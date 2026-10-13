Herencia de Los Zetas al Cártel del Noreste: así es el modus operandi que usa el grupo delictivo para lavar dinero en carreras de caballos

El hipódromo "La Molienda", ubicado en las afueras de Nuevo Laredo, es señalado por autoridades estadounidenses como un centro clave para el lavado de dinero del cártel a través de cobros de entradas y apuestas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La afición por los caballos cuarto de milla ha sido, durante más de una década, mucho más que un deporte ecuestre para el crimen organizado en el noreste de México; representa una sofisticada maquinaria financiera. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), asestó un golpe al Cártel del Noreste (CDN), revelando que la organización criminal mantiene viva una práctica instaurada por sus predecesores, Los Zetas: la explotación de la industria hípica para lavar millones de dólares.

La reciente designación de la OFAC, que sancionó a cuatro personas y once entidades vinculadas al CDN, evidencia la diversa presencia comercial del grupo en la frontera. “La acción de hoy expone la explotación del sector hípico por parte del Cártel del Noreste para lavar dinero ilícito y financiar sus operaciones”, declaró el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, subrayando que este es el esfuerzo más significativo hasta la fecha para desmantelar la infraestructura financiera del grupo delictivo.

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Una tradición criminal importada a las pistas estadounidenses

El vínculo entre esta facción criminal y el mundo ecuestre tiene raíces profundas. El Cártel del Noreste es una organización catalogada por Estados Unidos como terrorista, fundada por los hermanos Miguel Ángel “Z-40” y Óscar Omar “Z-42” Treviño Morales. Entre 2008 y 2012, bajo el estandarte de Los Zetas, los hermanos utilizaron el dinero del narcotráfico para comprar, entrenar y competir caballos de carreras en territorio estadounidense.

Durante un período de 30 meses, la organización utilizó testaferros y empresas fantasma para gastar 16 millones de dólares en estados como Nuevo México, Oklahoma, California y Texas, logrando lavar más de 22 millones de dólares. Esta primera gran incursión hípica terminó en junio de 2012, cuando el gobierno estadounidense confiscó 455 caballos en ranchos y centros de entrenamiento en Oklahoma. Sin embargo, la tradición de utilizar esta vía de blanqueo sobrevivió a la captura y extradición de sus fundadores.

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Caballos del Cártel: la ruta del dinero Cómo el Cártel del Noreste usa la industria hípica para lavar dinero. Datos de la OFAC, Departamento del Tesoro de EE. UU. Toca o haz clic en cada elemento para ver más. 0 Personas sancionadas 0 Entidades sancionadas 0 Caballos confiscados (2012) 0 Recompensa FinCEN Línea de tiempo 2008 – 2012 Los Zetas entran a las pistas de EE. UU. (clic para ver) Los hermanos Treviño Morales usan testaferros y empresas fantasma para gastar 16 millones de dólares en caballos de carreras en Nuevo México, Oklahoma, California y Texas, lavando más de 22 millones de dólares en 30 meses. Junio de 2012 Confiscación masiva (clic para ver) El gobierno de Estados Unidos confisca 455 caballos en ranchos y centros de entrenamiento en Oklahoma, cerrando la primera gran incursión hípica del cartel. Abril reciente Cierre de La Molienda (clic para ver) El Club La Molienda, hipódromo de Nuevo Laredo vinculado al "Z-40", cierra operaciones tras mantener durante años un pacto con el Casino Centenario para apuestas remotas. Designación OFAC Sanciones al Cártel del Noreste (clic para ver) La OFAC sanciona a cuatro personas y once entidades, congelando bienes en jurisdicción estadounidense y coordinando con la UIF mexicana y el HSTF. Dinero invertido vs. dinero lavado (2008–2012) 16 millones de dólares invertidos Invertido

en caballos 22+ millones de dólares lavados Dinero

lavado La red: lugares y figuras clave 🏇 Club La Molienda Toca para ver detalle Hipódromo, restaurante y bar en Nuevo Laredo, controlado por el "Z-40" desde prisión. Cobra entradas a jinetes y espectadores y organiza carreras con caballos adquiridos en EE. UU. 🎰 Casino Centenario Toca para ver detalle Mantuvo un pacto con La Molienda para permitir apuestas remotas en las carreras, a pocos kilómetros de la frontera con Texas. 🐎 Cuadra San Dibanh Toca para ver detalle Establo con sede en Nuevo León, propiedad de Gamaliel Garza García. Compite en La Molienda y en hipódromos de California y Nuevo México. 👤 Gamaliel Garza García Toca para ver detalle Empresario sancionado por la OFAC. Opera una red corporativa que canaliza fondos ilícitos a campañas políticas a cambio de monopolizar obra pública local.

“La Molienda”: El epicentro de las apuestas del cártel

A pesar de que el “Z-40” se encuentra encarcelado en Estados Unidos enfrentando una posible condena a cadena perpetua, la investigación del Tesoro revela que aún controla los hilos del hipódromo más importante de Nuevo Laredo: El Club La Molienda. Este establecimiento, que opera también como restaurante y bar, genera cuantiosos ingresos ilícitos cobrando entradas a jinetes y espectadores, y organizando carreras con caballos adquiridos frecuentemente en Estados Unidos.

La sofisticación de esta red incluyó alianzas estratégicas. Hasta su reciente clausura en abril, La Molienda mantenía un pacto con el Casino Centenario, permitiendo a los individuos apostar de manera remota en las carreras ecuestres desde las instalaciones del casino, ubicado a pocos kilómetros de la frontera con Texas.

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Para sostener este circuito, el cártel se apoya en figuras como Gamaliel Garza García, un empresario y aficionado a las carreras sancionado por la OFAC. Garza García posee la Cuadra San Dibanh, un establo con sede en Nuevo León que compite habitualmente en La Molienda y en prestigiosos hipódromos de California y Nuevo México. El gobierno estadounidense identificó a Garza García no solo como un blanqueador hípico, sino como el eje de una vasta red corporativa que canaliza fondos ilícitos a campañas políticas a cambio de monopolizar la obra pública local.

Implicaciones del cerco financiero

La ofensiva de la OFAC, realizada en estrecha coordinación con autoridades mexicanas como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y agencias del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), congela todos los bienes e intereses patrimoniales de los designados dentro de jurisdicción estadounidense.

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Las sanciones del Departamento del Tesoro buscan desmantelar la infraestructura financiera de las organizaciones criminales transnacionales que operan a lo largo de la frontera entre Texas y Tamaulipas. (Departamento del Tesoro)

Además, las autoridades han habilitado a la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) para ofrecer recompensas de hasta un millón de dólares a informantes que proporcionen datos sobre violaciones a estas sanciones, apretando el cerco sobre los facilitadores financieros que permiten al cártel seguir lavando su violenta herencia en los carriles de carreras.