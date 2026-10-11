Qué hacer HOY domingo 11 de octubre en CDMX: actividades y cartelera cultural

Una representación artística reúne monumentos emblemáticos de la Ciudad de México con muestras de danza folclórica, música de mariachi y ferias de libros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La Ciudad de México ofrece este domingo 11 de octubre de 2026 una agenda cultural que va de los libros a la música en vivo, con propuestas para diferentes gustos y presupuestos. Entre ferias literarias, funciones teatrales y espectáculos de danza, los capitalinos tienen varias alternativas para aprovechar el día sin limitarse a una sola actividad.

Uno de los puntos de encuentro será el Zócalo, donde continúa la Feria Internacional del Libro, mientras que otros recintos albergarán propuestas artísticas que invitan a explorar distintas formas de expresión. A la programación dominical se suma una alternativa para quienes prefieren organizar sus salidas durante la semana: Nuestra isla, un nuevo musical, producción independiente que continúa en cartelera en el Foro Lucerna.

PUBLICIDAD

La música también tendrá un papel destacado con las presentaciones anunciadas de Álvaro Díaz y Natalia Lafourcade. Así, entre actividades de acceso gratuito y espectáculos con boleto, la cartelera ofrece opciones para organizar un recorrido cultural este domingo y considerar otros planes para las próximas semanas.

Libros y propuestas artísticas para descubrir nuevas perspectivas

Varias personas transitan por la plaza del Zócalo frente a carpas editoriales y estructuras amarillas instaladas para una feria al aire libre. (Selene Miranda/Infobae México)

La Feria Internacional del Libro en el Zócalo 2026 es una de las alternativas para quienes desean acercarse a la literatura sin gastar en la entrada. Instalada en la Plaza de la Constitución, en la alcaldía Cuauhtémoc, abrirá este domingo de 11:00 a 21:00 horas. La programación se extenderá hasta el 18 de octubre, por lo que también será posible visitarla en los próximos días.

PUBLICIDAD

En el Centro Cultural Universitario, en Coyoacán, el Festival Cultura UNAM presenta Hervé X MazelFreten, con una actividad programada de 19:00 a 20:00 horas. El acceso es gratuito, lo que convierte esta presentación en otra posibilidad para incorporar una experiencia artística a los planes del domingo.

Otra propuesta es Fábulas para dormir, de Josué Mejía. Se anuncia en la Secretaría de Turismo, en Cuauhtémoc, del 9 al 18 de octubre, de 9:00 a 17:00 horas. La entrada cuesta 50 pesos, aunque los domingos el acceso es gratuito.

Del Metro al folclore: teatro y danza para este domingo

Varias personas sentadas en las butacas de un auditorio sonríen y aplauden durante una función. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La obra El viajero de los locos, la función de este domingo está programada de 16:00 a 17:00 horas y el boleto cuesta 39 pesos.

PUBLICIDAD

Por su parte, el Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández, las funciones anunciadas en el Palacio de Bellas Artes, en Cuauhtémoc, son a las 9:30 y a las 21:00 horas, los precios van desde los 385 hasta los 1984 pesos.

Ambas propuestas ofrecen distintas maneras de acercarse a la identidad cultural de México. Mientras la puesta teatral utiliza un elemento cotidiano de la capital para explorar sus historias y contrastes, el ballet destaca la riqueza de las tradiciones. Antes de acudir, conviene confirmar los horarios y la disponibilidad de entradas, especialmente en los espectáculos con costo.

Álvaro Díaz, Natalia Lafourcade y un musical para extender la agenda

Alvaro Díaz- (X)

Álvaro Díaz llegará al Palacio de los Deportes este domingo con un concierto programado a las 19:00 horas, que ya es sold out. El cantante puertorriqueño se suma a la oferta de espectáculos en vivo para el cierre del fin de semana.

PUBLICIDAD

Natalia Lafourcade también se presenta este domingo en la Ciudad de México. La cantante ofrecerá un concierto en el Teatro Metropólitan a las 20:30 horas de parte del Cancionera Tour con un lleno total.

Pero la oferta cultural no termina el domingo. Nuestra isla, un nuevo musical se mantiene en el Foro Lucerna como una alternativa para quienes desean reservar una noche de teatro al comenzar la semana. Esta producción independiente tiene funciones los lunes a las 20:00 horas, boletos anunciados en 550 pesos y una temporada prevista hasta el 30 de noviembre.

La permanencia de la obra durante octubre y noviembre permite considerar una salida teatral sin esperar al siguiente fin de semana. Su presencia en cartelera amplía las opciones para quienes buscan acercarse al teatro independiente y al entretenimiento en vivo. Antes de asistir, se recomienda verificar las fechas disponibles y las condiciones de compra para todos los eventos disponibles tanto gratuitos como de paga.

PUBLICIDAD

Con propuestas que abarcan literatura, danza, teatro y música, la Ciudad de México ofrece alternativas para distintos intereses durante este domingo.