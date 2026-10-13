México

Hallan torturada y sin vida a fotógrafa desaparecida en Acapulco junto a su pareja

El caso se conoció tras el pedido de auxilio que el hijo de la víctima hizo a la presidenta Claudia Sheinbaum durante un acto oficial en el puerto

El caso se conoció tras el pedido de auxilio que el hijo de la víctima hizo a la presidenta Claudia Sheinbaum durante un acto oficial en el puerto. Crédito: Especial
El caso se conoció tras el pedido de auxilio que el hijo de la víctima hizo a la presidenta Claudia Sheinbaum durante un acto oficial en el puerto. Crédito: Especial
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La Fiscalía General del Estado de Guerrero confirmó el asesinato de la fotógrafa María del Carmen Olán y de su pareja, Ernesto Castro Mancilla, ambos desaparecidos desde el 23 de septiembre en Acapulco. Los cuerpos de los dos, con huellas de tortura y violencia, fueron entregados a sus familiares el 12 de octubre tras 16 días de estudios genéticos en el Servicio Médico Forense.

El caso se conoció de forma masiva después de que un hijo de la fotógrafa pidiera auxilio a la presidenta Claudia Sheinbaum durante un acto oficial en el puerto. La Fiscalía atribuyó el crimen a hechos ocurridos en la zona rural de Acapulco, aunque hasta el momento no identificó a los responsables.

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La Testaruda, el punto donde desaparecieron los fotógrafos

María del Carmen Olán tenía 58 años y era originaria de Tabasco. La víctima se dedicaba a la fotografía de eventos sociales en la zona poniente de Acapulco.

Ernesto Castro Mancilla, de entre 45 y 48 años según las fuentes consultadas, era su pareja sentimental. Castro Mancilla también ejercía la fotografía y ambos formaban parte de un grupo de Alcohólicos Anónimos.

Dos cuerpos cubiertos por sábanas blancas permanecen sobre el asfalto detrás de una cinta de seguridad amarilla con la leyenda NO PASAR.
Una cinta de seguridad amarilla con la leyenda "NO PASAR" delimita la escena donde yacen dos personas fallecidas cubiertas con sábanas blancas en una calle. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pareja fue vista por última vez la tarde del 23 de septiembre en la comunidad de La Testaruda, zona rural de Acapulco. El reporte de desaparición incluyó además a dos hombres, Daniel Gómez y Víctor Fernando Carranza, de 17 años.

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La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas emitió una ficha bajo el Protocolo Alba para localizar a María del Carmen Olán, según consignó el portal Debate. Daniel Gómez y Víctor Fernando Carranza permanecen sin localizar hasta la fecha.

María del Carmen Olán y Ernesto Castro Mancilla fueron hallados sin vida en una fosa clandestina tres días después de su desaparición en Acapulco. La mujer murió a causa de golpes y con señales de tortura, mientras que su pareja recibió disparos en la cabeza.

La Fiscalía publicó primero la misma ficha de búsqueda de María del Carmen Olán con la leyenda “Localizada”, sin precisar más detalles. Horas más tarde, la dependencia actualizó la información para confirmar que Ernesto Castro Mancilla también había sido hallado sin vida.

Cinta amarilla con texto "POLICE LINE DO NOT CROSS" y "CINTA POLICIAL NO PASE" en primer plano, vehículos con luces rojas y azules en calle de noche.
Una cinta policial amarilla restringe el paso en una calle oscura, mientras al fondo se ven las luces azules y rojas de varios vehículos de emergencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Claudia Sheinbaum y el reclamo en el Forum Mundo Imperial

El caso cobró notoriedad nacional el 25 de septiembre, durante el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Forum Mundo Imperial, en la Zona Diamante de Acapulco. Un hijo de María del Carmen Olán se paró frente al templete con un cartón que mostraba fotografías de su madre y la frase “PRESIDENTA AUXILIO”.

“Ahorita te atiendo, mi amor. Ahora te atiendo terminando el evento, si te parece”, respondió la mandataria, de acuerdo con el registro de la revista. El personal de seguridad le retiró el cartel al joven y lo sacó del salón.

El joven, antes de ser retirado, se dirigió a los reporteros presentes y exclamó: “Es fotógrafa como ustedes”. La escena, difundida de inmediato en redes sociales, generó presión pública para intensificar la búsqueda de la pareja.

La difusión del momento obligó a funcionarios del gobierno estatal a acercarse al joven para hablar con él, de acuerdo con el portal Debate. El episodio ocurrió un día antes de que los cuerpos fueran localizados.

Cinta amarilla con la frase "ESCENA DEL CRIMEN" en letras negras, sobre un fondo nocturno desenfocado con vegetación y luces tenues.
Una cinta amarilla con la inscripción "ESCENA DEL CRIMEN" delimita un perímetro de investigación en un área de matorral durante la noche, con luces tenues de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fosa clandestina en Los Playones de San Isidro Gallinero

Los cuerpos de la pareja fueron localizados el 26 de septiembre, tres días después de la desaparición, en la localidad de Los Playones de San Isidro Gallinero. El hallazgo se registró alrededor de las cinco de la tarde, a un costado del Viaducto Diamante.

El sitio se ubica a poco más de tres kilómetros de La Testaruda, donde las cuatro personas fueron vistas por última vez. En la misma fosa clandestina apareció también el cuerpo de un tercer hombre cuya identidad no fue revelada.

Los estudios periciales determinaron que la fotógrafa presentó una oreja cortada, lo que indicaría tortura previa a su muerte. Ernesto Castro Mancilla y el hombre no identificado presentaron impactos de arma de fuego en la cabeza.

La identificación plena de los dos cuerpos requirió estudios genéticos a partir de muestras biológicas. El proceso se extendió durante 16 días en el Servicio Médico Forense de Acapulco.

Cinta amarilla con la frase "NO PASE" escrita en negro, visible en primer plano durante la noche con luces borrosas en el fondo.
Una cinta amarilla con la inscripción "NO PASE" bloquea una zona durante la noche, iluminada por una luz brillante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía General del Estado de Guerrero confirmó la identidad de ambas víctimas ese mismo día. La dependencia aplicó el Protocolo de Entrega Digna para restituir los restos a los familiares.

El procedimiento involucró el área de identificación humana y el área de reconciliación de información de la institución, según el portal Debate. La dependencia señaló que el proceso se sustentó en principios de dignidad y trato humanitario.

“Lamentamos comunicarles el fallecimiento de nuestra madre María del Carmen Olán y de nuestro padre Ernesto Castro Mancilla”, expresó la familia Castro Olán en un comunicado. Los hijos de la pareja agradecieron a la ciudadanía por difundir las fichas de búsqueda en redes sociales.

La Fiscalía de Guerrero no ofreció en sus comunicados oficiales detalles sobre las causas de muerte ni sobre posibles responsables del crimen. Las fuentes de seguridad citadas por la revista fueron las únicas en precisar el tipo de violencia que sufrieron las víctimas.

Cinta amarilla con las palabras "NO PASE" en repetidas ocasiones, en un primer plano de una calle con luces borrosas de noche.
Una cinta amarilla con la inscripción "NO PASE" delimita una zona en una calle urbana nocturna, con luces de vehículos y farolas al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Daniel Gómez y Víctor Fernando Carranza continúan sin ser localizados, de acuerdo con el registro del portal. La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas no informó avances sobre el paradero de los dos jóvenes.

Hasta el momento, la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, no se pronunció sobre el caso. Tampoco la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, ni la presidenta Claudia Sheinbaum emitieron comentarios tras confirmarse los asesinatos.

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