla que suele usar en una marca.

El cuidado de los jeans también define cuánto duran

“Revísalos con detalle”, recomienda la publicación de Profeco. La dependencia aconseja examinar cadera, tiro y rodilla, porque en estas zonas suelen concentrarse las mezclas con elastano y los detalles que pueden afectar el ajuste.

También pide revisar la composición. El porcentaje de fibras elásticas determina cuánto se adapta un pantalón al cuerpo y qué tan bien puede recuperar su forma después de usarlo. En los modelos con elastano evaluados, la prueba de estiramiento y recuperación obtuvo Excelente.

Para conservar el color, la recomendación es lavar la prenda al revés y evitar la exposición directa al sol. “Este es el principal factor que provoca decoloración”, advierte la dependencia. También sugiere evitar el uso frecuente de secadora en pantalones con elastano, porque el calor puede deteriorar esa fibra.

Temas Relacionados

ProfecoJeansMezclillamexico-noticiasmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Álvaro Obregón, Tlalpan y seis municipios mexiquenses: donde más mujeres desaparecen en México

El análisis, basado en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, forma parte de un estudio sobre los 100 municipios con más casos acumulados en el país

Álvaro Obregón, Tlalpan y seis municipios mexiquenses: donde más mujeres desaparecen en México

Cuándo se juega la Selección Mexicana Femenil su boleto al Mundial y a los Juegos Olímpicos

El Tricolor Femenil cerró su serie de preparación ante Jamaica con una victoria de 3-1 en el Estadio Corregidora

Cuándo se juega la Selección Mexicana Femenil su boleto al Mundial y a los Juegos Olímpicos

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 14 de octubre: continúan movilizaciones de médicos del IMSS

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 14 de octubre: continúan movilizaciones de médicos del IMSS

Comisión del Senado desecha prohibición de redes sociales para infancias y prepara nueva propuesta de protección digital

La Comsisión de Derechos Digitales analiza una propuesta que incorpore derechos, privacidad y mecanismos de aplicación efectivos

Comisión del Senado desecha prohibición de redes sociales para infancias y prepara nueva propuesta de protección digital

Día de Muertos 2026: guía de mercados más populares para comprar todo para la ofrenda

Espacios como la Central de Abasto y Jamaica operan todo el día para surtir adornos artesanales, papel calado y flores amarillas con opciones que van del menudeo hasta compras al mayoreo

Día de Muertos 2026: guía de mercados más populares para comprar todo para la ofrenda
MÁS NOTICIAS

NARCO

Gobierno de Tamaulipas negó contratos a empresas vinculadas con el Cártel del Noreste: municipio de Nuevo Laredo reconoce que sí las contrató

Gobierno de Tamaulipas negó contratos a empresas vinculadas con el Cártel del Noreste: municipio de Nuevo Laredo reconoce que sí las contrató

Álvaro Obregón, Tlalpan y seis municipios mexiquenses: donde más mujeres desaparecen en México

Trasladan a la FEMDO de la CDMX a El Cromo, líder de una célula del CJNG y generador de violencia en Oaxaca

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de octubre: capturan en Jalisco a líder de Los Cromos

“El Benny 17”: el discreto operador de Los Chapitos que mueve los hilos de la violencia en el sur de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

José Madero anuncia dos conciertos en la Arena CDMX: cuándo será la venta de boletos y qué tendrán de diferente

José Madero anuncia dos conciertos en la Arena CDMX: cuándo será la venta de boletos y qué tendrán de diferente

Hombres G y Martin Garrix: los conciertos que harán resonar la CDMX durante la segunda semana de octubre del 2026

“No puedes pedir algo que tú no das”: la frase que marcó el debate sobre las mujeres en el podcast de Aldo de Nigris

Estos son los cereales con menos calorías y azúcar en 2026, según Profeco

Cynthia Rodríguez rompe en llanto por la salida de Carlos Rivera de ¿Quién es la Máscara?

DEPORTES

Gilberto Mora cumple 18 años y estos son los datos que explican su ascenso en el futbol mexicano

Gilberto Mora cumple 18 años y estos son los datos que explican su ascenso en el futbol mexicano

Cuándo se juega la Selección Mexicana Femenil su boleto al Mundial y a los Juegos Olímpicos

Aficionados de Cruz Azul piden premio para policía de la CDMX que cantó en el partido ante Pumas: “Invítenla al Estadio”

Cruz Azul lanza promoción en los boletos para su partido contra Juárez en el Estadio Banorte

Raúl Jiménez será operado de la rodilla y estará fuera de las canchas hasta 2027