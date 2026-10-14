“No puedes pedir algo que tú no das”: la frase que marcó el debate sobre las mujeres en el podcast de Aldo de Nigris

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Aldo de Nigris quedó en el centro de la conversación en redes sociales luego de que sus declaraciones sobre las relaciones de pareja y la experiencia sexual se convirtieran en motivo de críticas. Durante una charla en el podcast Más allá del fierro, que comparte con su amigo Yetus Prime participó Jorge Lozano, el creador de contenido habló sobre las diferencias que, desde su perspectiva, existen entre lo que buscan los hombres y las mujeres al elegir pareja.

La discusión tomó un giro polémico cuando se abordó por qué algunos hombres prefieren relacionarse con mujeres que han tenido pocas parejas, mientras que, según lo comentado durante el programa, algunas mujeres podrían valorar a un hombre con mayor experiencia. En ese contexto, los participantes intercambiaron opiniones sobre el compromiso, las relaciones sentimentales y las expectativas que se construyen alrededor del pasado de una persona.

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Entre las frases que llamaron la atención destacó una comparación de Jorge Lozano sobre quienes exigen una pareja con poca experiencia pese a tener un historial más amplio. “No puedes pedir algo que tú no das, carnal”, expresó antes de añadir que alguien puede estar “más manoseado que las uvas del Walmart”. El comentario, pronunciado durante la conversación y acompañado de risas, se convirtió en uno de los fragmentos más llamativos del debate.

Aldo de Nigris habla sobre el historial de las mujeres y desata críticas

(Captura de pantalla YouTube)

Durante la charla, Aldo planteó en pregunta a Lozano que las preferencias masculinas pueden ser distintas de las femeninas cuando se trata de elegir pareja. “Por qué los hombres cuando buscan una mujer es diferente. No quieren la experimentada, quieren una que tenga poco historial”, afirmó al abordar el tema con sus compañeros.

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La conversación continuó con una explicación relacionada con la idea de territorialidad masculina. Lozano sostuvo que algunos hombres buscan sentir que son los primeros en la vida de una mujer y resumió esa postura con la frase: “Quiero que mi territorio, güey, nadie lo haya tocado”. La comparación entre las relaciones sentimentales y la conquista de un territorio dio pie a cuestionamientos sobre la manera en que se habla del pasado sexual femenino.

Sin embargo, el intercambio también incluyó una reflexión sobre los dobles estándares. Jorge Lozano señaló que una persona no debería exigir algo que no está dispuesta a ofrecer y cuestionó que se reduzca a alguien a su experiencia sexual. “Deberíamos de poder ver al ser humano por lo que es en este momento”, expresó, en una intervención que contrastó con las comparaciones utilizadas durante el programa.

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“Un hombre con un plan”: la conversación también abordó las relaciones de pareja

Yetus Prime. (Instagram)

Más allá de la polémica sobre el historial sexual, Jorge durante la platica compartió su opinión acerca de lo que, según él, puede resultar atractivo al momento de iniciar una relación.

“Un hombre con un plan, güey”, respondió cuando le preguntaron qué les gusta a las mujeres. Después explicó que, desde su perspectiva, una pareja que toma la iniciativa puede transmitir seguridad y evitar que todas las decisiones recaigan en la otra persona. Como ejemplo, describió la posibilidad de organizar una salida con anticipación en lugar de responder constantemente con un “lo que quieras”.

También sostuvo que la experiencia puede influir en la manera en que alguien afronta una relación y sus posibilidades de compromiso. Según su explicación, algunas personas acostumbradas a mantener encuentros sin profundizar en los vínculos pueden tener dificultades para avanzar hacia una relación más estable. Estas opiniones formaron parte de una conversación informal, no de una exposición respaldada por datos sobre las preferencias de todas las mujeres.

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Las redes cuestionan la postura de Aldo de Nigris

(Captura de pantalla YouTube)

Las declaraciones provocaron reacciones entre usuarios que cuestionaron la diferencia de criterios aplicada a hombres y mujeres. Entre los comentarios compartidos sobre la controversia apareció el siguiente: “Los ex chicos reality q no se pasen, le vimos hasta lo más íntimo, sabemos como son pero ya wey xq van de niño lino?”. La crítica apunta a lo que algunas personas interpretan como una contradicción entre la imagen pública de ciertos creadores y sus opiniones sobre la vida sentimental de los demás.

El debate también puso sobre la mesa la doble vara con la que puede juzgarse la experiencia sexual dependiendo del género. Mientras que a los hombres con un historial amplio se les puede describir como experimentados, las mujeres pueden enfrentarse a descalificaciones por una trayectoria similar. Esa diferencia es precisamente uno de los aspectos que los usuarios cuestionan al reaccionar al fragmento del podcast.

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