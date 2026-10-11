Guillermo Almada confiesa la reacción de Cota por dejarlo en la banca y poner a Malagón en el partido entre América y Monterrey

Guillermo Almada respaldó el regreso de Luis Ángel Malagón a la titularidad del América durante el empate 1-1 ante Monterrey (REUTERS)

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Guillermo Almada respaldó el regreso de Luis Ángel Malagón a la titularidad del América durante el empate 1-1 ante Monterrey, disputado el sábado pasado en el Estadio Banorte, por la jornada 11 del Apertura 2026.

El técnico uruguayo destacó la postura de Rodolfo Cota ante la decisión del cuerpo técnico. Almada explicó que habló con el guardameta durante la semana y que el arquero dio su respaldo a Malagón desde que conoció el cambio en la portería.

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Guillermo Almada respaldó el regreso de Luis Ángel Malagón a la titularidad del América durante el empate 1-1 ante Monterrey (Cortesía)

Guillermo Almada reconoció las actuaciones que Cota tuvo con América y también incluyó a Tapia entre las opciones del plantel. Consideró que los tres porteros han respondido cuando recibieron minutos y que la competencia interna dio tranquilidad a la institución.

El entrenador azulcrema resaltó la actuación de Malagón frente a Monterrey. Atribuyó su respuesta a la dedicación y paciencia que mostró el grupo mientras esperaba una oportunidad en el torneo.

“Cota es un caballero. Hablé con él en la semana que nos íbamos a decidir y enseguida aportó su respaldo a Malagón y a la decisión que nosotros habíamos tomado. Cota tuvo grandes actuaciones con nosotros y son dos grandes porteros. Le puedo sumar a Tapia también, que cuando ha jugado ha respondido satisfactoriamente. Creo que América tiene tres grandes porteros, y nos da tranquilidad a todos los que estamos en la institución. Bueno, hoy Malagón tuvo una actuación importante también, cosa que, vuelvo a insistir, nos complace porque el grupo ha mostrado dedicación y, bueno, han tenido paciencia, y en este caso Malagón, hasta que les llegó la oportunidad y respondieron con buenos rendimientos”.

América vs Monterrey

América y los Rayados de Monterrey empataron 1-1 en el partido de la Jornada 11 del Apertura 2026 gracias a la anotaciones de Santiago Bueno y Diego Rossi. El encuentro se disputó en el Estadio Banorte, durante la celebración por el 110 aniversario de las Águilas.

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Guillermo Almada respaldó el regreso de Luis Ángel Malagón a la titularidad del América durante el empate 1-1 ante Monterrey (Cortesía)

El resultado mantuvo al América en la pelea por el liderato de la clasificación. Antes del encuentro, el equipo azulcrema acumulaba 20 puntos, la misma cifra que Toluca, aunque tenía una mejor diferencia de goles.

Monterrey buscó un resultado que le permitiera acercarse a los puestos de Liguilla. Los Rayados enfrentaron a un América que intentó aprovechar la derrota de Toluca ante Tigres, por marcador de 3-2.

Guillermo Almada respaldó el regreso de Luis Ángel Malagón a la titularidad del América durante el empate 1-1 ante Monterrey (Cortesía)

El empate dejó al América con margen para mantenerse en la parte alta de la tabla. El conjunto azulcrema todavía tiene pendiente el duelo de la Jornada 7 ante Xolos de Tijuana, programado para el miércoles 28 de octubre en el Estadio Banorte.

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Malagón de regreso a las canchas

Luis Ángel Malagón volvió a la titularidad con América durante el empate 1-1 ante Monterrey. El arquero regresó a un partido oficial con las Águilas después de 214 días fuera de las canchas.

Guillermo Almada respaldó el regreso de Luis Ángel Malagón a la titularidad del América durante el empate 1-1 ante Monterrey (Cortesía)

El guardameta se recuperó de una ruptura del tendón de Aquiles izquierdo que sufrió en marzo, durante el duelo de ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup frente a Philadelphia Union. La lesión requirió una operación y lo dejó fuera de la actividad durante siete meses, además de marginarlo del Mundial de 2026.

Malagón completó los 90 minutos ante Rayados y respondió en una acción de mano a mano que evitó una anotación rival.