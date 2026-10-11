México

UNAM investiga nuevos tratamientos contra el cáncer: drogas, inmunoterapias y vacunas

Especialistas de cuatro países analizaron avances para combatir tumores y fortalecer la colaboración científica

Representación tridimensional de una célula azul centrada en una mira negra, rodeada por células esféricas doradas.
Una célula tumoral azul en el centro de una mira telescópica ilustra los tratamientos de medicina de precisión contra el cáncer. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) reunió a especialistas nacionales e internacionales para analizar los avances en tratamientos contra el cáncer, desde nuevos fármacos e inmunoterapias hasta vacunas personalizadas. El encuentro planteó la necesidad de conectar la investigación química, biológica y clínica para desarrollar alternativas frente a una enfermedad compleja.

De acuerdo con Gaceta UNAM, los institutos de Química y de Investigaciones Biomédicas organizaron el Cuarto Congreso Internacional de Terapia contra el Cáncer. Avances químicos, biológicos y clínicos, con la participación de 21 expositores provenientes de Estados Unidos, Italia, Brasil y México.

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Durante las actividades, los investigadores destacaron que la diversidad de los tumores, su resistencia a los medicamentos y su capacidad para evadir al sistema inmunitario exigen fortalecer la colaboración entre disciplinas. También revisaron las posibilidades de las vacunas terapéuticas, diseñadas para combatir una enfermedad existente y adaptarse a las características de cada paciente.

¿Qué busca la UNAM con la investigación de nuevos tratamientos contra el cáncer?

Al inaugurar el encuentro en la Biblioteca Jesús Romo Armería, Elizabeth Gómez Pérez, directora del Instituto de Química, expresó su expectativa de que el congreso fortaleciera los vínculos académicos y permitiera formular nuevas preguntas y proyectos de investigación.

El objetivo es acercar a especialistas que estudian distintos aspectos del cáncer y facilitar que sus conocimientos se complementen. Desarrollar una molécula con potencial terapéutico implica también comprender cómo actúa dentro del organismo y evaluar sus resultados mediante investigación clínica.

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Mariano Martínez Vázquez, investigador del Instituto de Química y coordinador del evento, explicó que uno de los principales desafíos es la heterogeneidad tumoral: los tumores presentan diferencias que dificultan responder con una sola estrategia.

A ello se suman los mecanismos de resistencia, que pueden reducir la efectividad de los tratamientos, y la evasión inmunológica, mediante la cual las células cancerosas evitan ser reconocidas o atacadas por las defensas del organismo.

Por ello, el congreso buscó reunir tres perspectivas complementarias:

  • Química: estudiar moléculas y sistemas de administración de fármacos.
  • Biología: analizar el tumor mediante herramientas como la genómica, la proteómica y la inmunología.
  • Clínica: evaluar las propuestas del laboratorio mediante ensayos y experiencia médica, con la búsqueda de tratamientos menos agresivos.

Lena Ruiz Azuara, profesora emérita de la Facultad de Química y organizadora de las primeras dos ediciones, destacó que estos encuentros permiten vincular a investigadores de la UNAM y de otras instituciones, además de impulsar colaboraciones nacionales e internacionales.

Nuevas drogas e inmunoterapias: las estrategias para enfrentar los tumores

Entre los participantes estuvo Renato J. Aguilera, investigador del Colegio de Ciencias de la Universidad de Texas en El Paso, quien ofreció una conferencia plenaria sobre las posibilidades de nuevos tratamientos.

Según la información publicada por Gaceta UNAM, su investigación se orienta al desarrollo de fármacos que puedan utilizarse antes de las etapas avanzadas del cáncer, con el propósito de retrasar su progresión o eliminarlo.

El especialista también destacó el avance de la inmunoterapia, que ayuda al sistema inmunitario del propio organismo a reconocer y combatir las células cancerosas.

La dificultad consiste en que el cáncer comprende más de 100 tipos distintos y no todos tienen las mismas características. Por ello, una estrategia útil para determinado tumor no necesariamente tendrá los mismos resultados frente a otro.

Esta diversidad explica el interés por tratamientos personalizados. En lugar de partir únicamente del órgano afectado, algunas investigaciones estudian las características moleculares del tumor para identificar posibles blancos terapéuticos.

Vacunas personalizadas contra el cáncer: ¿cómo funcionan?

Las vacunas terapéuticas contra el cáncer buscan estimular una respuesta inmunitaria contra los tumores. A diferencia de las vacunas preventivas, están dirigidas a personas que ya tienen la enfermedad. Algunas se elaboran a partir de características específicas del cáncer de cada paciente.

En las propuestas basadas en ARN mensajero, esta molécula lleva instrucciones para que determinadas células produzcan proteínas que permitan activar una respuesta inmunitaria. El objetivo es que las defensas aprendan a reconocer esas señales cuando se encuentren en células tumorales.

Uno de los avances mencionados en la información de Gaceta UNAM corresponde al tratamiento experimental desarrollado por Moderna y Merck para el melanoma, un tipo de cáncer de piel.

El 19 de agosto de 2026, ambas compañías anunciaron resultados preliminares positivos del ensayo de fase 3 INTerpath-001, que incluyó a mil 137 pacientes con melanoma de alto riesgo cuyos tumores habían sido extirpados mediante cirugía. La investigación comparó la combinación de intismeran autogene y pembrolizumab frente al uso de pembrolizumab solo.

La terapia personalizada utiliza información del tumor para codificar hasta 34 neoantígenos, señales asociadas con sus mutaciones. Según las empresas, la combinación mejoró la supervivencia libre de recaída y de metástasis a distancia. El estudio continúa para evaluar otros resultados, incluida la supervivencia global, y el anuncio no equivale a una autorización para su uso generalizado.

Investigación en Rusia y vacuna contra el VPH: avances con objetivos diferentes

Gaceta UNAM también recoge un anuncio difundido por la agencia Sputnik sobre una vacuna personalizada desarrollada por instituciones rusas, entre ellas el Centro Gamaleya.

La información señala que se observaron reducciones del tamaño de los tumores en más del 80% de los roedores que recibieron la propuesta experimental. Sin embargo, los resultados en animales no demuestran por sí mismos su eficacia en personas. La expectativa de disponibilidad mencionada en ese anuncio debe distinguirse de la evidencia clínica y de las autorizaciones sanitarias correspondientes.

También es necesario diferenciar estas investigaciones de la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH), que previene infecciones relacionadas con el desarrollo de cáncer cervicouterino y otros cánceres asociados con ese virus. Su función es preventiva y no sustituye un tratamiento para tumores existentes.

Para los especialistas reunidos en la UNAM, el desarrollo de mejores alternativas depende de mantener el intercambio entre laboratorios, universidades y equipos médicos. Las nuevas drogas, las inmunoterapias y las vacunas personalizadas representan líneas de investigación con distintos grados de avance, cuya evaluación exige comprobar su seguridad y sus beneficios para cada tipo de cáncer.

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