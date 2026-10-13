Así es el hipódromo mexicano que supuestamente financia al Cártel del Noreste con entradas y apuestas cruzadas, según EEUU

El establecimiento cobraba a competidores y asistentes, mientras su sociedad con el Casino Centenario permitía apostar en sus carreras desde otro inmueble, hasta que las autoridades suspendieron esa alianza. Crédito: Especial

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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este martes 13 de octubre al club La Molienda, un hipódromo controlado por el Cártel del Noreste (CDN) en las afueras de Nuevo Laredo, Tamaulipas, junto a cuatro personas y 11 empresas señaladas por financiar al grupo criminal.

El organismo detalló que empresa funciona como hipódromo, restaurante y bar, y que genera ingresos mediante el cobro de entradas a jinetes y espectadores. La medida se tomó en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México y responde al uso del sector hípico para lavar dinero del narcotráfico.

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Club La Molienda cobra entradas a jinetes y espectadores en Nuevo Laredo

La Molienda es, según el Tesoro, el hipódromo más prominente de Nuevo Laredo. El recinto cobra tarifas tanto a quienes inscriben sus caballos para competir como a quienes asisten a presenciar las carreras.

Ese esquema de cobros constituye, de acuerdo con OFAC, una fuente directa de ingresos para el CDN. Los líderes y miembros del cártel compran caballos, muchos procedentes de Estados Unidos, y los hacen correr en las pistas del club.

Foto: Departamento del Tesoro de EEUU

De acuerdo con las investigaciones, el establecimiento genera recursos para la organización mediante el cobro de entradas y una alianza de apuestas con un casino, suspendida en abril de 2026.

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El control del club recae formalmente en Miguel Ángel Treviño Morales, alias Z-40, fundador del CDN junto a su hermano Óscar Omar Treviño Morales, alias Z-42. Z-40 permanece encarcelado en Estados Unidos, por lo que la supervisión cotidiana del hipódromo queda en manos de otros líderes y asociados del cártel.

El CDN surgió como evolución de Los Zetas, organización responsable de ataques masivos en México. Milenio recordó que este año se cumple el decimoquinto aniversario del incendio provocado en un casino de Monterrey en 2011, que dejó 52 muertos.

El vínculo entre el cártel y las carreras de caballos no es nuevo. Entre 2008 y 2012, Z-40 y Z-42 compraron y vendieron caballos de carrera con dinero del narcotráfico y los entrenaron en Estados Unidos.

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La OFAC señaló a este hipódromo ubicado en Nuevo Laredo, Tamualipas, como uno de los centros que sería dirigido por el Cártel del Noreste Foto: Departamento del Tesoro de EEUU

Durante ese período, testaferros y empresas fachada vinculadas a Los Zetas gastaron USD 16 millones en Nuevo México, Oklahoma, California y Texas. El esquema permitió lavar más de USD 22 millones para el cártel, según el comunicado del Tesoro.

En junio de 2012, el Gobierno estadounidense incautó 455 caballos en una granja de Oklahoma y en varios centros de entrenamiento. El Tesoro sostiene que esa práctica de lavado a través del sector ecuestre continúa vigente hasta la actualidad a través de La Molienda.

La alianza con Casino Centenario permitía apostar hasta la suspensión de abril de 2026

Antes de abril de 2026, La Molienda mantenía una sociedad estratégica con el Casino Centenario. Ese acuerdo permitía apostar en las carreras del hipódromo desde las instalaciones del casino, ubicado a pocos kilómetros de la frontera con Estados Unidos.

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La alianza conectaba dos negocios físicamente separados bajo un mismo circuito de apuestas. El dinero generado en el casino se vinculaba así a la actividad hípica que el Tesoro atribuye al CDN.

15 personas y 11 empresas fueron sancionadas al ser relacionadas con el Cártel del Noreste que opera en el centro y Norte de México y que lavaba dinero en carreras de caballos y otros giros comerciales Foto: Departamento del Tesoro EEUU

Una acción bilateral entre Estados Unidos y México suspendió las operaciones del Casino Centenario en abril de 2026. OFAC había designado ese mismo mes al casino y a otras entidades relacionadas, entre ellas Juan Pablo Penilla Rodríguez, señalado como asesor criminal del cártel.

El mismo día de esa designación, la UIF mexicana tomó medidas adicionales contra la red. La Secretaría de Gobernación de México suspendió formalmente las actividades de las entidades vinculadas al CDN, de acuerdo con el comunicado del Tesoro.

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Unotv.com detalló que la asociación entre el hipódromo y el casino quedó documentada como parte de la investigación conjunta de ambos países. El portal señaló que las sanciones de octubre complementan y amplían la acción iniciada seis meses antes.

OFAC designó a La Molienda en esta nueva ronda por considerarlo propiedad del CDN o controlado por la organización. La base legal invocada fueron la Orden Ejecutiva 14059, sobre proliferación internacional de drogas ilícitas, y la 13224, sobre financiamiento del terrorismo.

Las empresas fueron señaladas de comprar caballos en Estados Unidos entre las operaciones de lavado de dinero Foto: Departamento del Tesoro de EEUU

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, calificó la medida como la acción más significativa hasta la fecha contra la infraestructura financiera del cártel. “Esta acción expone la explotación que hace el Cártel del Noreste del sector de las carreras de caballos para lavar ganancias ilícitas y financiar sus operaciones”, afirmó Bessent, según recogió El Diario de Chihuahua.

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El funcionario remarcó además el papel de la coordinación con las fuerzas de seguridad. El Tesoro trabajó junto al Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF) y agencias como la DEA, el FBI y Aduanas y Protección Fronteriza.

Esta designación marca la cuarta acción de OFAC contra redes del CDN durante la actual administración estadounidense. Desde comienzos de 2025, el organismo acumula cerca de 40 acciones contra más de 500 personas y entidades vinculadas a distintos cárteles.

Gamaliel Garza García y la red de empresas sancionadas por el Tesoro

Entre los sancionados figura Gamaliel Garza García, empresario mexicano y aficionado a las carreras de caballos. El Tesoro lo describe como asociado del CDN con participación activa en competencias hípicas tanto en México como en Estados Unidos.

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Una mujer vende el todoterreno de su pareja en Rumanía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Garza García compite en algunos de los hipódromos más prestigiosos de California y Nuevo México. Sus caballos corren con frecuencia en La Molienda, de acuerdo con la investigación oficial.

El empresario controla además la Cuadra San Dibanh, un establo de caballos cuarto de milla con sede en Anáhuac, Nuevo León. Ese establo participa habitualmente en las competencias organizadas en La Molienda y en otros hipódromos mexicanos.

Su empresa Construcciones y Edificaciones Garza Elías (CEGESA) fue utilizada, según el Tesoro, para canalizar fondos hacia campañas electorales de candidatos favorecidos por el cártel. CEGESA obtuvo además contratos gubernamentales que luego subcontrató a personas afines al CDN.

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Medios locales reportaron que CEGESA figura como uno de los principales receptores de contratos públicos en el norte del país. Entre sus clientes constan el municipio de Nuevo Laredo y el Gobierno del estado de Tamaulipas.

(Departamento del Tesoro)

Garza García creó también la empresa de materiales Concretos y Productos Asfálticos del Norte (COPASA) para integrar verticalmente el esquema de contratos. CEGESA ejecutaba las obras mientras COPASA suministraba los insumos necesarios.

A inicios de 2026, ambas firmas figuraban entre las únicas constructoras autorizadas por el CDN para operar en Nuevo Laredo, según el comunicado oficial. Esa exclusividad refuerza, para el Tesoro, el control territorial del cártel sobre la economía local.

Gamaliel Garza Elías, hijo del empresario, también fue incluido en la lista de sancionados. El Tesoro lo señala por su participación en las operaciones diarias de CEGESA y por entregar dinero en efectivo para campañas políticas.

La lista de sancionados incluye asimismo a Pablo César Guajardo Álvarez, alias “Takia”, identificado como jefe de plaza del CDN en Nuevo Laredo. Reuters lo describió como exlíder de los sicarios del cártel y exconvicto por un homicidio múltiple ocurrido en 2017.

Otro de los señalados es Francisco Javier Inzunza Partida, despachador de la empresa de transporte Tamex. Esa compañía fue vinculada a dos cargamentos de cocaína incautados por autoridades, ocultos en los tambores de freno de sus tráileres.

El Tesoro informó que esos cargamentos totalizaron 52 kilogramos de droga. La agencia Reuters añadió que Estados Unidos mantiene preocupación por el tráfico de caballos vinculado al cártel a través de rutas fronterizas compartidas con el contrabando de drogas y migrantes.

Como consecuencia de las designaciones, los bienes de los sancionados ubicados en Estados Unidos quedan bloqueados. Las personas y empresas de ese país tienen prohibido realizar transacciones con los individuos y entidades incluidos en la lista del Tesoro.