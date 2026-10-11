Ashley de Ha*Ash rompe el silencio sobre su doloroso divorcio: “Mientras estaba en la gira, empacó sus cosas”

Las integrantes del dúo musical Ha*Ash posan juntas en el interior de un vehículo con atuendos de estilo country. (Instagram)

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Ashley Grace Pérez Mosa, integrante de Ha*Ash, sorprendió al revelar que estuvo casada y atravesó un divorcio que la llevó a sufrir una profunda depresión. La cantante confesó que su matrimonio terminó mientras se encontraba de gira y que, pese a las complicaciones emocionales y físicas que enfrentaba, continuó presentándose en los escenarios junto a su hermana Hanna.

Durante una entrevista con Daniel Valle para el pódcast Noches cromáticas, la intérprete de Te dejo en libertad compartió detalles de una etapa que había mantenido fuera del escrutinio público.

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Entre las revelaciones más dolorosas, recordó que descubrió el final de su matrimonio al regresar de una gira y encontrar su casa vacía.

Ashley de Ha*Ash confirma que estuvo casada: ¿quién es su exesposo?

A diferencia de otras figuras del entretenimiento, Ashley ha mantenido su vida sentimental alejada de las cámaras. Por ello, su confesión provocó sorpresa entre seguidores que desconocían que había contraído matrimonio.

Durante la conversación, reconoció que sostuvo una relación importante que terminó en divorcio, aunque decidió no revelar la identidad de su exesposo.

Tampoco precisó públicamente cuándo se casó ni cuánto duró su matrimonio.

La cantante explicó que la separación ocurrió mientras cumplía compromisos profesionales con Ha*Ash, circunstancia que complicó el proceso emocional que atravesaba.

"Mientras estaba en la gira, empacó sus cosas y se iba". (YouTube)

Así descubrió Ashley que su matrimonio había terminado

Uno de los episodios más difíciles ocurrió cuando la artista regresó a su hogar después de una serie de conciertos.

Según contó, su entonces esposo había aprovechado su ausencia para retirar sus pertenencias de la vivienda.

“Él, mientras estaba en la gira, empacó sus cosas y se iba. Y fue un día llegar a la casa… y estaba vacío”, recordó durante su participación en Noches cromáticas.

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El episodio marcó el inicio de una etapa en la que tuvo que afrontar la ruptura sin detener su actividad musical.

Ashley continuó viajando y cantando ante miles de personas, aunque reconoció que el dolor por la separación también se manifestaba durante sus presentaciones.

Ashley revela que sufrió depresión y perdió demasiado peso

La integrante de Ha*Ash explicó que el divorcio tuvo consecuencias importantes en su bienestar emocional y físico.

“Enflaqué mucho, la verdad, por la depresión (...). Lo peor es que se me rompió la costilla, o sea, estaba muy mal, pero así di una gira, porque me divorcié”, relató.

La cantante también recordó que interpretar “No fue lo que hiciste”, una canción vinculada emocionalmente con aquella relación, resultaba especialmente difícil.

“La estaba pasando tan mal, o sea, yo llorando en todos los shows”, confesó.

Su pérdida de peso llegó a preocupar a las personas de su entorno, quienes intentaban ayudarla a recuperar su alimentación habitual.

“Fue una época en la gira en la que comía barras de proteína, todo el mundo me estaba tratando de engordar. Cuando estás tan triste, puedes comer, puedes hacer lo que sea, y enflacaba, enflacaba, enflacaba”, explicó.

La intérprete también recurrió al humor para describir los cambios físicos que experimentó: “Llegó un punto en el que estaba tan flaca, que se me fueron las nachas, pero ya estoy regresando”.

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Ashley habló sobre su dolorosa separación en el pódcast Noches cromáticas. (YouTube)

¿Ashley de Ha*Ash tiene una nueva pareja?

Aunque no confirmó si actualmente mantiene una relación sentimental, Ashley aseguró que su manera de experimentar la soltería cambió después del divorcio.

“Disfruto mucho mi soledad, ya aprendí a disfrutar mi soledad”, afirmó en la conversación con Daniel Valle.

La artista explicó que atravesar la separación le permitió modificar su relación con los momentos a solas y recuperar la estabilidad personal.

Ashley no reveló la identidad de su exesposo ni la fecha de su divorcio. Su testimonio, sin embargo, hizo pública una experiencia desconocida de su vida.