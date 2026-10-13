Sicarios asesinaron a profesor de Oaxaca frente a estudiantes a la entrada de la secundaria donde laboraba

Leví Peraklta recibía a los niños a la hora de la entrada cuando sujetos armados le dispararon y acabaron su vida en Oaxaca Foto: CNTE

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El profesor Leví Peralta Regalado, coordinador académico de la Escuela Secundaria Técnica 69, fue asesinado a balazos dentro del plantel ubicado en San Blas Atempa, Oaxaca, mientras recibía a estudiantes durante el ingreso a clases. El ataque provocó la suspensión de actividades escolares y abrió una investigación de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.

Peralta Regalado tenía 44 años, era originario de Juchitán y trabajaba en la secundaria localizada a unos 40 minutos de su ciudad natal. También se desempeñaba como secretario general de la Delegación Sindical D-II-333 del sector Tehuantepec, en la región del Istmo.

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De acuerdo con los reportes recabados tras el ataque, personas armadas ingresaron a las instalaciones educativas y dispararon contra el docente. Los agresores huyeron con rumbo desconocido, mientras alumnos corrieron para resguardarse en las aulas.

La Fiscalía de Oaxaca informó que el profesor sufrió múltiples heridas por proyectil de arma de fuego. Inicialmente fue trasladado en ambulancia a una unidad médica cercana; otros reportes indicaron que policías municipales lo llevaron a un hospital de Santo Domingo Tehuantepec, donde murió a causa de las lesiones.

Mientras el profesor leví Peralta recibía a los niños a la hora de entrada, sujetos armados se acercaron y le dispararon Foto: Maps

La Fiscalía desplegó agentes de Tehuantepec y del área de Alto Impacto

La institución procuradora de justicia abrió una carpeta de investigación para esclarecer el homicidio. Hasta ese momento no se informó de personas detenidas por el crimen cometido dentro de la escuela pública.

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Tras recibir el reporte, la Fiscalía desplegó un equipo multidisciplinario conformado por personal de la Agencia Estatal de Investigaciones adscrito a la Comandancia de Tehuantepec y al área de Alto Impacto. Las autoridades investigaban la identidad de los atacantes y las circunstancias del asesinato.

Padres y madres de familia solicitaron mayores medidas de seguridad para sus hijas e hijos después de que las clases fueron suspendidas. El homicidio ocurrió en un momento de ingreso de estudiantes, por lo que docentes pidieron apoyo policial y atención de paramédicos tras la agresión.

El gobierno de Oaxaca mantenía un operativo permanente de 700 elementos en la zona: 600 uniformados federales y 100 integrantes de las Fuerzas de Seguridad Binnizá. La presencia de ese despliegue no evitó el ataque contra el coordinador académico en San Blas Atempa.

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La Sección 22 exigió seguridad para las comunidades escolares del Istmo

La Sección 22 de la CNTE condenó el asesinato de Leví Peralta Regalado y recordó que el docente había sido integrante del Comité Ejecutivo Seccional durante el periodo 2012-2016. El sindicato cuestionó que la violencia alcanzara instalaciones destinadas a la enseñanza.

“Condenamos enérgicamente que los centros educativos, que deben ser espacios seguros para la enseñanza y el aprendizaje, se vean alcanzados por la violencia”, expresó la organización magisterial.

La representación sindical demandó a las autoridades de los tres órdenes de gobierno acciones inmediatas, eficaces y coordinadas para proteger las escuelas y las comunidades de la región. “La vida y la integridad de las comunidades escolares no pueden quedar a merced de la violencia ni de la omisión gubernamental”, recalcó.

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Un día antes del homicidio, se registraron disparos de arma de fuego en el plantel Mixtequilla del Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca, conocido como IEBO. Ese hecho también ocasionó la suspensión de clases, sin que se conocieran los motivos de la agresión.