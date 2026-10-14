Cuándo se juega la Selección Mexicana Femenil su boleto al Mundial y a los Juegos Olímpicos

La Selección Mexicana Femenil enfrentará a Haití el próximo 28 de noviembre de 2026 en los Cuartos de final del Campeonato Femenino de la Concacaf. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Selección Mexicana Femenil enfrentará a Haití el próximo 28 de noviembre de 2026 en los Cuartos de final del Campeonato Femenino de la Concacaf.

El partido, en Mansfield, Texas, definirá un boleto directo a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 y mantendrá a México en la pelea por los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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El encuentro se jugará en Estados Unidos y forma parte de la ronda eliminatoria del Campeonato Concacaf W. México necesita imponerse a Haití para avanzar a las semifinales del torneo regional.

El seleccionado nacional enfrentó este duelo de una manera completamente diferente a la derrota del partido anterior. (TW Selección Mexicana Femenil)

El equipo dirigido por Pedro López logró reponerse de la goleada que propinaron las 'Reggae Girls' en el primer partido para imponerse de manera categórica. (TW Selección Mexicana Femenil)

El ganador del partido asegura su clasificación al Mundial que Brasil alberga en 2027. La selección que avance también continúa en la ruta hacia la justa olímpica programada para 2028 en Los Ángeles.

México enfrenta a Haití el 28 de noviembre en Mansfield

El Tricolor Femenil llega a una instancia que concentra dos objetivos en un solo encuentro. La victoria entrega el pase a Brasil 2027, mientras que la derrota obliga al equipo a disputar una vía alterna para buscar la clasificación mundialista.

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El Campeonato Femenino de la Concacaf también funciona como parte del proceso de definición de los representantes de la región para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Por ello, avanzar a semifinales mantiene abierto el camino olímpico.

México disputa el compromiso ante una selección haitiana que busca el mismo premio: avanzar dentro del torneo, clasificar a la Copa Mundial y sostener sus opciones para llegar a los Juegos Olímpicos.

Estos serán los cruces de cuartos de final en el Campeonato CONCACAF W. (miseleccionfem)

Una derrota lleva a México al Repechaje del 2 de diciembre

Si México pierde ante Haití, todavía conserva una alternativa para buscar su lugar en Brasil 2027. La Selección Mexicana Femenil jugaría un partido de Repechaje el 2 de diciembre de 2026.

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Ese escenario representa una segunda oportunidad para mantenerse en la carrera mundialista después de quedar fuera de las semifinales. El partido de Repechaje se convertiría en el siguiente compromiso del conjunto mexicano dentro de su calendario de clasificación.

La diferencia entre ganar el 28 de noviembre y caer ante Haití está en la vía de acceso. El triunfo entrega la clasificación directa y el boleto a semifinales. La derrota traslada la definición a un encuentro posterior, programado cuatro días después.

México conoce así las dos rutas que tiene en el torneo. La primera pasa por vencer a Haití en Mansfield, Texas. La segunda se activa con el Repechaje del 2 de diciembre.

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Jamaica clasificó a los octavos de final del pasado mundial

México llega tras imponerse ante Jamaica

La Selección Mexicana Femenil cerró su serie de preparación ante Jamaica con una victoria de 3-1 en el Estadio Corregidora, luego de perder 4-3 el primer amistoso disputado el 9 de octubre en Aguascalientes. Los dos encuentros formaron parte de la preparación del equipo dirigido por Pedro López antes de enfrentar a Haití en los cuartos de final del Campeonato Concacaf W 2026.

Jamaica se impuso 4-3 a México en su primer partido de preparación. (Miseleccionfem)

En Querétaro, México tomó ventaja con un autogol al minuto 5, tras la presión de Maricarmen Reyes. La atacante de Tigres amplió el marcador al 31, mientras que Lizbeth Ovalle anotó el 3-0 con un tiro libre. Jamaica descontó un minuto después y el marcador ya no se movió.

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La derrota en el Estadio Victoria expuso dificultades defensivas del Tri ante la velocidad de las atacantes jamaicanas. La respuesta en el segundo partido dejó una victoria previa al duelo contra Haití.