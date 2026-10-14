Hombres G y Martin Garrix: los conciertos que harán resonar la CDMX durante la segunda semana de octubre del 2026

Una imagen dividida por una línea diagonal reúne a los integrantes de Hombres G y al DJ neerlandés Martin Garrix. (Composición fotográfica)

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Hombres G y Martin Garrix comparten cartelera esta semana en la Ciudad de México, con conciertos que marcan dos momentos distintos de sus carreras.

La banda española celebra 40 años de trayectoria en el Auditorio Nacional, mientras el DJ neerlandés presenta su Americas Tour en el Palacio de los Deportes.

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Ambos artistas llenan recintos de la capital con públicos de perfiles generacionales opuestos, en una semana cargada de agenda musical en la ciudad.

Integrantes de la agrupación española Hombres G interpretan un tema musical sobre el escenario durante su concierto en el Auditorio Nacional. (Auditorio MX/Instagram)

Así fue el concierto en el Auditorio Nacional

El repertorio de la primera noche incluyó 24 canciones a lo largo de 120 minutos.

El show abrió con “Voy a pasármelo bien” y continuó con “El ataque de las chicas cocodrilo”, “Una mujer de bandera” y “No te escaparás”.

La lista completa interpretada fue: Voy a pasármelo bien, El ataque de las chicas cocodrilo, Una mujer de bandera, No te escaparás, Sólo otra vez, Chico tienes que cuidarte, Me siento bien, Si no te tengo a ti, Un par de palabras, Te necesito, Dos imanes, ¿Qué soy yo para ti?, Lo noto, Te quiero, Indiana, Gilipollas, Nassau, Suéltate el pelo, Visite nuestro bar, Marta tiene un marcapasos, Los mejores años de nuestra vida, Temblando, Venezia y Devuélveme a mi chica.

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El cierre llegó con “Sufre, mamón”, tema con el que la banda debutó en 1985. Entre los clásicos, la agrupación incluyó “Gilipollas”, primer sencillo de su álbum más reciente, titulado Acojonante.

Una gira que corona cuatro décadas de carrera

El cierre llegó con “Sufre, mamón”, tema con el que la banda debutó en 1985 ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS

Hombres G está integrado por David Summers, Rafa Gutiérrez, Dani Mezquita y Javi Molina. El grupo se formó en Madrid y debutó en 1985.

La gira actual, que celebra el 40 aniversario de la banda, incluyó un tramo europeo con fechas en Guadalajara y Granada, España, en septiembre, y en Barcelona el 3 de octubre. El documental, dirigido por Charlie Arnaiz y Alberto Ortega, se centra en el vínculo personal entre los cuatro integrantes.

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“Es la historia de cuatro amigos, más que la de una banda de música”, resumieron los propios músicos en declaraciones a medios.

Tras cerrar su paso por el Auditorio Nacional, Hombres G se presentará en el Auditorio Telmex de Zapopan los días 20 y 22 de octubre. El tramo latinoamericano continuará con shows en Bogotá, el 24 de octubre, y en Lima, los días 29 y 30.

Hombres G celebra 40 años con documental en Netflix

El grupo madrileño arrancó el martes 13 de octubre la primera de cuatro fechas en el Auditorio Nacional, dentro de la gira “Los Mejores Años de Nuestra Vida”. La presentación agotó boletos y reunió a 10 mil personas.

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David Summers, vocalista y líder de la agrupación, anunció durante el show el estreno de un documental sobre la historia del grupo. “Es un documental definitivo de nuestra historia, que empezamos siendo unos adolescentes que jugaban con la música”.

El material, también titulado “Los mejores años de nuestra vida”, se estrena este domingo en Netflix y narra cuatro décadas de carrera de la banda.

Hombres G lleva más de 40 años de vínculo con México. Summers lo resumió así durante el concierto: “Son ya 40 años viniendo aquí, 40 años, más de 100 viajes”. El cuarteto ofrecerá tres fechas más en el Auditorio Nacional (14, 16 y 18 de octubre) antes de continuar su gira por Zapopan, Jalisco.

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Setlist completo de Hombres G — Auditorio Nacional

David Summers y Rafa Gutiérrez, integrantes de Hombres G, celebrarán junto a miles de fans peruanos más de cuatro décadas de trayectoria musical. (@hombresgnet)

Voy a pasármelo bien

El ataque de las chicas cocodrilo

Una mujer de bandera

No te escaparás

Sólo otra vez

Chico tienes que cuidarte

Me siento bien

Si no te tengo a ti

Un par de palabras

Te necesito

Dos imanes

¿Qué soy yo para ti?

Lo noto

Te quiero

Indiana

Gilipollas

Nassau

Suéltate el pelo

Visite nuestro bar

Marta tiene un marcapasos

Los mejores años de nuestra vida

Temblando

Venezia

Devuélveme a mi chica

Sufre, mamón (cierre)

Martin Garrix lleva su Americas Tour al Palacio de los Deportes

Martin Garrix, cuyo nombre real es Martijn Gerard Garritsen, alcanzó fama mundial en 2013 con el sencillo “Animals”, producido cuando era adolescente. - crédito Louis van Baar/Cortesía TBL Live

El DJ y productor neerlandés se presenta el viernes 16 y el sábado 17 de octubre en el Palacio de los Deportes, dentro de su gira “Americas Tour”. La segunda fecha se agregó por la alta demanda registrada tras el anuncio de la primera.

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Los boletos originales se vendieron en cinco categorías, desde 954.75 pesos en Nivel E hasta 3 mil 087.50 pesos en Pista. Ambos conciertos están programados para las 20:00 horas y se venden a través de Ticketmaster México.

El recinto se ubica en avenida Río Churubusco y Añil, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco. La estación de metro más cercana es Velódromo, de la Línea 9.

No existe una lista de canciones oficial confirmada para las fechas mexicanas. El repertorio suele combinar sus clásicos con material nuevo que el propio artista prueba en vivo antes de su lanzamiento en estudio.

Del estrellato adolescente al nuevo álbum

Martin Garrix, cuyo nombre real es Martijn Gerard Garritsen, alcanzó fama mundial en 2013 con el sencillo “Animals”, producido cuando era adolescente. En 2016 fundó su propio sello discográfico, STMPD RCRDS, según consigna el sitio Festexplorers.

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Durante 2026, el DJ lanzó varios temas que muestran una evolución en su sonido. “Catharina” marcó su primera interpretación vocal en solitario sobre una canción propia. “Repeat It”, junto a Ed Sheeran, combinó dance-pop con guitarras y texturas orquestales. “Fireflies”, con U2, conectó su producción con la formación completa de la banda irlandesa. Garrix confirmó además un nuevo álbum previsto para más adelante en el año.

El artista mantiene residencias activas en Ushuaïa Ibiza y en Omnia Las Vegas, además de presentaciones programadas en Tomorrowland.

Tras su paso por la capital mexicana, el Americas Tour continuará por Sudamérica. Las próximas fechas confirmadas incluyen Bogotá, el 4 de diciembre, Itagüí, Colombia, el 5 de diciembre, y Lima, el 7 de diciembre.

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Temas más tocados y nuevos lanzamientos en el Americas Tour

Según el registro estadístico de setlist.fm correspondiente a los conciertos de 2026, estos son los cinco temas más interpretados por Martin Garrix en lo que va del año:

Animals — 124 presentaciones In the Name of Love — 83 presentaciones Scared to Be Lonely — 79 presentaciones Tremor — 77 presentaciones Virus (How About Now) — 72 presentaciones

El repertorio combina estos clásicos con material estrenado este mismo año. De acuerdo con el setlist promedio de 2026 calculado por setlist.fm, la apertura del show corresponde casi siempre a “Catharina”, su primer sencillo con voz propia, presente en 7 de las 9 listas analizadas.

El cierre principal se reparte entre dos canciones: “High on Life”, presente en 6 de los shows registrados, y “Fireflies”, su colaboración con U2, utilizada en 3 ocasiones como cierre alternativo.

Otros temas nuevos que se integraron de forma habitual al show incluyen “Repeat It”, junto a Ed Sheeran, y “Bizarre”, un cover de Madonna que tuvo su estreno mundial durante la gira, según el detalle de setlists individuales relevados por el mismo sitio.

En algunas fechas de Sudamérica, Garrix sumó covers adicionales de Ed Sheeran interpretados junto al propio cantautor británico como invitado, entre ellos “Shape of You”, “Photograph” y “Perfect”, de acuerdo con el setlist registrado en Santiago de Chile el 15 de mayo.