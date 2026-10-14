Ataque en tianguis de Iztapalapa deja una mujer muerta y tres lesionados; autoridades buscan identificarla

Servicios periciales trabajan en el cruce de Gabriel González Nier y Francisco César Morales, en el Tianguis del Salado, tras la balacera que dejó una mujer muerta y tres heridos. Crédito: Foto de pantalla

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Una mujer de aproximadamente 60 años murió este miércoles tras una balacera registrada en el Tianguis del Salado, en la colonia Santa Martha, alcaldía Iztapalapa. La víctima recibió tres impactos de bala, uno en el pecho y dos en el estómago, y falleció de forma inmediata en el cruce de las calles Gabriel González Nier y Francisco César Morales.

De acuerdo con los primeros reportes, los comerciantes de la zona señalaron que la mujer fue una víctima colateral de un enfrentamiento armado cuyo origen aún no se ha esclarecido. En el mismo ataque resultaron heridas al menos tres personas más, entre ellas otra mujer que recibió un disparo en la pierna. Hasta el momento no hay detenidos y las autoridades capitalinas investigan las circunstancias del hecho.

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El ataque armado en el cruce de Gabriel González Nier y Francisco César Morales

El tiroteo se desató sin previo aviso en pleno funcionamiento del tianguis, de acuerdo con el relato de los comerciantes consultados por el medio. La mujer fallecida se encontraba en el lugar al momento en que comenzaron las detonaciones.

Los disparos la alcanzaron en el pecho y el abdomen. Murió en el sitio, antes de que pudiera recibir auxilio médico.

Una cinta plástica amarilla con la leyenda NO PASE yace sobre el asfalto de una vía pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ningún testigo identificó públicamente a los agresores ni el motivo del cruce de disparos. Tampoco se reportaron detenciones en las horas posteriores al hecho.

Los servicios periciales de la Ciudad de México se desplegaron en el punto para recabar indicios. El operativo incluyó la revisión de la escena y la recolección de evidencia balística, según la cobertura de N+.

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Tres personas heridas y una víctima sin identificar en Santa Martha

Además de la mujer fallecida, el ataque dejó al menos tres personas lesionadas. Una de ellas, también mujer, recibió un disparo en la pierna.

Esa víctima fue trasladada a un hospital por sus propios familiares, sin esperar la llegada de una ambulancia. Las otras dos personas heridas permanecían, hasta el momento del reporte, sin datos confirmados sobre el tipo de atención que recibieron.

La mujer que murió en el lugar no había sido identificada por las autoridades. Los comerciantes de la zona pidieron difundir sus características físicas para que algún familiar pudiera reconocerla.

La descripción distribuida entre los vendedores del tianguis señala que la víctima tenía alrededor de 60 años y cabello con canas. Vestía zapatos blancos, pantalón azul y una blusa de color café con estampado floreado.

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Otros ataques armados registrados en tianguis de Iztapalapa

La alcaldía Iztapalapa acumula un historial de hechos violentos ocurridos en mercados sobre ruedas y tianguis. En septiembre de 2025, sicarios acribillaron a una pareja en un tianguis colocado entre la calle 11 y Estrella, en la colonia San Juan Xalpa.

En ese ataque, un hombre y una mujer de aproximadamente 45 años recibieron disparos directos frente a decenas de comerciantes. Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana trasladaron a ambos en una patrulla hacia un hospital, sin esperar la llegada de paramédicos, y uno de ellos murió de manera extraoficial poco después.

Una cinta amarilla con la inscripción "ESCENA DEL CRIMEN" delimita un perímetro de investigación en un área de matorral durante la noche, con luces tenues de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese mismo episodio se detalló que los agresores llegaron a bordo de una motocicleta y dispararon cerca de cinco veces contra las víctimas antes de huir. El medio precisó que las cámaras de seguridad de la zona quedaron bajo revisión de las autoridades capitalinas para rastrear la ruta de escape.

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Años antes, en 2019, un hombre de 35 años murió tras recibir al menos 12 disparos en un tianguis de la colonia Renovación, también en Iztapalapa. De acuerdo con reportes, una vendedora de 49 años resultó herida por una bala perdida durante ese ataque, cuyo presunto responsable huyó en motocicleta.

El historial de violencia armada en la demarcación incluye además episodios documentados por El Universal entre 2015 y 2020. Entre ellos figura una balacera ocurrida en 2018 en la colonia Valle del Sur que dejó un muerto y dos mujeres heridas en el abdomen y el pecho, de 40 y 65 años respectivamente.

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El contexto de violencia armada en tianguis de la zona metropolitana

Los ataques en mercados sobre ruedas no se limitan a Iztapalapa. En septiembre de 2026, una balacera registrada en un tianguis de Xalatlaco, en el Estado de México, dejó un saldo de cuatro personas muertas, entre ellas uno de los agresores.

Una cinta plástica amarilla con la inscripción "NO PASE" permanece tendida sobre el pavimento cerca de una acera por donde transitan peatones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El atacante capturado en ese hecho fue golpeado por comerciantes hasta quedar inconsciente y murió horas después en un hospital. Ese mismo mes, autoridades del Estado de México detuvieron a siete personas señaladas por un ataque armado que dejó dos muertos en un tianguis de Valle de Chalco, según Milenio.

Las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) muestran la magnitud del fenómeno en la capital. Hasta septiembre de 2025, se habían cometido 439 asesinatos en la Ciudad de México, de los cuales 332 fueron con arma de fuego.

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La recurrencia de ataques armados en espacios de comercio informal plantea un patrón que las autoridades capitalinas no han explicado públicamente. En la mayoría de los casos documentados, los agresores lograron huir del lugar antes de la llegada de las corporaciones policiales.

El caso ocurrido este miércoles en el Tianguis del Salado se suma a esa lista sin que, hasta el momento, existan detenidos ni una línea de investigación confirmada por la Fiscalía capitalina. Las autoridades deberán determinar si la mujer fallecida y las tres personas heridas fueron blanco directo del ataque o, como señalaron los comerciantes, víctimas colaterales de un enfrentamiento entre terceros.

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