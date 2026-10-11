Penales de Sinaloa se tiñen de rojo: 22 muertos en cinco episodios de violencia

El penal El Castillo, en Mazatlán, fue escenario de dos enfrentamientos en menos de 24 horas que dejaron 12 muertos.

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Al menos 22 personas han muerto en cinco episodios de violencia registrados entre mayo y octubre de 2026 en los penales de Aguaruto, en Culiacán, y El Castillo, en Mazatlán, Sinaloa.

Entre las víctimas se encuentra un menor de dos años, quien se encontraba en el interior del centro penitenciario durante una visita familiar cuando se registró uno de los enfrentamientos más recientes.

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Además de los fallecidos, los hechos violentos han dejado internos lesionados y provocado el despliegue de fuerzas estatales y federales para intentar recuperar el control de las instalaciones.

La mayor concentración de víctimas ocurrió en el penal El Castillo, en Mazatlán, donde dos episodios registrados entre el jueves 8 y el viernes 9 de octubre dejaron un total de 12 personas muertas.

Los hechos se produjeron en medio de la disputa entre grupos del crimen organizado que mantienen confrontaciones en distintas regiones de Sinaloa.

La violencia en los penales de Sinaloa ha dejado 22 muertos durante cinco episodios registrados entre mayo y octubre de 2026. EFE/ Fausto Mcconegly

Violencia en El Castillo deja 12 muertos

El episodio más reciente comenzó el jueves 8 de octubre, cuando una riña entre internos de los módulos 4 y 5 del penal El Castillo derivó en detonaciones de armas de fuego.

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El enfrentamiento dejó nueve internos muertos, además del niño de dos años que se encontraba en el centro penitenciario durante una visita familiar.

Las autoridades reportaron también 16 internos lesionados como consecuencia de la violencia.

Tras el primer enfrentamiento, personal penitenciario y elementos de distintas corporaciones de seguridad desplegaron un operativo dentro y alrededor del penal con el objetivo de contener la situación y recuperar el control de las instalaciones.

Sin embargo, menos de 24 horas después se registró un segundo enfrentamiento en el mismo centro penitenciario.

Elementos de fuerzas estatales y federales fueron desplegados en El Castillo tras los enfrentamientos entre internos. FOTO: CARLOS LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

Durante el episodio ocurrido el viernes 9 de octubre murieron dos internos más, pese a la presencia de autoridades de seguridad en el lugar.

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Con ambos hechos, El Castillo acumuló 12 víctimas mortales en menos de 24 horas, convirtiéndose en el penal con el mayor número de fallecidos durante los episodios de violencia registrados este año en Sinaloa.

Aguaruto y El Castillo acumulan 22 víctimas

Los hechos de octubre no son los primeros enfrentamientos mortales registrados este año en los centros penitenciarios de Sinaloa.

El primer episodio ocurrió el 31 de mayo en el penal de Aguaruto, Culiacán, donde murieron siete personas.

Posteriormente, el 22 de julio, nuevamente en Culiacán, se registró otro hecho violento que dejó una persona muerta.

22 muertos en cinco episodios de violencia en penales de Sinaloa Aguaruto y El Castillo acumulan víctimas entre mayo y octubre de 2026 0 personas fallecidas en los penales de Sinaloa durante 2026 2 años Edad del menor fallecido 12 Muertos en menos de 24 horas 16 Internos lesionados 4+ meses Periodo de la escalada de violencia Víctimas acumuladas por penal Registro de los cinco episodios violentos Haz clic en el encabezado para ordenar, o en una fila para ver el detalle. Fecha ↕ Penal ↕ Muertos ↕ Fuente: autoridades de seguridad de Sinaloa

La violencia llegó después al penal El Castillo, en Mazatlán. El 24 de septiembre se registró un episodio que dejó dos internos muertos.

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A estos hechos se suman los dos enfrentamientos de octubre, con 10 muertos el día 8 y otros dos el día 9.

La suma de los cinco episodios arroja 22 personas fallecidas en los penales sinaloenses durante 2026.

Disputa criminal también alcanza los centros penitenciarios

Los episodios de violencia se han registrado en un contexto marcado por la confrontación entre grupos del crimen organizado en Sinaloa.

Los enfrentamientos entre organizaciones y facciones criminales han provocado una escalada de violencia en distintas regiones del estado, situación que también ha tenido repercusiones al interior de los centros penitenciarios.

Aguaruto, en Culiacán, y El Castillo, en Mazatlán, concentran los cinco episodios de violencia registrados este año. FOTO: CARLOS LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

Además de las víctimas mortales, las riñas y enfrentamientos han obligado a las autoridades a desplegar elementos estatales y federales para contener los disturbios y evitar que la violencia se extienda dentro de las instalaciones.

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Sin embargo, los hechos registrados en El Castillo muestran las dificultades para mantener el control penitenciario. Después del primer enfrentamiento del 8 de octubre, un nuevo episodio ocurrió al día siguiente, aun con la presencia de fuerzas de seguridad.

El caso más grave hasta ahora ocurrió precisamente en ese penal mazatleco, donde en menos de un día murieron 12 personas, entre ellas un menor que se encontraba de visita.

Los cinco episodios registrados desde mayo muestran una constante escalada de violencia al interior de los penales de Sinaloa, con 22 víctimas mortales acumuladas en poco más de cuatro meses.

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