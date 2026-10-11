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Indianapolis Colts vs Pittsburgh Steelers: cuándo y dónde ver EN VIVO el encuentro de la semana 5 de la NFL desde México

Después de caer en Thursday Night Football, los Acereros buscan recomponer el camino y conseguir la victoria este domingo

Los emblemas de los Indianapolis Colts y Pittsburgh Steelers superpuestos a la vista aérea de un estadio de fútbol americano lleno de público.
Después de caer en Thursday Night Football, los Acereros buscan recomponer el camino y conseguir la victoria este domingo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Indianapolis Colts y Pittsburgh Steelers se enfrentan este domingo 11 de octubre a las 11:00 horas (tiempo del centro de México) desde el Acrisure Stadium en juego correspondiente a la Semana 5 de la NFL.

Ambos equipos llegan con marca de dos victorias y dos derrotas, un escenario que anticipa un duelo parejo y representa una oportunidad para que uno se coloque por encima de .500 y gane terreno en la Conferencia Americana.

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Colts regresa a Estados Unidos para enfrentar a los Steelers

Los Indianapolis Colts vienen de imponerse a los Washington Commanders hace una semana en Londres. (Geoff Burke-Imagn Images)
Los Indianapolis Colts vienen de imponerse a los Washington Commanders hace una semana en Londres. (Geoff Burke-Imagn Images)

Los Indianapolis Colts afrontan el juego de este domingo después de un largo viaje la semana pasada para disputar el primer partido de la temporada en Londres, donde vencieron 30-13 a los Washington Commanders.

Desde la campaña pasada, los Colts muestran una mejor versión con Daniel Jones al frente de la ofensiva. No obstante, una lesión del mariscal de campo terminó por afectar las aspiraciones del equipo en aquella temporada.

Con Jones sano y Jonathan Taylor como una de sus principales armas terrestres, los Potros buscan competir por el liderato de la división, donde los Jacksonville Jaguars aparecen como su principal rival, aunque los Houston Texans no quedan descartados pese a su inicio de 0-4.

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En este comienzo de temporada, Indianapolis ha tenido un rendimiento irregular, donde el equipo ha tenido pasajes positivos, como los que mostró en la derrota ante los Kansas City Chiefs, pero también atraviesa lapsos de irregularidad.

Ante Washington, los Colts consiguieron la victoria, aunque por momentos tuvieron dificultades para mover el balón y sostener la ofensiva.

Si quieren pelear por el primer lugar de la división, deberán encontrar mayor consistencia en las próximas semanas y los Steelers son una buena prueba para mostrarlo.

Steelers busca levantarse a la derrota contra Browns

Los Steelers vienen de caer la semana pasada contra los Cleveland Browns. ( Scott Galvin-Imagn Images)
Los Steelers vienen de caer la semana pasada contra los Cleveland Browns. ( Scott Galvin-Imagn Images)

Los Pittsburgh Steelers tuvieron un inicio de temporada alentador, con dos victorias y una derrota en sus primeros tres partidos.

Entre esos resultados destacó un triunfo exigente ante los Cincinnati Bengals, encuentro en el que el equipo mostró fortaleza para responder en momentos de presión y sacar adelante un duelo donde eran desfavorecidos.

El panorama cambió esta semana, luego de la derrota frente a los Cleveland Browns en el partido del martes por la noche y pese a que Pittsburgh reaccionó en el cierre y encontró respuestas cuando el marcador parecía definido, la ofensiva no logró establecer un ritmo constante a lo largo del juego.

La defensa sigue siendo la principal fortaleza del equipo, ya que esa unidad ha sostenido a los Steelers durante las últimas temporadas y vuelve a cargar con una parte importante de la responsabilidad.

Los Steelers buscan regresar al camino de la victoria ante un rival que también aspira a mantenerse en la disputa por un lugar ya sea de comodín o como líder de división en la Conferencia Americana.

Cuándo y dónde ver el juego en México

El encuentro entre los Indianapolis Colts y los Pittsburgh Steelers podrá seguirse este domingo 11 de octubre a las 11:00 horas a través de las pantallas de FOX+, FOX ONE y DAZN con suscripción a NFL Game Pass.

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