México

Jesse Huerta se lanza como solista y estrena sello discográfico tras separarse de Joy

El músico mexicano prepara el estreno de “Interestelar”, adelanto del disco que desarrolló durante sus compromisos profesionales

Jesse Huerta - (Especial)
Jesse Huerta - (Especial)
Guardar

Después de más de dos décadas construyendo una carrera junto a su hermana Joy, Jesse Huerta se prepara para mostrar otra faceta de su identidad musical.

El compositor, musico y productor mexicano presentó Jesse and the supernovas, un proyecto individual con el que busca experimentar con sonidos distintos y desarrollar ideas que ha cultivado paralelamente a su trabajo en Jesse & Joy.

PUBLICIDAD

La iniciativa llega acompañada de un acuerdo de distribución global con Virgin Records y de la creación de Nebulosa Records, sello desde el cual publicará su música. El primer álbum de esta etapa llevará por título SOMBRERO y tendrá como primer sencillo oficial “Interestelar”, cuyo lanzamiento está previsto para el 21 de octubre de 2026.

De Jesse &amp; Joy a una propuesta musical individual

Jesse Huerta - (Instagram)
Jesse Huerta - (Instagram)

Desde su debut en 2005 junto a su hermana Joy, Jesse Huerta ha sido parte fundamental del recorrido de Jesse & Joy, dúo que alcanzó popularidad con canciones como “Espacio sideral” y “¡Corre!”. Su trayectoria les ha permitido consolidarse en la escena musical internacional y obtener importantes reconocimientos, entre ellos un Grammy y varios Latin Grammy.

PUBLICIDAD

Además de su presencia como músico, Jesse ha contribuido al desarrollo creativo del dúo mediante su trabajo como compositor y productor. Esta experiencia le ha permitido conocer distintas etapas de la creación musical, desde la construcción de las canciones hasta su producción, conocimientos que ahora pone al servicio de una propuesta con identidad propia.

El artista adelantó sus intenciones de emprender este camino individual a principios de 2026, durante una conferencia de prensa en el Festival de Viña del Mar.

<i>SOMBRERO</i>, un álbum desarrollado entre giras y sesiones de estudio

Jesse Huerta - (Instagram)
Jesse Huerta - (Instagram)

Con Sombrero, Jesse Huerta apuesta por una combinación de guitarras, sintetizadores y arreglos cinematográficos que dan forma a una propuesta diferente de la que ha desarrollado a lo largo de su carrera. El álbum refleja su interés por ampliar sus horizontes musicales y construir un lenguaje sonoro acorde con esta nueva etapa.

La elaboración del disco estuvo marcada por una agenda exigente. Huerta trabajó principalmente en su estudio personal y aprovechó los descansos entre conciertos y viajes para avanzar en las canciones. Durante esos intervalos, asumió la composición, la grabación y la producción, manteniendo bajo su responsabilidad las decisiones que definieron el resultado final.

El músico ha explicado que esta iniciativa responde a su deseo de dar espacio a otras ideas y facetas personales. Aunque el proceso se desarrolló en periodos breves, procuró dedicar atención a cada detalle de la producción. La creación de Nebulosa Records acompaña esa búsqueda, al ofrecerle una plataforma desde la cual desarrollar y publicar su música con una dirección creativa independiente.

“Interestelar” será el siguiente adelanto de esta nueva etapa

Jesse Huerta - (Instagram)
Jesse Huerta - (Instagram)

Como primera aproximación a esta etapa, Jesse Huerta publicó “Génesis”, una pieza instrumental organizada en tres movimientos que introduce algunos de los elementos sonoros de Sombrero. La composición funciona como antesala de los próximos lanzamientos y permite acercarse al concepto musical que el artista prepara para su público.

La fecha de estreno del disco completo todavía está pendiente de confirmación. Mientras tanto, el acuerdo con Virgin Records permitirá que los lanzamientos de Nebulosa Records tengan distribución internacional, una alianza que combina el alcance de la compañía con la autonomía creativa del músico.

Jesse Huerta continuará con Jesse &amp; Joy hasta diciembre

Jesse Huerta, izquierda y Joy Huerta de Jesse & Joy llegan a la 26.ª ceremonia de entrega del premio Persona del Año de los Latin Grammy el miércoles 12 de noviembre de 2025, en el Mandalay Bay de Las Vegas. (Foto AP/Chris Pizzello)
Jesse Huerta, izquierda y Joy Huerta de Jesse & Joy llegan a la 26.ª ceremonia de entrega del premio Persona del Año de los Latin Grammy el miércoles 12 de noviembre de 2025, en el Mandalay Bay de Las Vegas. (Foto AP/Chris Pizzello)

El futuro de Jesse & Joy tomó un nuevo rumbo el 15 de septiembre de 2026, cuando Jesse Huerta comunicó su decisión de hacer una pausa en las actividades del dúo que formó con su hermana hace más de dos décadas. El músico explicó que necesitaba dedicar más tiempo a su familia y atender su bienestar personal, aunque también señaló que cumpliría con los compromisos profesionales que ya tenía programados junto a Joy.

De acuerdo con lo previsto, Jesse permanecerá junto a su hermana hasta el próximo 5 de diciembre, mientras la agrupación tiene presentaciones pendientes en México, Sudamérica y Europa. Estas fechas marcarán una etapa de transición para el dúo, que continuará con sus compromisos antes de que el músico se concentre en sus prioridades personales y en el desarrollo de su proyecto individual.

Tras la pausa anunciada por Jesse, Joy quedará al frente de la propuesta musical del dúo, de acuerdo con lo dado a conocer.

Temas Relacionados

Jesse Huertamexico-entretenimientomexico-noticiasJesse & JoyJoy Huerta

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Piedras en los riñones: los alimentos que debes evitar si ya tuviste una

Después de sufrir cálculos renales, ciertos alimentos y bebidas pueden favorecer la aparición de nuevos episodios

Piedras en los riñones: los alimentos que debes evitar si ya tuviste una

Sicarios asesinaron a profesor de Oaxaca frente a estudiantes a la entrada de la secundaria donde laboraba

Leví Peralta era coordinador académico de la Escuela Secundaria Técnica 69 donde fue asesinado a balazos dentro del plantel ubicado en San Blas Atempa

Sicarios asesinaron a profesor de Oaxaca frente a estudiantes a la entrada de la secundaria donde laboraba

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 13 de octubre: cerrada la circulación en Av. 20 de Noviembre

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 13 de octubre: cerrada la circulación en Av. 20 de Noviembre

El aceite esencial que promete pestañas más fuertes, evita su caída y da cejas con mayor volumen

Dermatólogos y cosmetólogos suelen recomendar el uso de productos de origen animal para quienes buscan proteger y mejorar su aspecto

El aceite esencial que promete pestañas más fuertes, evita su caída y da cejas con mayor volumen

Alfonso Herrera comparte foto desde el hospital tras cirugía: de qué fue intervenido y cuál es su estado de salud

El actor mexicano alarmó a sus fans tras la publicación

Alfonso Herrera comparte foto desde el hospital tras cirugía: de qué fue intervenido y cuál es su estado de salud
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hallan torturada y sin vida a fotógrafa desaparecida en Acapulco junto a su pareja

Hallan torturada y sin vida a fotógrafa desaparecida en Acapulco junto a su pareja

Sicarios asesinaron a profesor de Oaxaca frente a estudiantes a la entrada de la secundaria donde laboraba

Del poder del Santa Rosa de Lima al debilitamiento del Cártel de Tijuana: Karem Yépez y Enedina Arellano, las mujeres al mando de cárteles en México

Sicarios de “El Güero Gym” torturaron a agentes de la Fiscalía de Morelos para su liberación: no tenía orden de aprehensión al momento de su arresto

Abandonan restos humanos envueltos en llamas sobre carretera federal de Guanajuato

ENTRETENIMIENTO

Alfonso Herrera comparte foto desde el hospital tras cirugía: de qué fue intervenido y cuál es su estado de salud

Alfonso Herrera comparte foto desde el hospital tras cirugía: de qué fue intervenido y cuál es su estado de salud

¿Cuáles son los fetiches más comunes en México? Los pies no lideran el top 10, según estudio

Pedro Damián lanza mensaje sobre la serie de Timbiriche: “A mí tampoco me preguntaron nada”

Las 10 mejores bebidas con temática de Halloween y Día de Muertos para fiestas: recetas fáciles y económicas

Lista de películas de animación mexicanas para disfrutar el Día de Muertos 2026 en familia y dónde poder verlas

DEPORTES

Barcelona empata momentáneamente con el Galatasaray: así puedes ver el partido EN VIVO de la UEFA Champions League desde México

Barcelona empata momentáneamente con el Galatasaray: así puedes ver el partido EN VIVO de la UEFA Champions League desde México

Los Angeles Dodgers vs Milwaukee Brewers: a qué hora y dónde ver el Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional

Manchester City vs PSG: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO desde México la Champions League 2026-2027

Lo que no se ve del GP de México 2026: así se prepara el Autódromo Hermanos Rodríguez para la Fórmula 1

México vs España: todo sobre la historia de la Furia Roja y sus figuras para el debut en el Mundial Sub 17 Femenil