Joven recibe fuerte golpe de un columpio en una plaza comercial y video se vuelve viral

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Un paseo por una plaza comercial terminó en un accidente inesperado que quedó registrado en video y comenzó a circular entre usuarios de redes sociales. Las imágenes muestran cómo una joven que caminaba por una zona de juegos fue alcanzada por un columpio que se movía con fuerza, provocando que perdiera el equilibrio y cayera de espaldas contra el piso.

La grabación llamó la atención por la violencia del impacto y por la reacción de quienes conocieron el caso a través de TikTok. En cuestión de segundos, la muchacha pasó de caminar tranquilamente mientras comía una nieve a terminar tendida en el suelo.

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Así ocurrió el accidente con el columpio

(Captura de pantalla)

El video fue difundido por Naomi, usuaria de TikTok que compartió el momento en el que se produjo el percance. En la secuencia se observa a dos personas balanceándose en un columpio, mientras una joven transita por el área sin advertir que el asiento se aproxima hacia ella.

La velocidad del movimiento impidió que la peatona evitara el golpe. Cuando el columpio llegó hasta su posición, la impactó y la lanzó hacia atrás, por lo que terminó cayendo de espaldas.

La fuerza del choque también provocó que la nieve que llevaba en las manos saliera proyectada. La escena generó numerosas reacciones entre quienes vieron la publicación, principalmente por la forma en que ocurrió el accidente y la caída de la afectada.

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Aunque el video permite observar el momento del golpe, no se han dado a conocer detalles suficientes para establecer con precisión las circunstancias previas al incidente ni si existían medidas de seguridad específicas en esa zona de la plaza comercial.

Una de las involucradas asegura que la víctima es su amiga

(Captura de pantalla)

Después de que la grabación comenzó a difundirse, otra usuaria identificada como Val intervino en los comentarios para explicar su relación con lo ocurrido. Según su versión, ella era una de las dos personas que se encontraban utilizando el columpio y la joven que recibió el impacto es su amiga.

La internauta también compartió información sobre las consecuencias físicas que habría sufrido la afectada. De acuerdo con su comentario, el golpe le ocasionó una “pequeña” desviación en la cadera.

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Sin embargo, hasta ahora esa información corresponde al testimonio publicado por la usuaria y no se ha difundido un reporte médico que permita conocer con exactitud la lesión, su gravedad o el tratamiento que podría requerir.

Por su parte, Naomi acompañó el video con un mensaje dirigido a la persona afectada: “perdón a la persona afectada”.

La frase generó interés entre los internautas, quienes reaccionaron ante el accidente y la explicación compartida posteriormente por Val. No obstante, la publicación por sí sola no permite determinar si hubo una disculpa directa entre las involucradas ni si se establecieron acuerdos relacionados con lo sucedido.

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El video genera preocupación en redes sociales

(Captura de pantalla)

La grabación volvió a poner sobre la mesa los riesgos que pueden presentarse cuando una zona de juegos se encuentra cerca de los espacios destinados al tránsito peatonal. Un columpio en movimiento puede alcanzar a una persona que pasa por las inmediaciones, especialmente si no existe suficiente distancia entre ambas áreas.

El caso también muestra cómo un accidente ocurrido en un espacio público puede adquirir notoriedad en poco tiempo cuando queda registrado por una cámara y se comparte en plataformas digitales.

Hasta el momento, las autoridades o la administración del centro comercial donde sucedieron los hechos no han emitido una postura pública sobre el incidente. Tampoco se ha informado oficialmente sobre las medidas que podrían tomarse después de lo ocurrido.

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Mientras tanto, el video continúa generando comentarios por la inesperada caída de la joven y por la versión de la usuaria que aseguró que la afectada es su amiga. La información disponible permite conocer cómo se produjo el golpe, pero el estado de salud de la víctima y las posibles responsabilidades relacionadas con el accidente siguen sin contar con una confirmación oficial.