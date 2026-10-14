México

José Madero anuncia dos conciertos en la Arena CDMX: cuándo será la venta de boletos y qué tendrán de diferente

El exvocalista de PXNDX regresará a la capital mexicana en mayo de 2027 con una propuesta que busca ofrecer una experiencia distinta en cada presentación

José Madero, exvocalista de PXNDX y hoy solista, se presentará en el Movistar Arena de Bogotá en 2025 - crédito @grv.xi/@jose_madero/Instagram
José Madero, exvocalista de PXNDX y hoy solista, se presentará en el Movistar Arena de Bogotá en 2025 - crédito @grv.xi/@jose_madero/Instagram
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José Madero volverá a encontrarse con sus seguidores de la Ciudad de México con dos conciertos programados para el 21 y 22 de mayo de 2027 en la Arena CDMX. Bajo el nombre Querido José Tour, el cantante prepara una doble presentación que tendrá una diferencia importante para quienes decidan asistir a ambas fechas: cada noche contará con un repertorio distinto.

La noticia destaca por la posibilidad de escuchar dos selecciones de canciones en un mismo fin de semana.

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Para quienes quieran asegurar su lugar, la venta general comenzará el viernes 30 de octubre de 2026, a las 11:00 horas. Además, se anunció la disponibilidad de abonos para ambos conciertos, una alternativa para los seguidores que quieran asistir las dos noches y conocer las variaciones entre los repertorios.

¿Cuándo es la venta de boletos para José Madero en la Arena CDMX?

José Madero - (Instagram)
José Madero - (Instagram)

Los boletos para el Querido José Tour estarán disponibles en venta general a partir del viernes 30 de octubre de 2026, a las 11:00 horas. Las presentaciones están programadas para el 21 y 22 de mayo de 2027 en la Arena Ciudad de México.

Uno de los detalles más relevantes del anuncio es la posibilidad de adquirir abonos para ambas fechas. Esta opción cobra especial interés porque cada concierto tendrá un setlist diferente, por lo que asistir una sola noche no permitirá escuchar necesariamente las mismas canciones que se interpretarán en la otra.

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Hasta ahora, el anuncio no incluye precios ni detalles específicos sobre las localidades. Por ello, quienes estén interesados deberán consultar la información de venta cuando se publiquen los costos y las opciones disponibles.

De PXNDX a solista: la trayectoria de Pepe Madero

José Madero - (Instagram)
José Madero - (Instagram)

José Madero, conocido como Pepe Madero, alcanzó reconocimiento como vocalista de PXNDX, banda originaria de Monterrey que se convirtió en una de las agrupaciones destacadas del rock alternativo mexicano. Durante esa etapa, el grupo publicó discos como Para ti con desprecio y Amantes sunt amentes, que contribuyeron a consolidar su popularidad.

Después del receso indefinido de PXNDX en 2016, Madero continuó su carrera en solitario y comenzó a construir una identidad musical propia. Álbumes como Carmesí, Noche, Alba, Psalmos, Giallo y Sarajevo forman parte de esta etapa, en la que amplió su repertorio más allá de las canciones que lo hicieron conocido con la banda.

Su trayectoria como solista ha mantenido el interés de quienes siguen su carrera desde PXNDX, al tiempo que ha incorporado nuevas composiciones a su catálogo. Esa combinación de etapas musicales abre la posibilidad de que sus próximos conciertos reúnan canciones de diferentes momentos de su carrera, aunque el contenido de los setlists de mayo de 2027 aún no se ha anunciado.

¿Qué pasó con su concierto en el Estadio GNP Seguros?

Pepe Madero reaparece en público junto a Christian Nodal y revive la polémica con Arturo Arredondo, excompañero de PXNDX (IG)
Pepe Madero reaparece en público junto a Christian Nodal y revive la polémica con Arturo Arredondo, excompañero de PXNDX (IG)

El 24 de enero de 2026, José Madero presentó Érase una bestia en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. El concierto representó una presentación de gran formato dentro de su trayectoria individual y reunió canciones vinculadas con distintas etapas de su carrera musical.

Entre los temas interpretados estuvieron Campeones del mundo, Cantar de gesta, Narcisista por excelencia, Érase una bestia y Soy el diluvio. El espectáculo también incluyó un segmento acústico y canciones relacionadas con su etapa en PXNDX, con lo que recorrió parte de su historia musical.

Con ese antecedente, Madero prepara ahora su regreso a la capital con dos fechas en la Arena CDMX. La diferencia entre los repertorios será uno de los principales atractivos del Querido José Tour, aunque habrá que esperar a que se anuncien las canciones de cada noche para conocer el alcance de la propuesta. Por lo pronto, la cita está programada para el 21 y 22 de mayo de 2027, con venta general a partir del 30 de octubre de 2026.

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