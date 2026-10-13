Jesse Huerta se lanza como solista y estrena sello discográfico tras separarse de Joy

Jesse Huerta - (Especial)

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Después de más de dos décadas construyendo una carrera junto a su hermana Joy, Jesse Huerta se prepara para mostrar otra faceta de su identidad musical.

El compositor, musico y productor mexicano presentó Jesse and the supernovas, un proyecto individual con el que busca experimentar con sonidos distintos y desarrollar ideas que ha cultivado paralelamente a su trabajo en Jesse & Joy.

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La iniciativa llega acompañada de un acuerdo de distribución global con Virgin Records y de la creación de Nebulosa Records, sello desde el cual publicará su música. El primer álbum de esta etapa llevará por título SOMBRERO y tendrá como primer sencillo oficial “Interestelar”, cuyo lanzamiento está previsto para el 21 de octubre de 2026.

De Jesse & Joy a una propuesta musical individual

Jesse Huerta - (Instagram)

Desde su debut en 2005 junto a su hermana Joy, Jesse Huerta ha sido parte fundamental del recorrido de Jesse & Joy, dúo que alcanzó popularidad con canciones como “Espacio sideral” y “¡Corre!”. Su trayectoria les ha permitido consolidarse en la escena musical internacional y obtener importantes reconocimientos, entre ellos un Grammy y varios Latin Grammy.

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Además de su presencia como músico, Jesse ha contribuido al desarrollo creativo del dúo mediante su trabajo como compositor y productor. Esta experiencia le ha permitido conocer distintas etapas de la creación musical, desde la construcción de las canciones hasta su producción, conocimientos que ahora pone al servicio de una propuesta con identidad propia.

El artista adelantó sus intenciones de emprender este camino individual a principios de 2026, durante una conferencia de prensa en el Festival de Viña del Mar.

<i>SOMBRERO</i>, un álbum desarrollado entre giras y sesiones de estudio

Jesse Huerta - (Instagram)

Con Sombrero, Jesse Huerta apuesta por una combinación de guitarras, sintetizadores y arreglos cinematográficos que dan forma a una propuesta diferente de la que ha desarrollado a lo largo de su carrera. El álbum refleja su interés por ampliar sus horizontes musicales y construir un lenguaje sonoro acorde con esta nueva etapa.

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La elaboración del disco estuvo marcada por una agenda exigente. Huerta trabajó principalmente en su estudio personal y aprovechó los descansos entre conciertos y viajes para avanzar en las canciones. Durante esos intervalos, asumió la composición, la grabación y la producción, manteniendo bajo su responsabilidad las decisiones que definieron el resultado final.

El músico ha explicado que esta iniciativa responde a su deseo de dar espacio a otras ideas y facetas personales. Aunque el proceso se desarrolló en periodos breves, procuró dedicar atención a cada detalle de la producción. La creación de Nebulosa Records acompaña esa búsqueda, al ofrecerle una plataforma desde la cual desarrollar y publicar su música con una dirección creativa independiente.

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“Interestelar” será el siguiente adelanto de esta nueva etapa

Jesse Huerta - (Instagram)

Como primera aproximación a esta etapa, Jesse Huerta publicó “Génesis”, una pieza instrumental organizada en tres movimientos que introduce algunos de los elementos sonoros de Sombrero. La composición funciona como antesala de los próximos lanzamientos y permite acercarse al concepto musical que el artista prepara para su público.

La fecha de estreno del disco completo todavía está pendiente de confirmación. Mientras tanto, el acuerdo con Virgin Records permitirá que los lanzamientos de Nebulosa Records tengan distribución internacional, una alianza que combina el alcance de la compañía con la autonomía creativa del músico.

Jesse Huerta continuará con Jesse & Joy hasta diciembre

Jesse Huerta, izquierda y Joy Huerta de Jesse & Joy llegan a la 26.ª ceremonia de entrega del premio Persona del Año de los Latin Grammy el miércoles 12 de noviembre de 2025, en el Mandalay Bay de Las Vegas. (Foto AP/Chris Pizzello)

El futuro de Jesse & Joy tomó un nuevo rumbo el 15 de septiembre de 2026, cuando Jesse Huerta comunicó su decisión de hacer una pausa en las actividades del dúo que formó con su hermana hace más de dos décadas. El músico explicó que necesitaba dedicar más tiempo a su familia y atender su bienestar personal, aunque también señaló que cumpliría con los compromisos profesionales que ya tenía programados junto a Joy.

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De acuerdo con lo previsto, Jesse permanecerá junto a su hermana hasta el próximo 5 de diciembre, mientras la agrupación tiene presentaciones pendientes en México, Sudamérica y Europa. Estas fechas marcarán una etapa de transición para el dúo, que continuará con sus compromisos antes de que el músico se concentre en sus prioridades personales y en el desarrollo de su proyecto individual.

Tras la pausa anunciada por Jesse, Joy quedará al frente de la propuesta musical del dúo, de acuerdo con lo dado a conocer.