El 46% de los capitalinos ha sido discriminado por tono de piel, reporta COPRED: Profeco alerta sobre perfilamiento racial en tiendas

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, participó en este evento al norte de la capital del país. (Cuartoscuro)

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El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) reportó que 46% de las personas en la Ciudad de México afirmó haber sufrido discriminación o menosprecio entre 2022 y 2026 por su tono de piel y vestimenta.

Los datos fueron difundidos durante la conmemoración del primer Día de la Ciudad Pluricultural, la Resistencia Indígena, Afromexicana y de la Lucha contra el Racismo en la Ciudad de México.

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En un comunicado, el organismo, señaló que las opiniones políticas, ser mujer, la forma de vestir o arreglo personal y el peso o estatura aparecen entre los principales motivos de discriminación reportados por las personas encuestadas.

Destacó que según la Encuesta sobre Discriminación 2026, 22% de las personas que reportaron discriminación identificó las opiniones políticas como motivo.

Mientras que ser mujer y la forma de vestir o arreglo personal concentraron 20% cada uno, mientras el peso o la estatura representaron 18%.

La encuesta también mide la percepción sobre el respeto a los derechos de distintos grupos. El 46% de las personas consultadas considera que los derechos de la población indígena se respetan poco en la capital.

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En el caso de las personas afrodescendientes, 40% de las personas encuestadas indicó que existe poco respeto a sus derechos.

El COPRED informó que, durante 2025, su área de Atención y Educación brindó atención a 21 personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo. También atendió a 13 personas indígenas y a una persona afrodescendiente.

El informe del organismo incluye ocho quejas relacionadas con apariencia física, tres por tono de piel y una por forma de vestir. El Consejo señala que estos factores continúan presentes entre los motivos de discriminación en la Ciudad de México.

COPRED cuestiona discursos que niegan el racismo

El organismo capitalino advirtió que persisten afirmaciones que niegan o invisibilizan el racismo. Entre ellas menciona la idea de que este fenómeno no existe porque no existen las razas.

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También refiere expresiones que niegan la presencia de personas afrodescendientes en la Ciudad de México o que reducen la composición de la población mexicana a una mezcla exclusiva entre personas españolas e indígenas.

Para el COPRED, esas posturas reproducen una visión limitada de la diversidad étnica y cultural del país. El Consejo sostiene que los prejuicios y estereotipos se traducen en prácticas de exclusión y violencia.

Entre esas prácticas ubica la restricción injustificada para acceder a ciertos espacios, la vigilancia desproporcionada a personas racializadas en centros comerciales y tiendas de autoservicio, así como el trato diferenciado por tono de piel o apariencia física.

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El Consejo plantea la necesidad de fortalecer políticas públicas, programas y estrategias institucionales para identificar, prevenir y eliminar barreras que impidan el ejercicio pleno de los derechos de personas indígenas, afrodescendientes y racializadas.

Profeco alerta sobre perfilamiento racial en tiendas

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) alertó sobre el perfilamiento racial en tiendas, restaurantes y otros servicios vulnera derechos de las personas consumidoras.

Expuso que el perfilamiento racial ocurre cuando personal o seguridad de un establecimiento vigila, persigue, interroga o trata como sospechosa a una persona por su origen étnico o racial, tono de piel, apariencia física o vestimenta, sin atender a una conducta objetiva.

La Profeco señala que el acceso a establecimientos comerciales, restaurantes y servicios puede estar condicionado por prejuicios. La dependencia advierte que el perfilamiento racial refuerza actos discriminatorios y afecta derechos fundamentales de las personas consumidoras.

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La autoridad describe una secuencia en la que una persona puede ser detenida o interceptada de forma injustificada por su apariencia. Después, puede enfrentar cuestionamientos sobre su identidad, actividades o motivos para encontrarse en el lugar.

La Profeco agrega que estas acciones pueden incluir dudas sobre la nacionalidad de la persona, presunciones sobre una condición migratoria irregular o exigencias para demostrar su pertenencia al país.

La intervención puede aumentar con revisiones corporales o de pertenencias. La dependencia precisa que esas conductas se basan en prejuicios relacionados con tono de piel, origen étnico, vestimenta o apariencia, y no en hechos objetivos.

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Vestimenta y tono de piel aparecen entre motivos de exclusión

La Profeco expone que 23.7% de las personas manifestó haber vivido alguna experiencia de discriminación.

Entre los factores registrados, 30.6% señaló la vestimenta y el arreglo personal, mientras 13.1% mencionó el tono de piel.

La dependencia sostiene que la discriminación por apariencia puede afectar el ejercicio de derechos. Señala que toda persona debe poder entrar a un establecimiento, elegir productos, solicitar servicios y realizar compras sin recibir un trato diferenciado por su identidad o apariencia.

La Profeco plantea que las empresas deben aplicar protocolos objetivos de actuación, capacitar al personal en igualdad, supervisar a la seguridad privada y sancionar posibles actos discriminatorios en los espacios de consumo.

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