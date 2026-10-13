México

El 46% de los capitalinos ha sido discriminado por tono de piel, reporta COPRED: Profeco alerta sobre perfilamiento racial en tiendas

Entre los motivos de discriminación tambipen destacan ser mujer y la forma de vestir, el peso y la estatura

El motivo es hacer un llamado para que los negocios y establecimientos de la capital del país sean libres de discriminación para toda la población.
Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, participó en este evento al norte de la capital del país. (Cuartoscuro)
Guardar

El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) reportó que 46% de las personas en la Ciudad de México afirmó haber sufrido discriminación o menosprecio entre 2022 y 2026 por su tono de piel y vestimenta.

Los datos fueron difundidos durante la conmemoración del primer Día de la Ciudad Pluricultural, la Resistencia Indígena, Afromexicana y de la Lucha contra el Racismo en la Ciudad de México.

PUBLICIDAD

En un comunicado, el organismo, señaló que las opiniones políticas, ser mujer, la forma de vestir o arreglo personal y el peso o estatura aparecen entre los principales motivos de discriminación reportados por las personas encuestadas.

Destacó que según la Encuesta sobre Discriminación 2026, 22% de las personas que reportaron discriminación identificó las opiniones políticas como motivo.

Mientras que ser mujer y la forma de vestir o arreglo personal concentraron 20% cada uno, mientras el peso o la estatura representaron 18%.

La encuesta también mide la percepción sobre el respeto a los derechos de distintos grupos. El 46% de las personas consultadas considera que los derechos de la población indígena se respetan poco en la capital.

PUBLICIDAD

En el caso de las personas afrodescendientes, 40% de las personas encuestadas indicó que existe poco respeto a sus derechos.

El COPRED informó que, durante 2025, su área de Atención y Educación brindó atención a 21 personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo. También atendió a 13 personas indígenas y a una persona afrodescendiente.

El informe del organismo incluye ocho quejas relacionadas con apariencia física, tres por tono de piel y una por forma de vestir. El Consejo señala que estos factores continúan presentes entre los motivos de discriminación en la Ciudad de México.

COPRED cuestiona discursos que niegan el racismo

El organismo capitalino advirtió que persisten afirmaciones que niegan o invisibilizan el racismo. Entre ellas menciona la idea de que este fenómeno no existe porque no existen las razas.

También refiere expresiones que niegan la presencia de personas afrodescendientes en la Ciudad de México o que reducen la composición de la población mexicana a una mezcla exclusiva entre personas españolas e indígenas.

Para el COPRED, esas posturas reproducen una visión limitada de la diversidad étnica y cultural del país. El Consejo sostiene que los prejuicios y estereotipos se traducen en prácticas de exclusión y violencia.

Entre esas prácticas ubica la restricción injustificada para acceder a ciertos espacios, la vigilancia desproporcionada a personas racializadas en centros comerciales y tiendas de autoservicio, así como el trato diferenciado por tono de piel o apariencia física.

El Consejo plantea la necesidad de fortalecer políticas públicas, programas y estrategias institucionales para identificar, prevenir y eliminar barreras que impidan el ejercicio pleno de los derechos de personas indígenas, afrodescendientes y racializadas.

Profeco alerta sobre perfilamiento racial en tiendas

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) alertó sobre el perfilamiento racial en tiendas, restaurantes y otros servicios vulnera derechos de las personas consumidoras.

Expuso que el perfilamiento racial ocurre cuando personal o seguridad de un establecimiento vigila, persigue, interroga o trata como sospechosa a una persona por su origen étnico o racial, tono de piel, apariencia física o vestimenta, sin atender a una conducta objetiva.

La Profeco señala que el acceso a establecimientos comerciales, restaurantes y servicios puede estar condicionado por prejuicios. La dependencia advierte que el perfilamiento racial refuerza actos discriminatorios y afecta derechos fundamentales de las personas consumidoras.

La autoridad describe una secuencia en la que una persona puede ser detenida o interceptada de forma injustificada por su apariencia. Después, puede enfrentar cuestionamientos sobre su identidad, actividades o motivos para encontrarse en el lugar.

La Profeco agrega que estas acciones pueden incluir dudas sobre la nacionalidad de la persona, presunciones sobre una condición migratoria irregular o exigencias para demostrar su pertenencia al país.

La intervención puede aumentar con revisiones corporales o de pertenencias. La dependencia precisa que esas conductas se basan en prejuicios relacionados con tono de piel, origen étnico, vestimenta o apariencia, y no en hechos objetivos.

Vestimenta y tono de piel aparecen entre motivos de exclusión

La Profeco expone que 23.7% de las personas manifestó haber vivido alguna experiencia de discriminación.

Entre los factores registrados, 30.6% señaló la vestimenta y el arreglo personal, mientras 13.1% mencionó el tono de piel.

La dependencia sostiene que la discriminación por apariencia puede afectar el ejercicio de derechos. Señala que toda persona debe poder entrar a un establecimiento, elegir productos, solicitar servicios y realizar compras sin recibir un trato diferenciado por su identidad o apariencia.

La Profeco plantea que las empresas deben aplicar protocolos objetivos de actuación, capacitar al personal en igualdad, supervisar a la seguridad privada y sancionar posibles actos discriminatorios en los espacios de consumo.

Temas Relacionados

discriminaciónracismoPROFECOCOPREDCDMXmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Así es el hipódromo mexicano que supuestamente financia al Cártel del Noreste con entradas y apuestas cruzadas, según EEUU

El establecimiento cobraba a competidores y asistentes, mientras su sociedad con el Casino Centenario permitía apostar en sus carreras desde otro inmueble, hasta que las autoridades suspendieron esa alianza

Así es el hipódromo mexicano que supuestamente financia al Cártel del Noreste con entradas y apuestas cruzadas, según EEUU

Eddy Reynoso asegura que Canelo Álvarez es el mejor boxeador que ha dado México: “Sin lugar a dudas”

Álvarez fue el primer mexicano en unificar los cuatro títulos mundiales de una misma división

Eddy Reynoso asegura que Canelo Álvarez es el mejor boxeador que ha dado México: “Sin lugar a dudas”

Hallan torturada y sin vida a fotógrafa desaparecida en Acapulco junto a su pareja

El caso se conoció tras el pedido de auxilio que el hijo de la víctima hizo a la presidenta Claudia Sheinbaum durante un acto oficial en el puerto

Hallan torturada y sin vida a fotógrafa desaparecida en Acapulco junto a su pareja

Servicio del Metrobús: cuáles son las estaciones cerradas en la última hora de este 13 de octubre

Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro

Servicio del Metrobús: cuáles son las estaciones cerradas en la última hora de este 13 de octubre

Cofepris emite alerta sanitaria por irregularidades en medicamentos Riopan y Synvisc

Las autoridades informaron que mantendrán las acciones de vigilancia y comunicarán nuevas evidencias cuando corresponda, con el objetivo de prevenir riesgos para la salud de la población

Cofepris emite alerta sanitaria por irregularidades en medicamentos Riopan y Synvisc
MÁS NOTICIAS

NARCO

Herencia de Los Zetas al Cártel del Noreste: así es el modus operandi que usa el grupo delictivo para lavar dinero en carreras de caballos

Herencia de Los Zetas al Cártel del Noreste: así es el modus operandi que usa el grupo delictivo para lavar dinero en carreras de caballos

Así es el hipódromo mexicano que supuestamente financia al Cártel del Noreste con entradas y apuestas cruzadas, según EEUU

Hallan torturada y sin vida a fotógrafa desaparecida en Acapulco junto a su pareja

Sicarios asesinaron a profesor de Oaxaca frente a estudiantes a la entrada de la secundaria donde laboraba

Del poder de Santa Rosa de Lima al debilitamiento del Cártel de Tijuana: Karem Yépez y Enedina Arellano, las mujeres al mando de cárteles en México

ENTRETENIMIENTO

Jesse Huerta se lanza como solista y estrena sello discográfico tras separarse de Joy

Jesse Huerta se lanza como solista y estrena sello discográfico tras separarse de Joy

Alfonso Herrera comparte foto desde el hospital tras cirugía: de qué fue intervenido y cuál es su estado de salud

¿Cuáles son los fetiches más comunes en México? Los pies no lideran el top 10, según estudio

Pedro Damián lanza mensaje sobre la serie de Timbiriche: “A mí tampoco me preguntaron nada”

Las 10 mejores bebidas con temática de Halloween y Día de Muertos para fiestas: recetas fáciles y económicas

DEPORTES

Olympia junto a Skadi definirán a la campeona universal 2026 del CMLL y Britt Baker debutará en la Arena México: conoce la cartelera completa

Olympia junto a Skadi definirán a la campeona universal 2026 del CMLL y Britt Baker debutará en la Arena México: conoce la cartelera completa

Eddy Reynoso asegura que Canelo Álvarez es el mejor boxeador que ha dado México: “Sin lugar a dudas”

Barcelona empata momentáneamente con el Galatasaray al medio tiempo: así puedes ver el partido EN VIVO de la UEFA Champions League desde México

Los Angeles Dodgers vs Milwaukee Brewers: a qué hora y dónde ver el Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional

Manchester City vs PSG: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO desde México la Champions League 2026-2027