México

Alejandro Gou aviva la polémica por la serie de Timbiriche: “Ojalá que no saquen cosas que en realidad no son”

El productor habló sobre el desacuerdo de los integrantes originales con la ficción de ViX y expresó sus dudas sobre cómo se contará la historia del grupo

Alejandro Gou (Foto: Steve Allen/Infobae)
Alejandro Gou (Foto: Steve Allen/Infobae)
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La serie de Timbiriche llegó a ViX el 9 de octubre en medio de una controversia que involucra a sus integrantes originales, la libertad creativa y uno de los episodios más delicados vinculados con el grupo. Alejandro Gou se pronunció sobre el conflicto y expresó su preocupación por la posibilidad de que la ficción presente situaciones que no correspondan con la realidad. “Ojalá que no saquen cosas que en realidad no son”, advirtió.

El productor teatral reconoció su cercanía con Mariana Garza y Erik Rubín, a quienes considera parte de su familia. “Mariana y Erick son como mis hermanos”, comentó. También aseguró que habló con algunos de los artistas después de conocer su postura y describió su reacción ante el proyecto: “Pues están sacados de onda”.

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Gou evitó respaldar de manera absoluta a alguna de las partes. Admitió que no ha visto la serie y que, por ello, no puede juzgar su contenido. “No estoy, la verdad neta, ni a favor ni en contra, sino todo lo contrario”, expresó. Sin embargo, manifestó su deseo de que la historia respete el legado musical de la agrupación y no confunda los acontecimientos reales con elementos creados para la pantalla.

Alejandro Gou habla del malestar de los integrantes originales

timbiriche
(Instagram)

El productor señaló que la incertidumbre sobre lo que aparecerá en la ficción es una de las preocupaciones de los artistas. “Erick tiene hijas, Mariana tiene hijos, entonces no se sabe”, comentó al referirse a las posibles repercusiones que una representación de sus vidas podría tener en sus familias.

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También dejó clara su postura sobre la necesidad de conocer una producción antes de emitir una opinión definitiva. “De lo que no sé, no opino”, dijo. Sus declaraciones se producen después de que Alix Bauer, Diego Schoening, Mariana Garza, Erik Rubín, Benny Ibarra y Sasha Sokol publicaran un comunicado conjunto para deslindarse de la serie.

Los seis afirmaron que no participaron en la creación del proyecto, que no fueron consultados sobre las historias narradas y que no autorizaron el uso de su imagen, voz o identidad. Además, cuestionaron que una ficción inspirada en sus vidas pueda combinar acontecimientos reales con situaciones que, según señalaron, no necesariamente ocurrieron.

La serie de Timbiriche incluye el caso de Sasha Sokol y Luis de Llano

Un hombre con barba, gafas y camisa de cuadros abraza a una mujer de cabello oscuro que apoya su cabeza sobre él
Osvaldo Benavides y Macarena García en una escena de la serie. (Instagram: Vix)

Uno de los temas más sensibles de la producción es la historia de Sasha Sokol y Luis de Llano. Los productores Pablo Cruz y Juana García Alaya explicaron que la serie aborda el caso y que cada episodio concluye con un mensaje relacionado con la prevención del abuso. Presentaron el proyecto como una ficción inspirada en hechos reales.

Osvaldo Benavides, quien interpreta a un personaje inspirado en De Llano, reconoció la responsabilidad de representar una historia vinculada con acontecimientos conocidos. “No puedes hacerte de la vista gruesa o gorda, o sea, no puedes ignorar la realidad y menos cuando te estás inspirando en ella”, señaló. Macarena García, quien interpreta a Sasha, habló de la investigación necesaria para construir su personaje y de la posibilidad de abrir conversaciones sobre prevención e identificación de situaciones de abuso.

El caso tiene antecedentes judiciales. En marzo de 2022, Sasha Sokol denunció públicamente que Luis de Llano abusó de ella cuando tenía 14 años y él 39. En junio de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó firme la sentencia civil a favor de la cantante. Posteriormente, el 2 de septiembre de 2026, De Llano fue detenido por incumplir medidas ordenadas en esa resolución.

Televisa, la ficción y una historia que sigue generando debate

Este es el comunicado de Timbiriche (redes sociales)
Este es el comunicado de Timbiriche (redes sociales)

Gou también se refirió a los derechos sobre el nombre de la agrupación y expresó su respaldo a Televisa. “Yo también estoy del lado de Televisa, que ellos son dueños del nombre Timbiriche también”, afirmó. Esta declaración refleja su postura, pero no determina por sí sola el alcance de los permisos necesarios para representar la identidad y las experiencias de personas reales.

Mientras la serie continúa su recorrido en ViX, las palabras de Alejandro Gou resumen su cautela ante el proyecto: “Ojalá que esté apegada a lo que fue el grupo más importante de la historia de México, que ha sido Timbiriche”. Su postura no cierra la discusión, pero pone el foco en una pregunta fundamental: cómo contar una historia que forma parte de la memoria colectiva sin perder de vista a quienes la vivieron.

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