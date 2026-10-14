Trasladan a la FEMDO de la CDMX a El Cromo, líder de una célula del CJNG y generador de violencia en Oaxaca

Luis N llegó a la CDMX. (Cortesía)

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Iván “N” alias “El Cromo”, quien fue detenido este miércoles en Guadalajara por elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), llegó a la Ciudad de México (CDMX) en una aeronave de la Marina, y posteriormente fue llevado a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) para continuar con las diligencias de ley.

El presunto delincuente es escoltado por Comandos Anfibios de Operaciones Especiales de Marina.

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El Cromo es un objetivo prioritario y es identificado como presunto líder de Los Cromos, célula delictiva ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y es considerado uno de los principales generadores de violencia del estado de Oaxaca.

Harfuch da a conocer detención de El Cromo, líder de Los Cromos, en Jalisco

La mañana de este miércoles, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch, dio a conocer, por medio de sus redes sociales, la noticia de la detención de Luis N, alias El Cromo, líder del grupo delictivo Los Cromos.

Harfuch informó que la detención se llevó a cabo en Guadalajara, capital del estado de Jalisco.

El Cromo fue trasladado a la FEMDO. (Cortesía)

De acuardo con la información proporcionada por Harfuch, la detención fue resultado del trabajo de la Unidad de Inteligencia Naval de la Semar, así como del CNI.

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Harfuch señaló que Iván N es identificado como uno de los líderes de Los Cromos, célula delictiva ligada al CJNG y que está relacionada con los delitos de homicidios, extorsión, cobro de piso, secuestro y tráfico de drogas y armas.

Además, se dio a conocer que El Cromo cuenta con dos órdenes de apehensión documentadas por homicidio calificado, relacionadas con tres víctimas, y con una tercera orden por el mismo delito, correspondiente a 2020, referida en los registros de inteligencia.

Además, su organización, Los Cromos, está señalada en las investigaciones por su presunta participación en el homicidio de una niña de cuatro años, que ocurrió en Juchitán. Por información que permitiera su captura, las autoridades ofrecían hasta 2 millones de pesos.

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La detención, señaló el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, da continuidad a las investigaciones que permitieron, el pasado 23 de septiembre, la detención de Miguel N, quien era presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, y a otro integrante de esa estructura criminal, por su probable participación en delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado, así como por presuntos esquemas de protección a organizaciones delictivas.

Luis N es acusado de liderar una célula delictiva vinculada al CJNG. (Cortesía)

La operación para llevar a cabo la detención fue encabezada por la Semar, la SSPC, la Defensa, la FGR, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía de Oaxaca, así como otras autoridades de Oaxaca y de Jalisco.

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Harfuch agradeció a los gobernadores Salomón Jara, de Oaxaca, y Pablo Lemus, de Jalisco,por el apoyo a las autoridades federales.