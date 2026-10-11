Diego Campillo se suma a la lista de lesionados de Chivas y la defensa sufre de cara a las próximas jornadas

El Guadalajara continúa sufriendo con las lesiones en la zona baja, pues previo al juego contra Atlas ya tenían a José Castillo y el Cotorro González fuera por lesión. (IG Diego Campillo)

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Diego Campillo salió lesionado al medio tiempo del Clásico Tapatío ante Atlas, que terminó con empate de 1-1 en la Jornada 11 de la Liga MX.

Gabriel Milito, técnico del Guadalajara, explicó en conferencia de prensa que decidió sustituirlo durante el descanso debido a una fuerte molestia que presentó el futbolista en el quinto metatarsiano del pie derecho.

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Esta baja de sumar a las lesiones que el Rebaño Sagrado ha sufrido en zona defensiva como las de José Castillo, Luis y el Cotorro González, quienes no pudieran estar en este encuentro por una lesión.

Palabras de Gabriel Milito en conferencia de prensa sobre Campillo

La lesión de Campillo apunta al quinto metatarsiano. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Gabriel Milito señaló que Diego Campillo atraviesa un buen momento con Chivas y confió en que la molestia que lo obligó a dejar el Clásico Tapatío no sea de gravedad.

“Campillo estaba excelente, estaba muy bien, esperemos que no sea nada grave, tuvo una sensación fea en el quinto metatarsiano”, declaró el técnico argentino en conferencia de prensa después del empate ante Atlas en el Estadio Jalisco.

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El entrenador adelantó que el defensa será sometido a estudios médicos este domingo para conocer el alcance de la lesión y descartar una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho.

“Dios quiera que no sea grave, que sea solo ese pisotón que recibió y quede ahí. De no ser así, va a tener que llenarse de paciencia para volver a pasar lo que ya le tocó vivir con nosotros la temporada pasada, pero esperamos que no sea. Por eso no pudo continuar el partido”, expresó Milito.

Campillo ya enfrenta una lesión similar durante el Clásico Tapatío del Apertura 2025. En aquella ocasión sufrió una fractura en el quinto metatarsiano, aunque en el pie izquierdo.

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El mexicano quedó fuera cerca de tres meses. Se perdió el resto de ese torneo y reapareció con el Guadalajara hasta la Jornada 2 del Clausura 2026, certamen en el que se consolida como titular.

Chivas se prepara para enfrentar a Tigres

El delantero mexicano marcó el gol del empate en el Clásico Tapatío (X / CHIVAS )

Chivas llega a la próxima jornada con seis jugadores en la lista de lesionados: Bryan González, Luis Romo, José Castillo, Miguel Tapias, Miguel Gómez y Diego Campillo, quien sale con una molestia en el quinto metatarsiano del pie derecho durante el Clásico Tapatío.

Las ausencias podrían complicar la planeación de Gabriel Milito, en especial por la cantidad de bajas en sectores defensivos y por la necesidad de ajustar su alineación para mantener el ritmo en el Apertura 2026. El estado de Campillo será una de las principales incógnitas tras los estudios médicos programados para este domingo.

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El Guadalajara recibirá a Tigres el próximo sábado 17 de octubre en el Estadio Akron, en un partido programado a las 17:07 horas, tiempo del centro de México. Habrá que esperar la evolución de los lesionados durante la semana para conocer quiénes estarán disponibles para el compromiso.