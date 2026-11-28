Búsqueda Marquesa Edomex fosas clandestinas Ocoyoacac (Foto: Comisión de Búsqueda de Personas del Edoméx/FB)

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La Secretaría de Gobernación (Segob) informó que la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas ha permitido localizar a más de 18 mil 500 personas, como resultado de la coordinación entre autoridades federales y estatales, así como del trabajo conjunto con familiares y colectivos de búsqueda.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer los avances durante una reunión con madres buscadoras, familias y representantes de colectivos de la Región Noreste, integrada por Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas, donde aseguró que el Gobierno de México mantiene abiertos los espacios de atención y diálogo.

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De acuerdo con el reporte más reciente de la dependencia, presentado el 19 de noviembre, la cifra exacta de personas localizadas mediante esta estrategia ascendió a 18 mil 508.

La funcionaria sostuvo que para la presidenta Claudia Sheinbaum la búsqueda de personas desaparecidas constituye una prioridad nacional, por lo que instruyó mantener una atención cercana y permanente con las familias, además de fortalecer las capacidades institucionales para encontrar a quienes permanecen sin localizar.

Grupos de Búsqueda Segob Tamaulipas personas desaparecidas (@rosaicela_/X)

Durante la reunión, Rodríguez explicó que el Gobierno federal realiza encuentros regionales para convocar a las autoridades responsables de buscar, investigar y atender a las víctimas, con el propósito de revisar los casos directamente con sus familiares.

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Señaló que las fiscalías, comisiones de búsqueda y organismos de atención a víctimas, tanto federales como estatales, deben garantizar que cada expediente cuente con una carpeta de investigación, un plan de búsqueda y perfiles genéticos incorporados a las bases de datos correspondientes.

Asimismo, destacó la importancia de fortalecer la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata (ANBI), mejorar la comunicación entre las instituciones y ampliar las capacidades forenses y de identificación humana para acelerar la localización de personas desde los primeros momentos posteriores a un reporte de desaparición.

Desapariciones en México durante 2026

(Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)

Pese a los resultados que reporta el Gobierno federal, las cifras de personas desaparecidas y no localizadas mantienen la dimensión del problema en el país.

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De acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), con corte al 22 de octubre de 2026, 6 mil 215 personas reportadas durante este año permanecían desaparecidas o no localizadas.

El registro también contabilizó 12 mil 340 personas localizadas con vida y 881 localizadas sin vida, por lo que el universo de registros correspondientes a 2026 ascendía a 19 mil 436.

En comparación con el mismo corte de 2025, cuando había 12 mil 202 personas desaparecidas y no localizadas correspondientes a ese año, el saldo de 2026 representó una disminución de 49.1 por ciento. Esta comparación corresponde a las personas que continuaban sin localizar en cada fecha de corte, no al total de reportes recibidos.

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En cuanto a la distribución por entidades, Michoacán encabezaba los registros de personas desaparecidas y no localizadas durante 2026, con 653 casos; seguido de la Ciudad de México, con 557, y Sinaloa, con 464.

En la región noreste, Nuevo León acumulaba 361 personas desaparecidas y no localizadas; Tamaulipas, 259; Coahuila, 31, y San Luis Potosí, 25, de acuerdo con el mismo corte estadístico.

Por otra parte, un análisis de Data Cívica sobre el registro nacional señaló que al 16 de agosto de 2026 existían 406 mil 362 registros históricos de personas que habían desaparecido en México desde 1952. De ese universo, 133 mil 788 continuaban sin ser localizadas. La organización también advirtió sobre las dificultades para conocer con precisión los cambios y reclasificaciones realizados en la base de datos.

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Gobierno presenta avances de la estrategia de búsqueda

Grupos de Búsqueda Segob Tamaulipas personas desaparecidas (@rosaicela_/X)

Por su parte, el subsecretario Arturo Medina explicó las 10 acciones de la Estrategia Nacional de Búsqueda y los resultados obtenidos durante el último año. Entre ellos destacó la revisión del Registro Nacional con especialistas nacionales e internacionales, así como la incorporación de carpetas de investigación para garantizar que los casos sean investigados y que se pueda sancionar a los responsables.

También informó sobre las acciones de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para retirar páginas y publicaciones digitales que utilizan falsas ofertas laborales y engaños para captar a mujeres y hombres jóvenes.

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La Segob reportó, al 19 de noviembre, que la estrategia había permitido localizar a 18 mil 508 personas. De ellas, 6 mil 939 fueron identificadas mediante la Plataforma Única de Identidad; 5 mil 688, en coordinación con los gobiernos estatales; 4 mil 408, mediante la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata, y mil 473, mediante acciones de búsqueda en territorio.