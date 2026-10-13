Pedro Damián lanza mensaje sobre la serie de Timbiriche: “A mí tampoco me preguntaron nada”

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El productor Pedro Damián habló ante los medios de comunicación sobre la nueva serie de Timbiriche, disponible en ViX, y reveló que tampoco fue consultado para aportar su testimonio a la producción. Su declaración llega en medio de la controversia por la manera en que se reconstruye la historia de la agrupación juvenil y por las inconformidades expresadas por sus integrantes.

“A mí tampoco me preguntaron nada y, bueno, nosotros fuimos parte del proceso”, declaró Damián al recordar su participación en los primeros pasos del grupo. El productor explicó que estuvo involucrado cuando los integrantes todavía eran niños y comenzaba a tomar forma el proyecto musical que posteriormente alcanzaría gran popularidad.

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Sus declaraciones también abordaron la postura de los integrantes de Timbiriche frente a la serie. Damián consideró que tienen derecho a cuestionar una producción que retoma su historia sin haber contado con su participación directa. Además, se refirió al caso de Luis de Llano y a la importancia de reconocer los errores, un tema especialmente delicado por los antecedentes judiciales relacionados con Sasha Sokol.

Pedro Damián revela que no lo consultaron para la serie de Timbiriche

Los tres actores detallaron el proceso de seis semanas de ensayos y el rodaje en Uruguay para la producción que llegó a ViX el 9 de octubre. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

Al ser cuestionado sobre si los responsables de la producción se habían acercado a él para conocer su versión de los acontecimientos, Pedro Damián respondió que no recibió ninguna solicitud. Su testimonio resulta relevante porque participó en la etapa inicial de la agrupación, cuando se buscaba reunir a los niños que formarían parte del proyecto.

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El productor recordó que su incorporación ocurrió por invitación de Víctor Hugo Farril. Según relató, Farril le preguntó si tenían niños que pudieran integrar un grupo inspirado en el concepto de Parchís. “Yo le digo: ‘Claro que tenemos’. Teníamos a catorce chicos ahí y, bueno, de ahí nace la primera generación de Timbiriches”, contó.

Damián precisó que su participación correspondió a los primeros momentos del proyecto, cuando los integrantes eran pequeños y todavía se estaba definiendo la agrupación.

El productor defiende el derecho de los integrantes a cuestionar la ficción

El cantante español Miguel Bosé se presenta como padrino de Timbiriche durante su lanzamiento formal el 30 de abril de 1982 en Siempre en Domingo. (Captura de pantalla )

Pedro Damián también respaldó la postura de los integrantes de Timbiriche, quienes difundieron un comunicado para expresar su inconformidad con la producción. Para el productor, el hecho de que una serie se presente como ficción no elimina necesariamente las inquietudes de quienes inspiraron los personajes y los acontecimientos narrados.

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“Me parece que están defendiendo su derecho de ser, de ser ellos quienes eran el grupo. O sea, ellos son, ellos son”, afirmó. Con estas palabras, sostuvo que los integrantes tienen motivos para reclamar si consideran que su historia fue utilizada sin solicitarles su opinión o permitirles participar en la construcción del relato audiovisual.

El productor también cuestionó que un cambio en el nombre no necesariamente desvincule una historia de sus referentes reales. “Por más que les cambien el nombre y le pongan una c en lugar de una k, pues siguen siendo ellos”, expresó. Y añadió que los músicos tienen derecho a señalar: “Oye, pues nunca me consultaste o nunca me dijiste... o nunca pediste mi opinión”. Su reflexión se centró en la diferencia entre crear una ficción y utilizar como base la trayectoria de una agrupación reconocible.

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Pedro Damián habla del caso de Luis de Llano y Sasha Sokol

Luis de Llano enfrenta arresto tras incumplir sentencia a favor de Sasha Sokol.

Durante el encuentro con la prensa, Damián también fue cuestionado sobre Luis de Llano y el caso de Sasha Sokol, quien emprendió acciones legales por el abuso sexual infantil que denunció haber sufrido durante su adolescencia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación intervino en el proceso civil promovido por la cantante, en el que se determinó la responsabilidad de De Llano conforme a la resolución judicial.

Ante este tema, el productor consideró que De Llano debe hacerse cargo de lo ocurrido. “Pues mira, yo pienso que si hubo ese problema, debería de solucionarlo Luis”, señaló. Después insistió en la importancia de afrontar las consecuencias de las propias acciones y actuar de manera responsable frente a los hechos.

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Damián también habló sobre el reconocimiento de los errores y la necesidad de asumirlos, incluso cuando los acontecimientos ocurrieron en otra época. “Es bueno reconocerlo. Es bueno decir yo me equivoqué”, expresó. Sus declaraciones suman otra voz a la conversación sobre la serie de Timbiriche, una producción que ha abierto preguntas sobre la representación de hechos reales, la participación de sus protagonistas y la responsabilidad de abordar episodios sensibles de su historia.