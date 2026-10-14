Retener agentes para exigir liberaciones: dos casos que han puesto a prueba la respuesta del Estado mexicano en 2026

Tras la detención de "El Güero Gym", integrantes de una célula delictiva bloquearon los accesos a Totolapan y retuvieron a tres agentes de la Fiscalía.

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La Fiscalía de Morelos liberó a José David “N”, alias “El Güero Gym”, para recuperar a tres de sus colaboradores privados de la libertad en Totolapan por personas que exigían la entrega del detenido.

La crisis estuvo acompañada de bloqueos, vehículos incendiados y disparos; además, los agentes fueron torturados para acelerar el intercambio, de acuerdo con la Mesa para la Construcción de Paz y Seguridad de Morelos.

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“El Güero Gym” es señalado por las autoridades como presunto generador de violencia en la región oriente de Morelos y vinculado con el grupo criminal Pueblos Unidos. Su captura ocurrió el 12 de octubre, durante una diligencia para recuperar un inmueble asegurado; la Fiscalía informó que fue detenido en flagrancia por un delito contra la salud, en la modalidad de posesión simple.

Tras su detención, presuntos integrantes de ese grupo retuvieron a tres colaboradores de la Fiscalía Regional Oriente y exigieron que el hombre fuera entregado. La situación derivó en bloqueos carreteros, vehículos incendiados y detonaciones de arma de fuego en Totolapan y otras localidades de la región.

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Ante el riesgo para su personal, la Fiscalía decidió liberar al detenido. Los tres colaboradores recuperaron su libertad alrededor de las 19:35 horas, aproximadamente cinco horas después de la captura. Uno de ellos sufrió una herida de arma de fuego y fue trasladado a un hospital; su estado de salud fue reportado como estable.

El fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, explicó que la institución activó el protocolo de atención a víctimas de secuestro y que la prioridad fue proteger la vida de sus colaboradores. La dependencia sostuvo que la decisión no significaba renunciar a la aplicación de la justicia y anunció que continuaría las investigaciones por la privación de la libertad y las agresiones contra sus trabajadores.

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La captura de “El Güero Gym” desató una reacción violenta en Totolapan, con bloqueos, automóviles incendiados y disparos. En medio de la crisis, tres trabajadores de la Fiscalía de Morelos quedaron en manos de quienes exigían la liberación del detenido. (Crédito: redes sociales)

La presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, respaldaron la actuación bajo el argumento de que era necesario recuperar a los agentes y evitar una confrontación con mayores consecuencias.

La Fiscalía anunció que buscaría nuevamente a “El Güero Gym” y que investigaría a las personas involucradas en los hechos. La entrega del detenido permitió recuperar a los tres colaboradores, pero dejó abierta la investigación sobre la privación de la libertad de los agentes y la violencia registrada durante la jornada.

Guerrero: seis días de presión para exigir la excarcelación de un dirigente indígena

Casi tres meses antes, habitantes de Buenavista, comunidad del municipio de San Luis Acatlán, en la región Costa Chica de Guerrero, retuvieron a dos funcionarios estatales para exigir la liberación de Jesús Plácido Galindo, dirigente del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ).

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El 20 de julio, pobladores bloquearon la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, a la altura del puente de Marquelia, para protestar por la detención del dirigente, ocurrida tres días antes en un retén cerca del crucero de Monte Alto, en el municipio de San Marcos.

Durante la movilización, Rafael Julián Arcos, director de Gobernación estatal, y Germán Herrera Clemente, delegado de Gobierno en la Costa Chica, acudieron a dialogar con los manifestantes. Después de la conversación, los pobladores los llevaron a Buenavista y condicionaron su liberación a que Plácido Galindo saliera de prisión. También exigieron la presencia de Francisco Rodríguez Cisneros, subsecretario de Desarrollo Político y Social del gobierno estatal, a quien acusaron de haber engañado al dirigente para detenerlo.

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Los habitantes mantuvieron a los funcionarios bajo su control durante seis días. (Crédito: facebook | Cipog EZ)

Plácido Galindo fue acusado de homicidio calificado por un crimen cometido en octubre de 2021. El 23 de julio, un juez lo vinculó a proceso y permaneció recluido en el penal federal del Altiplano, en el Estado de México.

La detención generó pronunciamientos de organizaciones comunitarias y de derechos humanos, que cuestionaron el procedimiento y denunciaron una posible criminalización de la labor del dirigente. El Cipog-EZ y sus simpatizantes sostuvieron que la acusación estaba relacionada con su trabajo de defensa del territorio y sus denuncias sobre la violencia contra comunidades indígenas. Estos señalamientos formaron parte de la controversia pública, pero no sustituyen la resolución judicial sobre el proceso penal.

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Los habitantes mantuvieron a los funcionarios bajo su control durante seis días. El 26 de julio, ambos recuperaron su libertad después de que representantes de los gobiernos estatal y federal dialogaran con autoridades comunitarias.

El acuerdo contempló brindar asesoría jurídica para buscar una solución a la situación de Plácido Galindo. Los pobladores fijaron un plazo de 45 días para que se atendiera el caso, pero el compromiso no significó la excarcelación inmediata del dirigente, quien permaneció sujeto a proceso.

La liberación de los funcionarios resolvió la crisis inmediata, pero dejó pendiente la exigencia que había originado la protesta. En la información difundida tras el acuerdo, las autoridades no precisaron si iniciarían acciones legales por la privación de la libertad de los servidores públicos.

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Dos crisis y respuestas distintas

Los episodios de Morelos y Guerrero tuvieron un punto en común: la libertad de servidores públicos se convirtió en una condición para presionar a las autoridades por la situación jurídica de otras personas. Sin embargo, las respuestas institucionales y los desenlaces fueron distintos.

En Totolapan, la Fiscalía entregó a un detenido para recuperar a tres colaboradores, ante el riesgo de que continuaran las agresiones. En Buenavista, las autoridades negociaron la liberación de dos funcionarios y se comprometieron a facilitar asesoría legal para revisar la situación del dirigente indígena, quien permaneció sujeto a proceso.

También fueron diferentes las circunstancias. En Morelos, la privación de la libertad de los agentes ocurrió después de una diligencia ministerial y estuvo acompañada de bloqueos, vehículos incendiados y disparos. En Guerrero, la presión se desarrolló durante una movilización comunitaria y un bloqueo carretero para exigir la libertad de un dirigente acusado de homicidio.

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Ambos episodios plantean preguntas sobre los protocolos de actuación cuando agentes o funcionarios son privados de la libertad para condicionar una decisión gubernamental. En particular, muestran la tensión entre la obligación de proteger la vida de las personas retenidas y la continuidad de los procedimientos penales.

En Morelos, la Fiscalía sostuvo que su prioridad era recuperar a sus colaboradores con vida y que continuaría las investigaciones. En Guerrero, el acuerdo permitió liberar a los funcionarios, pero la revisión jurídica solicitada por los habitantes quedó separada de la decisión judicial sobre Plácido Galindo.

La respuesta institucional ante estas crisis no termina cuando los servidores públicos recuperan su libertad. También implica investigar las agresiones, determinar quiénes participaron en las privaciones de la libertad y garantizar que las decisiones sobre la situación jurídica de los detenidos se tomen conforme a los procedimientos legales.

Los dos casos dejan una pregunta de fondo: cómo responder a una amenaza contra agentes y funcionarios sin que la presión ejercida mediante su privación de la libertad determine, por sí sola, el curso de una investigación penal.