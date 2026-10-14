¿Te atreves? Habrá Cine-Picnic de terror en uno de los rincones más verdes del Ajusco en CDMX

Un grupo de personas se reúne por la noche en un bosque para presenciar la proyección al aire libre de una película de terror durante un picnic. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cine-Picnic, terror, CCA y Ecoguardas se reúnen este sábado 17 de octubre en una función al aire libre dirigida a quienes buscan un plan distinto en el sur de la Ciudad de México.

La actividad propone una noche de película, naturaleza y picnic en Tlalpan. El encuentro lleva por nombre “Noche de terror Cine-Picnic” y se realiza en un espacio rodeado de áreas verdes, lejos de las salas convencionales y del ritmo de las zonas céntricas de la capital.

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De acuerdo con una publicación compartida en Instagram por las cuentas de Sedema CDMX y Políticas Cultura Ambiental, la experiencia combina la proyección de una película de terror con una noche al aire libre y referencias al misterio de la naturaleza. La convocatoria no adelanta el título de la cinta.

El plan está pensado para quienes quieren aprovechar una tarde de octubre en la ciudad sin salir de la capital. La sede se encuentra en una zona de Tlalpan cercana a los límites boscosos del sur, donde el descenso de temperatura forma parte de la experiencia.

El Cine-Picnic propone una noche de terror entre áreas verdes de Tlalpan

La actividad inicia a las 17:30 horas, cuando todavía hay luz natural en el Centro de Cultura Ambiental Ecoguardas. La proyección se extiende durante la tarde y noche, hasta las 21:00 horas, de acuerdo con la información difundida por los organizadores.

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REUTERS/Shannon Stapleton

El formato de cine-picnic cambia la dinámica de una función tradicional. En vez de una sala cerrada, el público podrá asistir a un espacio al aire libre dentro del CCA Ecoguardas, una sede ambiental ubicada al sur de la Ciudad de México.

La invitación gira alrededor del terror, aunque los organizadores mantienen reservados los detalles de la película. Esa decisión deja abierta la expectativa para los asistentes que buscan una función temática de octubre sin conocer de antemano la historia que aparecerá en pantalla.

La noche también plantea un encuentro con el entorno natural. La publicación de la convocatoria menciona “el misterio de la naturaleza”, una frase que acompaña la propuesta de llevar el cine a un recinto ambiental de Tlalpan.

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Quienes planeen asistir deben considerar que la función será al aire libre y terminará por la noche. Una chamarra, ropa cómoda y una opción para sentarse en el área de picnic pueden ayudar a aprovechar la jornada, sobre todo por el clima de la zona sur de la ciudad.

El costo de acceso es de 87 pesos por persona. La imagen de la convocatoria no precisa si habrá venta de alimentos, si cada visitante debe llevar su propio picnic o si se necesita registro previo. El material sí incluye un correo para solicitar información: cca.ecoguardas@gmail.com.

La función inicia a las 17:30 horas y termina después del anochecer

El horario permite llegar con anticipación y recorrer los alrededores antes de que comience la proyección. A las 17:30 horas, el cielo cambia en esta zona de Tlalpan y la función se desarrolla durante las primeras horas de la noche.

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La propuesta llega en octubre, cuando las actividades vinculadas con el cine de terror y las experiencias nocturnas se multiplican en la Ciudad de México. El Cine-Picnic se distingue por realizarse fuera de una sala y dentro de un espacio dedicado a actividades ambientales.

El CCA Ecoguardas se ubica sobre la carretera Picacho-Ajusco

El Cine-Picnic tendrá lugar en el CCA Ecoguardas, ubicado en Carretera Picacho-Ajusco kilómetro 5.5, Ampliación Miguel Hidalgo, en la alcaldía Tlalpan. La dirección es uno de los datos centrales para quienes planean asistir desde otras zonas de la Ciudad de México.

(Instagram)

La vía de acceso es la carretera Picacho-Ajusco, una ruta que conecta distintas zonas del sur de la capital con áreas cercanas al Ajusco. Por tratarse de una función que concluye a las 21:00 horas, conviene calcular el tiempo de traslado de regreso antes de la salida.

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Quienes se trasladen en automóvil o mediante servicio de transporte por aplicación pueden usar la dirección completa del recinto como referencia. La convocatoria no comparte rutas de transporte público ni indica puntos de encuentro alternos.

También es recomendable revisar las condiciones del tránsito en la zona antes de partir, ya que la carretera Picacho-Ajusco suele concentrar movimiento durante los fines de semana. El correo cca.ecoguardas@gmail.com está disponible para pedir orientación adicional sobre el acceso.