México Deportes

Guillermo Almada confiesa la reacción de Cota por dejarlo en la banca y poner a Malagón en el partido entre América y Monterrey

El entrenador azulcrema resaltó la actuación de Malagón frente a Monterrey

Guillermo Almada respaldó el regreso de Luis Ángel Malagón a la titularidad del América durante el empate 1-1 ante Monterrey (REUTERS)
Guillermo Almada respaldó el regreso de Luis Ángel Malagón a la titularidad del América durante el empate 1-1 ante Monterrey (REUTERS)
Guardar

Guillermo Almada respaldó el regreso de Luis Ángel Malagón a la titularidad del América durante el empate 1-1 ante Monterrey, disputado el sábado pasado en el Estadio Banorte, por la jornada 11 del Apertura 2026.

El técnico uruguayo destacó la postura de Rodolfo Cota ante la decisión del cuerpo técnico. Almada explicó que habló con el guardameta durante la semana y que el arquero dio su respaldo a Malagón desde que conoció el cambio en la portería.

PUBLICIDAD

Guillermo Almada respaldó el regreso de Luis Ángel Malagón a la titularidad del América durante el empate 1-1 ante Monterrey (Cortesía)
Guillermo Almada respaldó el regreso de Luis Ángel Malagón a la titularidad del América durante el empate 1-1 ante Monterrey (Cortesía)

Guillermo Almada reconoció las actuaciones que Cota tuvo con América y también incluyó a Tapia entre las opciones del plantel. Consideró que los tres porteros han respondido cuando recibieron minutos y que la competencia interna dio tranquilidad a la institución.

El entrenador azulcrema resaltó la actuación de Malagón frente a Monterrey. Atribuyó su respuesta a la dedicación y paciencia que mostró el grupo mientras esperaba una oportunidad en el torneo.

“Cota es un caballero. Hablé con él en la semana que nos íbamos a decidir y enseguida aportó su respaldo a Malagón y a la decisión que nosotros habíamos tomado. Cota tuvo grandes actuaciones con nosotros y son dos grandes porteros. Le puedo sumar a Tapia también, que cuando ha jugado ha respondido satisfactoriamente. Creo que América tiene tres grandes porteros, y nos da tranquilidad a todos los que estamos en la institución. Bueno, hoy Malagón tuvo una actuación importante también, cosa que, vuelvo a insistir, nos complace porque el grupo ha mostrado dedicación y, bueno, han tenido paciencia, y en este caso Malagón, hasta que les llegó la oportunidad y respondieron con buenos rendimientos”.

América vs Monterrey

América y los Rayados de Monterrey empataron 1-1 en el partido de la Jornada 11 del Apertura 2026 gracias a la anotaciones de Santiago Bueno y Diego Rossi. El encuentro se disputó en el Estadio Banorte, durante la celebración por el 110 aniversario de las Águilas.

PUBLICIDAD

Guillermo Almada respaldó el regreso de Luis Ángel Malagón a la titularidad del América durante el empate 1-1 ante Monterrey (Cortesía)
Guillermo Almada respaldó el regreso de Luis Ángel Malagón a la titularidad del América durante el empate 1-1 ante Monterrey (Cortesía)

El resultado mantuvo al América en la pelea por el liderato de la clasificación. Antes del encuentro, el equipo azulcrema acumulaba 20 puntos, la misma cifra que Toluca, aunque tenía una mejor diferencia de goles.

Monterrey buscó un resultado que le permitiera acercarse a los puestos de Liguilla. Los Rayados enfrentaron a un América que intentó aprovechar la derrota de Toluca ante Tigres, por marcador de 3-2.

Guillermo Almada respaldó el regreso de Luis Ángel Malagón a la titularidad del América durante el empate 1-1 ante Monterrey (Cortesía)
Guillermo Almada respaldó el regreso de Luis Ángel Malagón a la titularidad del América durante el empate 1-1 ante Monterrey (Cortesía)

El empate dejó al América con margen para mantenerse en la parte alta de la tabla. El conjunto azulcrema todavía tiene pendiente el duelo de la Jornada 7 ante Xolos de Tijuana, programado para el miércoles 28 de octubre en el Estadio Banorte.

Malagón de regreso a las canchas

Luis Ángel Malagón volvió a la titularidad con América durante el empate 1-1 ante Monterrey. El arquero regresó a un partido oficial con las Águilas después de 214 días fuera de las canchas.

Guillermo Almada respaldó el regreso de Luis Ángel Malagón a la titularidad del América durante el empate 1-1 ante Monterrey (Cortesía)
Guillermo Almada respaldó el regreso de Luis Ángel Malagón a la titularidad del América durante el empate 1-1 ante Monterrey (Cortesía)

El guardameta se recuperó de una ruptura del tendón de Aquiles izquierdo que sufrió en marzo, durante el duelo de ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup frente a Philadelphia Union. La lesión requirió una operación y lo dejó fuera de la actividad durante siete meses, además de marginarlo del Mundial de 2026.

Malagón completó los 90 minutos ante Rayados y respondió en una acción de mano a mano que evitó una anotación rival.

Temas Relacionados

Guillermo AlmadaÁngel MalagónLuis Ángel MalagónRodolfo CotaClub AméricaClub MonterreyLiga MxApertura 2026mexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Pumas vs Cruz Azul: a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO la Jornada 11

Auriazules y cementeros se reencontrarán tras haber disputado la última final del futbol mexicano

Pumas vs Cruz Azul: a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO la Jornada 11

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de octubre: balacera en refinería de Pemex deja un vigilante muerto y uno herido en Veracruz

Sigue las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país con Infobae México

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de octubre: balacera en refinería de Pemex deja un vigilante muerto y uno herido en Veracruz

Licuado energético de mamey con vainilla: receta rápida para las mañanas

Este fruto tropical tiene altos niveles de antioxidantes, fibra y potasio, combinándolo con leche y un toque dulce opcional ideal para las mañanas

Licuado energético de mamey con vainilla: receta rápida para las mañanas

El problema no es tener deudas, es no tener margen

El aumento de la cartera vencida y la inflación evidencian los retos financieros de los hogares mexicanos y la importancia de conservar un margen económico para enfrentar imprevistos sin comprometer su estabilidad

El problema no es tener deudas, es no tener margen

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy sábado 10 de octubre

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy sábado 10 de octubre
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de octubre: balacera en refinería de Pemex deja un vigilante muerto y uno herido en Veracruz

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de octubre: balacera en refinería de Pemex deja un vigilante muerto y uno herido en Veracruz

Julieta Ramírez evade a la prensa tras revelarse investigación de EEUU sobre presuntos nexos de su equipo con el narco

Ataque armado en refinería de Pemex en Minatitlán deja un vigilante muerto y otro herido en Veracruz

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de octubre: Narcoguerra expone negocio de maquinitas en Culiacán

Aseguran 18 vehículos en el estacionamiento de un lujoso complejo de apartamentos en Puerto Peñasco: 17 tienen reporte de robo en EEUU

ENTRETENIMIENTO

Qué hacer HOY domingo 11 de octubre en CDMX: actividades y cartelera cultural

Qué hacer HOY domingo 11 de octubre en CDMX: actividades y cartelera cultural

Ashley de Ha*Ash rompe el silencio sobre su doloroso divorcio: “Mientras estaba en la gira, empacó sus cosas”

Ramón Ayala se fue sin decir adiós de La México: concierto de despedida concluye en desalojo

¿De qué murió Álvaro Pava? La voz de La Sonora Dinamita se apagó en Monterrey a los 65 años

Arturo Barba nos habla de la obra de teatro “El Quinto Paso”, puesta en escena que explora la sombra que tenemos todos los seres humanos

DEPORTES

San Francisco 49ers vs Seattle Seahawks: cuándo y dónde ver EN VIVO el encuentro de la semana 5 de la NFL desde México

San Francisco 49ers vs Seattle Seahawks: cuándo y dónde ver EN VIVO el encuentro de la semana 5 de la NFL desde México

Checo Pérez finaliza en el lugar 17 dentro del Gran Premio de Singapur en un fin de semana para el olvido con Cadillac

Pumas vs Cruz Azul: a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO la Jornada 11

Indianapolis Colts vs Pittsburgh Steelers: cuándo y dónde ver EN VIVO el encuentro de la semana 5 de la NFL desde México

Ibeth “La Roca” Zamora, tricampeona mundial otomí, rompe barreras y va por el Salón de la Fama Internacional del Boxeo