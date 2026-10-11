México

¿De qué murió Álvaro Pava? La voz de La Sonora Dinamita se apagó en Monterrey a los 65 años

Canciones como “Mil horas” lo llevaron a una audiencia internacional durante los años noventa

Alvaro Pava viste un traje negro con solapas naranjas y pajarita, y sostiene una baqueta de madera frente a un micrófono
¿De qué murió Álvaro Pava? La voz del cantante de La Sonora Dinamita (Facebook: La Sonora Dinamita)
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La música tropical latinoamericana está de luto por la muerte de Álvaro Pava, cantante colombiano y una de las voces más reconocidas de La Sonora Dinamita, quien falleció el viernes 9 de octubre de 2026, a los 65 años, en Monterrey, Nuevo León.

El intérprete, recordado por su participación en éxitos como “Mil Horas”, permaneció hospitalizado durante varios días debido a complicaciones de salud.

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Su fallecimiento fue confirmado por la agrupación a través de redes sociales, donde sus compañeros destacaron su contribución a la cumbia durante la década de los noventa.

La noticia provocó mensajes de despedida entre seguidores y músicos que compartieron escenario con el artista, quien había establecido su residencia en México desde hacía aproximadamente 18 años.

Captura de pantalla de una publicación de redes sociales con un texto sobre un fallecimiento y la foto de un cantante en un escenario
Un comunicado publicado por la agrupación musical La Sonora Dinamita informa sobre la muerte de su exvocalista Álvaro Pava. (Facebook: La Sonora Dinamita)

¿De qué murió Álvaro Pava, cantante de La Sonora Dinamita?

Álvaro Pava falleció después de permanecer varios días internado en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de Monterrey, ciudad donde desarrolló parte de su trayectoria musical.

De acuerdo con información publicada por el medio colombiano Zona Cero, el cantante padecía una neumonía severa que habría derivado en un paro cardiorrespiratorio.

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Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente por La Sonora Dinamita, que evitó precisar las causas médicas del fallecimiento en su comunicado.

Días antes de su muerte, los integrantes de la agrupación habían informado a través de Facebook que Pava se encontraba hospitalizado en estado delicado y solicitaron oraciones por su recuperación.

Tras confirmarse su deceso, La Sonora Dinamita publicó un mensaje para recordar su trayectoria.

“Con profundo dolor lamentamos el fallecimiento de Álvaro Pava, quien fuera una de las voces originales de muchos éxitos de La Sonora Dinamita y formara parte de nuestra historia en los años 90”, expresó el grupo.
Un hombre con saco azul canta mientras sostiene un micrófono ante una iluminación de tono azul
Álvaro Pava falleció después de permanecer varios días internado. (Facebook)

La agrupación también destacó la influencia del colombiano entre distintas generaciones de seguidores: “Su voz y su legado vivirán por siempre en nuestros corazones y en cada canción que hizo vibrar a tantas generaciones”.

Otra de las despedidas dedicadas al intérprete resaltó su participación en “Mil Horas”, uno de los temas más populares del repertorio tropical.

“Tu voz, siempre vivirá en la cumbia”, señalaron sus compañeros en el homenaje difundido tras su fallecimiento.

¿Quién fue Álvaro Pava, vocalista de La Sonora Dinamita?

Álvaro Pava Angulo, conocido artísticamente como Alvarito Pava, nació en Barranquilla, Colombia, y creció en el barrio Cevillar.

Su carrera comenzó en el grupo Súper Star y tomó impulso en 1979, cuando se incorporó a la orquesta del compositor Adolfo Echeverría, inicialmente como corista y después como vocalista.

Durante esa etapa interpretó canciones como Julio Calderón, El Guayabo y Perfume de Gardenia, que contribuyeron a consolidar su presencia en la música tropical colombiana.

En 1985 se integró a la orquesta de Germán Carreño, donde participó en temas como Salón Burrero y La Rabiosa.

Posteriormente, formó parte de Los Titanes, proyecto encabezado por Alberto Barros, y amplió su trayectoria con agrupaciones como Fruko y sus Tesos, Los Latin Brothers, Los Tupamaros y Grupo Caneo.

También colaboró con la orquesta de Pastor López y participó como corista en una presentación de Héctor Lavoe realizada en 1986 en el estadio Romelio Martínez, en Barranquilla.

Su etapa con La Sonora Dinamita durante los años noventa lo llevó a una audiencia internacional, particularmente en México, donde temas como “Mil Horas”, “Grito vagabundo” y “Pilar” mantuvieron su nombre ligado a la cumbia.

Álvaro Pava murió el 9 de octubre en Monterrey, después de casi dos décadas de residencia en México.

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