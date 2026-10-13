Las 10 mejores bebidas con temática de Halloween y Día de Muertos para fiestas: recetas fáciles y económicas . (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Halloween y Día de Muertos reúnen este octubre de 2026 diez bebidas caseras para fiestas: cinco sin alcohol y cinco con alcohol, intercaladas para atender a menores y adultos.

Las recetas usan ingredientes de supermercado, priorizan colores rojo, verde, negro, naranja y morado, y aprovechan tendencias como jamaica, cempasúchil comestible, lichi, naranja sanguina, café y cocteles con apariencia de poción.

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Las opciones sin alcohol parten de aguas frescas, jugos, refrescos y café. Las preparaciones para adultos incluyen tequila, vodka y ron blanco. Cada receta alcanza para entre dos y cuatro vasos, salvo que se prepare en jarra.

Las búsquedas de temporada muestran presencia de cocteles rojos con naranja sanguina, bebidas verdes de pepino y hierbabuena, mezclas con flor de cempasúchil y decoraciones con ojos de lichi.

También crece el uso de gomitas, escarchados oscuros y hielos de formas temáticas. La jamaica con fresas y la bebida verde de pepino figuran entre las alternativas de bajo costo para una reunión en casa.

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Sangre de vampiro con jamaica, fresa y limón sin alcohol

Sangre de vampiro con jamaica, fresa y limón sin alcohol

Esta bebida toma el color de la jamaica y lo intensifica con fresas. Sirve en vasos transparentes para que el rojo sea parte de la decoración.

Para prepararla se necesitan 2 litros de agua, 1 taza de flor de jamaica, 1 taza de fresas picadas, jugo de 4 limones, azúcar al gusto, hielo y gomitas de gusano.

Hierve 1 litro de agua, retira del fuego y agrega la jamaica. Déjala reposar durante 10 minutos y cuélala. Cuando enfríe, mezcla con el resto del agua, las fresas, el limón y el azúcar. Sirve con hielo y coloca una gomita sobre el borde del vaso.

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Atole de cempasúchil con canela sin alcohol

El atole de cempasúchil ofrece una opción caliente para una ofrenda o una cena de Día de Muertos. Su color amarillo se logra con pétalos de flores comestibles, no con flores ornamentales.

Para cuatro porciones se necesitan pétalos de 4 flores de cempasúchil comestibles, 1 litro de leche, 4 cucharadas de fécula de maíz, media taza de azúcar, 1 raja de canela, 1 cucharadita de vainilla y media taza de agua.

Licúa los pétalos limpios con el agua y cuela. Calienta la leche con la canela. Disuelve la fécula en un poco de agua fría e intégrala a la olla junto con la mezcla de pétalos, azúcar y vainilla. Cocina a fuego bajo durante 10 minutos sin dejar de mover.

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La receta requiere flores cultivadas para consumo humano y libres de químicos, como advierte

Atole de guayaba con cempasúchil, una bebida tradicional mexicana llena de sabor y simbolismo, ideal para celebraciones. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Margarita de naranja sanguina con escarchado negro

La naranja sanguina da un rojo oscuro a una margarita que puede decorarse con chile en polvo y un ojo de gomita. Es una alternativa para quienes buscan tequila con una presentación de Halloween sin procesos complicados.

Mezcla 120 ml de tequila blanco, 240 ml de jugo de naranja sanguina o jugo de naranja con un chorrito de granadina, 60 ml de jugo de limón y 30 ml de jarabe natural. También se requiere hielo, Tajín y azúcar negra o galleta de chocolate triturada para el escarchado.

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Humedece el borde de los vasos con limón y pásalos por la mezcla de chile y azúcar negra. Agita los líquidos con hielo durante 15 segundos y sirve. Agrega una rodaja de naranja y un ojo de gomita en un palillo.

Margarita de naranja sanguina con escarchado negro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Poción verde de manzana y limón sin alcohol

El verde neón puede lograrse sin colorantes artificiales si se mezclan jugo de manzana verde, limón y refresco de limón-lima. Es una bebida rápida para montar una barra infantil durante la fiesta.

Para cuatro vasos hacen falta 500 ml de jugo de manzana verde, 500 ml de refresco de limón-lima, jugo de 2 limones, una pizca de canela, hielo y rodajas de manzana. Se puede añadir una gota de colorante verde vegetal si se busca un tono más intenso.

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Combina el jugo de manzana, limón y canela en una jarra. Integra el refresco justo antes de servir para conservar las burbujas. Añade hielo y decora con una rodaja de manzana cortada en forma de media luna.

Poción verde de manzana y limón sin alcohol (Imagen Ilustrativa Infobae)

Spritz morado con vodka, lichi y ojos comestibles

Esta receta combina vodka, jugo de uva y agua mineral. Los lichis rellenos con moras azules simulan ojos flotando y permiten una presentación de bajo costo.

Para dos bebidas se necesitan 90 ml de vodka, 180 ml de jugo de uva, 120 ml de agua mineral, 30 ml de jugo de limón, 4 lichis en almíbar, 4 moras azules, hielo y zarzamoras para decorar.

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Coloca una mora azul dentro de cada lichi. Llena los vasos con hielo, agrega vodka, jugo de uva y limón. Completa con agua mineral y deja caer dos ojos de lichi en cada vaso.

Spritz morado con vodka, lichi y ojos comestibles (Imagen Ilustrativa Infobae)

Glowjito de ron blanco, pepino y hierbabuena

El ron blanco entra en esta receta con pepino, hierbabuena y un tono verde que remite a una pócima. La bebida se inspira en el Glowjito que presenta Bacardí para Halloween 2026, con clorofila, agua tónica y concentrado de pepino.

Para dos vasos se requieren 100 ml de ron blanco, medio pepino, 10 hojas de hierbabuena, 2 cucharadas de azúcar, jugo de 2 limones, 100 ml de agua tónica, hielo y unas gotas de clorofila líquida apta para consumo.

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Licúa el pepino con la hierbabuena, azúcar y limón. Cuela la mezcla. Llena dos vasos con hielo, agrega 50 ml de ron blanco en cada uno y reparte el concentrado verde. Completa con agua tónica y añade dos o tres gotas de clorofila. Se recomienda servirlo solo a personas mayores de edad.

Un año más, BACARDÍ se apodera de Halloween con una propuesta que transforma su icónica botella en una edición fantasmal que brilla en la oscuridad, inspirada en el misterio y la energía de las noches de octubre.

Halloween no termina en la botella o en la barra. La marca llevará la celebración a distintos encuentros y experiencias, hasta llegar a una nueva edición de BACARDÍ Sessions: Halloween Edition, una de las fiestas más esperadas de la temporada, ideal para esta bebida.

Glowjito de ron blanco, pepino y hierbabuena (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ponche negro de uva, mora y agua tónica sin alcohol

El ponche negro reúne jugo de uva, zarzamora y agua tónica. Bajo luz negra, el agua tónica puede reflejar tonos azulados por la quinina, aunque la bebida también funciona con iluminación normal.

Para una jarra se requieren 500 ml de jugo de uva, 250 ml de jugo de arándano, 250 ml de agua tónica, jugo de 2 limones, 1 taza de zarzamoras, hielo y una cucharada de brillo comestible negro o morado.

Licúa la mitad de las zarzamoras con el jugo de arándano y cuela. Vierte en una jarra con el jugo de uva, limón y hielo. Añade agua tónica al final y mueve con suavidad. El brillo comestible debe incorporarse justo antes de servir.

Ponche negro de uva, mora y agua tónica sin alcohol (Imagen Ilustrativa Infobae)

Martini de pan de muerto con café y vodka

El pan de muerto puede convertirse en un jarabe para un coctel de café con vodka. La preparación aprovecha pan del día anterior y concentra canela, naranja y azúcar en una bebida para adultos.

Para dos copas se necesitan 90 ml de vodka, 60 ml de café espresso frío, 60 ml de licor de café, 30 ml de jarabe de pan de muerto y hielo. El jarabe se prepara al hervir durante cinco minutos media pieza de pan de muerto desmoronada con media taza de agua, dos cucharadas de azúcar y una tira de cáscara de naranja.

Cuela el jarabe y déjalo enfriar. Agita vodka, café, licor y jarabe con hielo. Sirve en copas frías y espolvorea canela.

Martini de pan de muerto con café y vodka (Imagen Ilustrativa Infobae)

Flotante fantasma de naranja y vainilla sin alcohol

Esta receta usa refresco de naranja y helado de vainilla. La espuma que se forma al servirlo da una apariencia de fantasma, mientras que los ojos pueden hacerse con chispas de chocolate.

Para cuatro vasos se requieren 1 litro de refresco de naranja, 8 bolas pequeñas de helado de vainilla, crema batida, chispas de chocolate y galletas de chocolate trituradas.

Escarcha el borde de los vasos con jarabe y galleta triturada. Agrega dos bolas de helado a cada vaso y vierte el refresco lentamente. Corona con crema batida y coloca dos chispas de chocolate como ojos. Debe servirse de inmediato para evitar que el helado se derrita.

Flotante fantasma de naranja y vainilla sin alcohol (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sangría de manzana, vino tinto y granadina

La última bebida combina vino tinto, manzana, naranja y granadina para lograr una jarra roja. Es útil para recibir grupos porque puede prepararse con anticipación y mantenerse fría.

Para seis vasos se necesitan 750 ml de vino tinto, 500 ml de refresco de limón-lima, 120 ml de granadina, 2 manzanas rojas, 1 naranja, 1 raja de canela y hielo. Para una versión más intensa se pueden añadir 120 ml de brandy.

Corta la fruta en cubos y mézclala con el vino, granadina y canela. Refrigera durante 30 minutos. Incorpora el refresco y el hielo al momento de servir. Una araña de plástico limpia sobre la jarra o un cucharón negro ayuda a reforzar el montaje de Halloween.

Sangría de manzana, vino tinto y granadina (Imagen Ilustrativa Infobae)