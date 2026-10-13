Menor de edad planeó el asesinato de Dariana de 15 años, con engaños la llevó a una casa abandonada en Puebla

Laadolescente de 15 años fue presionada para ir con el joven de 17 años a un lugar abandonado donde cometió el crimen Fotos: Redes

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La Fiscalía General del Estado de Puebla informó que Dariana, adolescente de 15 años, murió por asfixia por estrangulamiento tras ser atacada en un inmueble abandonado de Teziutlán. La joven también presentó traumatismo facial y craneoencefálico, mientras un adolescente fue detenido por su probable participación y quedó bajo internamiento preventivo.

Dariana desapareció la tarde del lunes 5 de octubre, después de asistir a clases en la Escuela Secundaria Federal Antonio Audirac. La madrugada del martes 6 fue localizada sin vida en un inmueble abandonado del barrio de Xoloco.

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La adolescente, originaria de San Juan Xiutetelco, salió de su casa con el uniforme deportivo de la institución: una sudadera blanca con detalles verdes y negros. Su familia perdió contacto con ella por la tarde e inició una campaña de búsqueda en redes sociales, a la que se sumaron amigos, vecinos y autoridades.

Familiares, conocidos y personal de seguridad recorrieron las inmediaciones de la secundaria y los trayectos que Dariana acostumbraba utilizar para volver a su hogar. La búsqueda concluyó durante la madrugada, cuando fue reportado el hallazgo del cuerpo en la comunidad.

Durante una conferencia de prensa del Gobierno del Estado de Puebla, autoridades presentan detalles sobre el caso de la adolescente D.V.S. en Teziutlán. En una lámina informativa se expone la secuencia de hechos e investigación sobre el menor detenido A.M.G., a quien se imputa por el delito de feminicidio y se le dictó la medida de internamiento preventivo.

Las indagatorias de la Fiscalía establecieron que la víctima habría sido citada por un menor identificado con las iniciales A. M. G., quien presuntamente la llevó al inmueble abandonado. Una vez ahí, la habría sometido y atado de las muñecas por la espalda con un cable.

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La Fiscalía atribuyó la muerte a asfixia por estrangulamiento

La FGE señaló que el adolescente habría golpeado a Dariana con los puños y un bloque, lo que le ocasionó diversas lesiones. Como parte de la agresión, presuntamente utilizó una corbata escolar para estrangularla y le provocó lesiones en el pecho con unas tijeras.

El Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cuerpo y lo trasladó al anfiteatro para los estudios correspondientes. La información disponible también indicó que la joven presentaba heridas por arma blanca y que habría sido apuñalada en repetidas ocasiones antes de morir.

Agentes de la policía local resguardaron el perímetro donde fue localizado el cuerpo, al que acudieron familiares de la adolescente para reconocerla. La Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género Contra las Mujeres abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos e identificar a los responsables.

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El 7 de octubre se cumplimentó una orden de aprehensión contra A. M. G. por su probable participación en el delito de feminicidio. Al día siguiente se realizó la audiencia inicial, durante la cual se formuló la imputación y se solicitó su vinculación a proceso.

Por tratarse de un adolescente, la autoridad judicial impuso como medida cautelar el internamiento preventivo. Su responsabilidad deberá determinarse en el proceso ante un juez especializado en justicia para adolescentes.

El caso aún no fue clasificado oficialmente como feminicidio

Los familiares de Dariana señalaron que el detenido pertenecía a la misma secundaria que la víctima. También indicaron que cámaras de vigilancia habrían captado a la joven mientras caminaba acompañada por un adolescente de 17 años, quien presuntamente entró con ella al inmueble y salió después sin la menor.

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El Ayuntamiento de Teziutlán emitió un comunicado para reprobar el crimen y pidió que las autoridades competentes investigaran conforme a derecho, además de garantizar el acceso a la justicia para la familia. El gobierno municipal también quedó a disposición de la Fiscalía estatal para colaborar en las diligencias.

La administración municipal precisó que la clasificación jurídica final de los hechos correspondía a la FGE. La Fiscalía aún no había clasificado oficialmente la muerte de Dariana como feminicidio.

El caso se conoció en un contexto en el que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública contabilizó tres feminicidios en Puebla durante el primer trimestre de 2026. Con ese registro, la entidad ocupó el lugar 17 nacional; Sinaloa encabezó la lista con 15 casos y Chiapas registró 13.

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Durante el primer semestre de 2026, el SESNSP registró cinco feminicidios en Puebla, cifra que colocó al estado en el sitio 21 del país. El Gobierno de Puebla informó una reducción de 66.7% en comparación con el mismo periodo del año anterior, aunque la Fiscalía reconoció que hasta junio solo había iniciado cinco carpetas de investigación por ese delito.

El informe mensual sobre violencia contra las mujeres ubicó a Puebla en el lugar 11 nacional por homicidio doloso contra mujeres durante junio, con 36 víctimas. La entidad también ocupó el noveno sitio por violencia familiar y el octavo por violación simple y equiparada.

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