Eddy Reynoso asegura que Canelo Álvarez es el mejor boxeador que ha dado México: “Sin lugar a dudas”

Eddy Reynoso defiende a Canelo Álvarez de la críticas de Juan Manuel Márquez (REUTERS)

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Eddy Reynoso afirmó que los logros de su pupilo Saúl Canelo Álvarez serán difíciles de igualar. En entrevista con ESPN KnockOut, el entrenador consideró que, por sus números, se trata del mejor boxeador que ha dado México.

El entrenador y líder del Canelo Team, recordó que, desde el debut de su peleador, aspiraba a verlo coronarse como campeón mundial. Con el paso de los años, dijo, el boxeador tapatío superó esas expectativas y construyó una trayectoria que lo colocó entre las principales figuras del deporte nacional.

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Saúl Álvarez acompañado de su entrenador Eddy Reynoso en Egipto (X / Saúl Álvarez )

El manager del mexicano indicó que tomarán un descanso estratégico para analizar errores y ajustar la preparación.

Reynoso también destacó que fue Álvarez ha sido campeón mundial en cuatro divisiones y el primer mexicano en unificar todos los títulos de una categoría. Señaló que, una vez que se retire, su carrera lo consolidará como el mejor boxeador mexicano en todos los aspectos.

“Lo que ha hecho él para mí va a ser muy difícil de lograr. En cuanto a números él es el mejor boxeador que ha dado México, sin lugar a dudas. Y el día que se retire va a ser el mejor en todo aspecto. Cuando debutó yo soñaba con que fuera campeón y le digo ‘quería que fueras campeón’ y mira todo lo que hizo”

Canelo y su 2025 complicado

En 2025, Álvarez vivió un año de contrastes. El boxeador jalisciense recuperó el campeonato indiscutido de los supermedianos, aunque meses después perdió los cuatro cinturones frente al estadounidense Terence Crawford.

El primer reto del año llegó en mayo, cuando Canelo peleó contra el cubano William Scull en Riad, Arabia Saudita. El combate marcó su primera presentación fuera de México y Estados Unidos, dentro de una etapa en la que buscó volver a recuperar los principales títulos de las 168 libras.

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Álvarez expuso los campeonatos del CMB, AMB y OMB, mientras Scull llegó como monarca de la FIB. El mexicano ganó por decisión unánime y recuperó el último cinturón que le faltaba para convertirse otra vez en campeón indiscutido de la división.

William Scull, right, punches Saul Canelo Alvarez during super middleweight World Boxing Championship at ANB Arena in Riyadh, Saudi Arabia, Sunday, May 4, 2025. (AP Photo)

La victoria ante Scull dejó cuestionamientos sobre su desempeño. Canelo persiguió al cubano durante buena parte de la pelea, pero enfrentó problemas para conectar golpes claros ante una estrategia defensiva y de movilidad que limitó su ofensiva.

La derrota contra Crawford

Tras ese combate, el tapatío se preparó para enfrentar a Terence Crawford, uno de los nombres más relevantes del boxeo estadounidense. Crawford subió tres divisiones para disputar los títulos supermedianos, en una pelea en la que Canelo partió como favorito por su dominio previo en esa categoría.

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El resultado cambió el panorama de la división. Crawford se impuso por decisión unánime y le arrebató a Álvarez los cuatro cinturones. La derrota representó el cierre de un año en el que Canelo pasó de recuperar el campeonato indiscutido a perderlo ante un rival que logró adaptarse al peso supermediano.

Ya ha pasado casi un año desde que Canelo perdió ante Crawford (AP)

Canelo Álvarez reveló los planes que tiene para su carrera tras perder con Crawford (X@Canelo)

Después de la pelea, Canelo se sometió a una cirugía de codo, situación que retrasó su regreso al ring. La intervención también lo dejó sin actividad durante mayo de 2026 y abrió dudas sobre el momento físico del mexicano rumbo a la siguiente etapa de su carrera.

Álvarez prepara su regreso contra Christian Mbilli, por el título supermediano del CMB, programado para el 31 de octubre en Riad. Para ese combate realiza una preparación distinta y entrena en España, en el gimnasio de Oleksandr Usyk, con la intención de ajustar su adaptación y volver a disputar un campeonato mundial.

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