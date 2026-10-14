Cuál es la forma correcta de cuidar la flor de cempasúchil: riego, tiempo al sol y que hacer que dure más tiempo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La flor de cempasúchil requiere sol, riego y un sustrato con drenaje para conservar su color y prolongar su floración durante la temporada de Día de Muertos.

Quienes la tienen en maceta, jardín o balcón deben colocarla bajo luz directa, mantener húmeda la tierra sin encharcarla y retirar flores secas, sobre todo entre octubre y noviembre, cuando la planta alcanza su mayor desarrollo.

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El cempasúchil suele usarse en ofrendas, arreglos y caminos de pétalos para el Día de Muertos. Sus tonos amarillos y naranjas también permiten mantenerla como planta ornamental en patios, ventanas y espacios con buena entrada de luz.

La duración de la planta depende de las condiciones de cultivo desde su germinación. El proceso para obtener flores puede tomar entre 90 y 120 días, según el clima, la calidad de las semillas, el tipo de sustrato y la frecuencia de riego.

La flor de cempasúchil necesita seis horas de sol directo

El cempasúchil no se adapta bien a los espacios cerrados. La planta necesita luz solar directa durante al menos seis horas al día para desarrollar tallos firmes y conservar el color de sus flores.

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Una ventana con poca iluminación o un sitio con sombra constante puede frenar su crecimiento. Si la planta permanece dentro de casa, debe colocarse cerca de un ventanal donde reciba rayos del sol durante buena parte del día.

En zonas con temperaturas muy altas, conviene vigilar el estado de las hojas y de la tierra. El exceso de calor puede resecar el sustrato en pocas horas. En esos casos, la planta puede recibir sol por la mañana y mantenerse en un sitio fresco durante la parte más intensa de la tarde.

La flor de cempasúchil necesita seis horas de sol directo REUTERS/Bernat Parera

La frescura no significa mantenerla en sombra. El objetivo es evitar que la tierra se seque por completo o que las flores comiencen a perder firmeza por falta de agua.

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El riego debe mantener húmeda la tierra sin formar charcos

La forma correcta de regar la flor de cempasúchil consiste en aplicar agua directamente sobre la tierra. Las hojas y flores no requieren riego constante, pues la humedad acumulada puede favorecer el deterioro de la planta.

El sustrato debe mantenerse húmedo, pero no saturado. Antes de agregar agua, se recomienda revisar con los dedos la capa superior de la tierra. Si está seca, es momento de regar. Si aún conserva humedad, puede esperarse un poco más.

En climas templados, el cempasúchil puede regarse cerca de tres veces por semana. En regiones calurosas o con sol intenso, la frecuencia puede aumentar a una vez al día, siempre que el agua tenga salida por los orificios de la maceta.

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El drenaje evita que las raíces permanezcan sumergidas. Una maceta sin perforaciones puede provocar que la planta se marchite, aunque reciba suficiente luz y agua. El exceso de humedad desgasta las raíces y limita su capacidad para absorber nutrientes.

Un sistema de riego por goteo puede ayudar a conservar la humedad de manera constante. También permite evitar que el agua se concentre en una sola zona de la maceta.

El sustrato poroso ayuda a que las raíces respiren

La tierra compacta es una de las causas por las que una planta de cempasúchil puede secarse o debilitarse. Cuando el sustrato se endurece, el agua no circula y las raíces pierden espacio para crecer.

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Para evitarlo, la mezcla debe tener porosidad. Una opción es añadir fibra o polvo de coco y vermiculita en la parte superior de la tierra. Estos materiales ayudan a conservar humedad y permiten que el aire llegue a las raíces.

La planta también requiere nutrientes desde las primeras etapas de crecimiento. Algunas personas utilizan agua de lentejas como complemento. Para prepararla se licúa un litro de agua con un puñado de lentejas, se cuela la mezcla y se aplica sobre el tallo y la tierra.

Este tipo de preparación debe usarse con moderación. La planta no necesita exceso de fertilizante, ya que una acumulación de residuos puede alterar el sustrato.

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El riego debe mantener húmeda la tierra sin formar charcos REUTERS/Bernat Parera

La poda evita que las flores secas afecten los nuevos brotes

Retirar flores secas permite que el cempasúchil concentre energía en los botones y tallos que siguen activos. La poda debe hacerse con tijeras limpias para evitar daños innecesarios en la planta.

También conviene revisar las hojas. Si presentan partes amarillas, cafés o quebradizas, pueden retirarse. Esta revisión ayuda a detectar si la maceta tiene falta de agua, exceso de humedad o tierra demasiado compacta.

Las flores de cempasúchil tienen un ciclo breve. Aunque los cuidados pueden extender su vida durante algunas semanas o meses, la planta no conserva la misma floración de forma permanente.

Después de los 120 días, los colores pueden comenzar a apagarse. La planta puede mantenerse viva por más tiempo, pero su producción de flores disminuye conforme avanza el ciclo.

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El trasplante se recomienda cuando los brotes alcanzan 15 centímetros

Quienes cultivan cempasúchil desde semilla deben esperar a que los primeros brotes tengan cerca de 15 centímetros de altura antes de trasladarlos a una maceta más amplia o al jardín.

El cambio suele ocurrir después de un mes de crecimiento, aunque el ritmo depende de la temperatura y de la exposición al sol. No conviene apresurar el trasplante si los tallos todavía son delgados o bajos.

Al mover la planta, la tierra no debe quedar demasiado apretada alrededor de las raíces. El cempasúchil necesita espacio para que el agua circule y para que las raíces se extiendan sin obstáculos.

Una maceta amplia también ayuda a que la planta crezca sin restricciones. Si se coloca en florero, debe tener suficiente espacio y agua limpia para sostener los tallos.

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El trasplante se recomienda cuando los brotes alcanzan 15 centímetros REUTERS/Bernat Parera

El cempasúchil puede mantenerse fuera de la ofrenda

La flor puede colocarse completa en macetas, patios, balcones o entradas. También puede utilizarse en arreglos para interiores, siempre que reciba luz natural y no permanezca cerca de fuentes de calor.

Sus pétalos se usan para formar caminos en las ofrendas de Día de Muertos. La tradición asocia su color y aroma con una guía para las almas que regresan a casa durante la celebración.

El cempasúchil suele resistir a varios insectos, aunque en cultivos extensos puede aparecer el escarabajo conocido como frailecillo. La revisión frecuente de hojas, tallos y flores permite retirarlo antes de que afecte la planta.