Alfonso Herrera comparte foto desde el hospital tras cirugía: de qué fue intervenido y cuál es su estado de salud

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Alfonso Herrera compartió este martes 13 de octubre una fotografía desde el hospital después de someterse a una tercera cirugía de rodilla, relacionada con una lesión deportiva que arrastra desde hace más de una década.

El actor mexicano aparece recostado, sonriente y con equipo médico en una de sus piernas. Aunque no precisó el procedimiento de esta intervención ni difundió un parte médico, la imagen muestra que permanece bajo atención hospitalaria y con ánimo durante su recuperación.

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La publicación apareció en sus cuenta de Instagram, sin texto que explicara el diagnóstico, el hospital donde fue atendido o la fecha en la que podría retomar sus actividades. El exintegrante de RBD reveló que pasó por una tercera operación de rodilla de forma previa en sus mismas redes sociales.

El protagonista de La Caída ha hablado antes de las secuelas de una lesión deportiva. Su historial médico relacionado con esa articulación incluye una reconstrucción de ligamento cruzado anterior y procedimientos para reparar o limpiar los meniscos.

La intervención más reciente buscaría atender los efectos que permanecieron después de aquellas operaciones, aunque el actor no ha dado detalles sobre la técnica aplicada ahora.

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Alfonso Herrera aparece sonriente en una cama de hospital

Alfonso Herrera aparece sonriente en una cama de hospital (RS)

La imagen difundida por Herrera lo muestra con bata hospitalaria blanca de puntos azules, una cobija gris y la cabeza apoyada sobre una almohada azul. El actor mira hacia la cámara y sonríe mientras permanece acostado.

En su mano derecha sostiene un control remoto negro. La escena también deja ver una bolsa conectada a su pierna, vendajes y mangueras junto a la cama. El equipo médico sugiere que el actor se encuentra en una fase inmediata de atención posterior a la operación.

La historia no incluye una explicación sobre su estado clínico. Tampoco informa si la cirugía ocurrió este martes 13 de octubre o en días previos. La fotografía es, hasta ahora, el único mensaje directo difundido por el protagonista de Amar te duele sobre esta nueva intervención.

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Herrera acompañó la publicación con “That’s Life”, de Frank Sinatra. La canción es el único elemento añadido a la imagen y contrasta con el entorno hospitalario, pues el actor aparece con una expresión relajada pese a los cuidados visibles en su pierna.

La tercera cirugía de rodilla se relaciona con una lesión deportiva

La lesión de Herrera se remonta a una práctica deportiva ocurrida hace más de 10 años. Con el paso del tiempo, el problema requirió atención quirúrgica en la misma rodilla.

La tercera cirugía de rodilla se relaciona con una lesión deportiva EFE/ Elvis González

El antecedente incluye una reconstrucción del ligamento cruzado anterior, conocido como LCA, y procedimientos en los meniscos. Estas estructuras cumplen funciones distintas dentro de la articulación: el ligamento ayuda a estabilizar la rodilla, mientras los meniscos amortiguan la carga entre el fémur y la tibia.

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La publicación de este martes confirma una nueva operación, pero no permite establecer si se trató de otra reconstrucción de ligamento, una reparación meniscal, una artroscopia para retirar tejido dañado o un procedimiento distinto. El dato público es que se trata de la tercera intervención en esa rodilla.

El actor tampoco ha informado si deberá suspender grabaciones, compromisos laborales o actividades físicas. La recuperación depende del diagnóstico, de los hallazgos del cirujano y del tipo de reparación que haya recibido cada paciente.

La reconstrucción del ligamento cruzado anterior usa un injerto

Una ruptura completa del ligamento cruzado anterior suele provocar sensación de inestabilidad, sobre todo durante actividades con giros, cambios de dirección o movimientos de alta demanda física. La Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos señala que, cuando se indica cirugía, el ligamento suele reconstruirse y no repararse directamente.

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La reconstrucción consiste en sustituir el ligamento lesionado por un injerto de tendón. Este puede obtenerse del propio paciente, como parte del tendón rotuliano, isquiotibial o del cuádriceps, o proceder de un donante, de acuerdo con la valoración médica.

Después de una reconstrucción de LCA, la fisioterapia inicia desde los primeros días para recuperar la extensión y movilidad de la rodilla, disminuir la inflamación y fortalecer los músculos que rodean la articulación. El uso de muletas, rodillera y medicamentos se define según el caso.

La AAOS indica que el regreso completo al deporte puede requerir entre 6 y 12 meses, una vez que desaparecen el dolor y la inflamación, se recupera el rango de movimiento y vuelve la fuerza muscular. Ese plazo no puede trasladarse de forma automática al caso de Herrera, ya que no se conoce el procedimiento de su tercera cirugía.

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La reconstrucción del ligamento cruzado anterior usa un injerto

La reparación de meniscos requiere proteger la articulación

Los meniscos son dos piezas de cartílago con forma de media luna que distribuyen el peso y reducen la fricción dentro de la rodilla. Cuando existe una ruptura, el cirujano puede repararla con suturas o retirar la parte dañada mediante una meniscectomía parcial.

La reparación de menisco suele realizarse por artroscopia. El especialista introduce una cámara pequeña y herramientas quirúrgicas a través de incisiones reducidas para observar el interior de la articulación y tratar la lesión.

Si el menisco se sutura, el periodo de recuperación suele ser más largo porque el tejido debe cicatrizar. La AAOS estima una rehabilitación de entre 3 y 6 meses para una reparación, mientras una meniscectomía parcial puede permitir recuperación en alrededor de 3 a 6 semanas.

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Durante las primeras semanas, el paciente puede requerir muletas y una restricción parcial de apoyo en la pierna. La movilidad se recupera de forma progresiva y la terapia física busca evitar rigidez, recuperar fuerza y reducir el riesgo de una nueva lesión.

Herrera no ha comunicado si su recuperación incluirá un periodo de rehabilitación específico. Por ahora, su historia muestra al actor sonriente, con vendaje en la pierna y bajo observación médica después de una nueva cirugía en la rodilla.