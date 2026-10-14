México

Suspenden clases en Guerrero por los riesgos de la tormenta tropical Trudy: activan alerta en todo el estado

La medida abarca todas las escuelas e instituciones públicas y privadas en ambos turnos

Portón metálico cerrado con suelo mojado, árboles tropicales y colinas al fondo bajo un cielo nublado y lluvioso
Las autoridades informaron que la tormenta tropical Trudy se intensificará a huracán categoría 1 en menos de 24 horas, cerca de costas de Oaxaca y Guerrero.
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La Secretaría de Educación Guerrero anunció la suspensión de clases para este jueves 15 de octubre en todo el estado, ante los efectos asociados a la tormenta tropical Trudy. La disposición comprende las actividades académicas y administrativas de todas las escuelas e instituciones educativas públicas y privadas, en ambos turnos.

El comunicado también solicitó a directores y responsables de planteles facilitar sus instalaciones si son requeridas como refugios temporales.

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Por su parte, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que mantiene coordinación permanente con autoridades de los tres órdenes de gobierno ante las lluvias generadas por Trudy y el huracán Simon.

Comunicado oficial de la Secretaría de Educación de Guerrero sobre la suspensión de clases por la tormenta tropical Trudy y un código QR
La Secretaría de Educación de Guerrero informa la suspensión de clases el 15 de octubre de 2026 en todo el estado debido a los efectos de la tormenta tropical Trudy.

La dependencia llamó a prevenir riesgos por inundaciones, deslizamientos de ladera, mareas de tormenta y oleaje alto.

La suspensión de actividades escolares tiene alcance estatal. El aviso de la Secretaría de Educación Guerrero estableció expresamente que la medida aplica en “todas las escuelas e instituciones educativas públicas y privadas, en ambos turnos”.

  • Fecha: jueves 15 de octubre de 2026.
  • Cobertura territorial: todo el estado de Guerrero.
  • Instituciones: todas las escuelas e instituciones educativas públicas y privadas.
  • Turnos: ambos turnos.
  • Actividades suspendidas: académicas y administrativas.

El anuncio incluye tanto las clases como las labores administrativas de los planteles. Aunque no presenta un listado separado por nivel educativo, utiliza una disposición general para todas las escuelas e instituciones comprendidas en el comunicado.

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La autoridad educativa recomienda a la comunidad escolar extremar precauciones, atender las indicaciones de las autoridades y mantenerse informada exclusivamente mediante los canales oficiales. El documento establece la suspensión para el jueves 15 de octubre y no anuncia una ampliación a otras fechas.

Escuelas podrían utilizarse como refugios temporales ante Trudy

Además de suspender las actividades, la Secretaría de Educación Guerrero instruyó a los directores y responsables de planteles a brindar las facilidades necesarias cuando sus escuelas sean requeridas como refugios temporales.

Esta instrucción contempla la disponibilidad de instalaciones educativas para atender a la población ante los efectos del fenómeno meteorológico. Sin embargo, el comunicado no proporciona una lista de escuelas habilitadas ni confirma que todos los planteles funcionarán como albergues.

La indicación está condicionada a que las autoridades soliciten el uso de los inmuebles. Por ello, las familias deben atender los avisos oficiales que se emitan sobre la ubicación y operación de los refugios, así como las instrucciones de Protección Civil en sus localidades.

Protección Civil advierte lluvias muy fuertes en Guerrero y Oaxaca

En su comunicado difundido este miércoles, la Coordinación Nacional de Protección Civil señaló que Trudy continuará fortaleciéndose al sur de las costas de Oaxaca y Guerrero.

Con base en el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la dependencia informó que la tormenta originará lluvias puntuales muy fuertes en ambos estados. Asimismo, explicó que el huracán Simon permanecerá cercano a las costas de Jalisco y Nayarit, con lluvias puntuales fuertes en el occidente del país.

Ante estas condiciones, las autoridades mantienen acciones preventivas y de atención a la población. La dependencia subrayó que la persistencia de las condiciones meteorológicas incrementa los riesgos, por lo que pidió continuar con las medidas de autocuidado en casa y atender oportunamente las indicaciones oficiales.

Una de las recomendaciones centrales es evitar cruzar zonas inundadas, ríos o corrientes de agua caudalosa, tanto a pie como en vehículo. También se exhorta a permanecer pendientes de los avisos emitidos por las autoridades de Protección Civil.

¿Qué medidas preventivas recomiendan ante Trudy y Simon?

Las recomendaciones difundidas por la Coordinación Nacional de Protección Civil incluyen acciones para evitar acumulaciones de agua alrededor de las viviendas y reducir la reproducción de mosquitos después de las lluvias.

Entre las medidas señaladas están:

  • Mantener limpios los desagües, canaletas y techos, para permitir el flujo del agua y evitar encharcamientos permanentes.
  • Lavar, tapar, voltear o tirar recipientes que puedan acumular lluvia, como cubetas, botellas, llantas y cacharros ubicados en patios, techos y jardines.
  • Limpiar y mantener tapados tinacos, piletas y cisternas, para impedir la reproducción de insectos.
  • Utilizar mosquiteros en puertas y ventanas, así como pabellones en las camas.
  • Aplicar repelente conforme a las indicaciones del envase, con especial atención a la protección de niñas, niños y personas adultas mayores.
  • Seguir las indicaciones de las autoridades y consultar información mediante fuentes oficiales.

Estas medidas complementan la suspensión de clases en Guerrero y las acciones preventivas ante Trudy. El llamado de las autoridades educativas y de protección civil es mantener informada a la comunidad, reducir la exposición a situaciones de riesgo y facilitar la atención de quienes puedan necesitar resguardo.

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