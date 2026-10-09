Erika “Dinamita” Cruz e Isis “La Emperatriz” Vargas se ven las caras por primera vez rumbo al título latino supergallo de la OMB

Erika “La Dinamita” Cruz e Isis “La Emperatriz” Vargas se vieron las caras por primera vez rumbo a la pelea que sostendrán el próximo 29 de octubre en el Foro San Rafael de la Ciudad de México por el titulo latino supergallo de la Organización Mundial de Boxeo

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Erika “La Dinamita” Cruz e Isis “La Emperatriz” Vargas se vieron las caras por primera vez rumbo a la pelea que sostendrán el próximo 29 de octubre en el Foro San Rafael de la Ciudad de México por el titulo latino supergallo de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Ambas pugilistas capitalinas serán las encargadas de protagonizar la cartelera denominada “El Regreso” que ofrece Rock Stable Boxing en lo que promete ser una guerra de mexicanas arriba del cuadrilátero.

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Erika “La Dinamita” Cruz e Isis “La Emperatriz” Vargas se vieron las caras por primera vez rumbo a la pelea que sostendrán el próximo 29 de octubre (César Márquez | Jesús Beltrán - Infobae México)

La Dinamita Cruz llega a la función con la experiencia de haber sido campeona mundial en dos ocasiones, peso pluma y peso supergallo, además de una amplia trayectoria en el boxeo amateur donde consiguió medalla de plata en Juegos Panamericanos.

Erika “La Dinamita” Cruz e Isis “La Emperatriz” Vargas se vieron las caras por primera vez rumbo a la pelea que sostendrán el próximo 29 de octubre (César Márquez | Jesús Beltrán - Infobae México)

Por su parte, Iris Vargas con menos experiencia, pero que también ha enfrentado a grandes rivales dentro del pugilismo, encara el reto con el objetivo de convertirse en campeona mundial y ponerse en la vitrinas del boxeo internacional.

Erika “La Dinamita” Cruz e Isis “La Emperatriz” Vargas se vieron las caras por primera vez rumbo a la pelea que sostendrán el próximo 29 de octubre (César Márquez | Jesús Beltrán - Infobae México)

La Dinamita Cruz con el compromiso del legado

En entrevista con Infobae México, La Dinamita Cruz señaló que como cada combate su sensación días antes de subirse al ring es de nervios derivado del miedo al fracaso. Sin embargo, destacó que se siente muy agradecida y motivada por la oportunidad de disputar un cinturón mundial nuevamente.

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“Yo me siento muy bien, muy agradecida con dios por permitirme estar aquí, una vez más me permite pelear por una pelea de título. Voy a dar todo de mi, entrené al cien por ciento y se va a ver el día de la pelea”

La pugilista de la Magdalena Contreras también destacó el compromiso que es llevar el apellido Cruz, aunque señaló que está tranquila ya que siempre se prepara a tope para cada pelea.

La Dinamita Cruz señaló que como cada combate su sensación días antes de subirse al ring es de nervios derivado del miedo al fracaso (César Márquez | Jesús Beltrán - Infobae México-)

“Es un compromiso muy grande el tener el apellido Cruz porque la mayoría conoce a mi papá, don Guillermo Cruz que peleó con Pipino Cuevas. Si es un compromiso. Me siento con un gran compromiso por eso entreno todos los días al tope. Me siento comprometida pero tranquila porque sé que voy a dar un buen papel”.

Isis en busca de su primer campeonato mundial

Por su parte, Isis Vargas expresó una mezcla de entusiasmo y presión ante una pelea que identificó como una oportunidad de crecimiento en su carrera. La boxeadora consideró que una victoria ante Erika Cruz por el Campeonato Latino de peso supergallo de la OMB le permitiría dar el salto a escenarios de mayor exigencia. Sus palabras colocaron el combate como una prueba deportiva y una posibilidad para consolidarse en el boxeo internacional.

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La “Emperatriz” también dejó claro que no subestimó a Cruz, excampeona mundial en dos divisiones. Al señalar que cada rival buscaría “volarle la cabeza”, Vargas describió la preparación física y mental que requirió una pelea de este nivel.

Isis Vargas expresó una mezcla de entusiasmo y presión ante una pelea que identificó como una oportunidad de crecimiento en su carrera (César Márquez, Jesús Beltrán - Infobae México)

“Estoy muy emocionada, llena de adrenalina, pero sobre todo muy concentrada para esta gran combate. Representa mucho orgullo y el ganar obviamente sería dar ese salto para ir a las grandes ligas, entonces no puedo desaprovecharlo. No soy alguien que se confie de los rivales, quien se pare enfrente de mi va a tener el objetivo de volarme la cabeza entonces tengo que prepararme para eso y para no dejarlas que lo hagan. Ahora lo he disfrutado mucho”

Perfil de la Dinamita Cruz y la Emperatriz

Erika Cruz combina el boxeo con su labor en la Guardia Nacional y sus estudios de leyes, una rutina que transcurre fuera del cuadrilátero mientras sostiene su carrera deportiva.

La integrante de la dinastía Cruz llega con un registro de 19 victorias, dos derrotas y un empate. Su actividad reúne la preparación para competir con responsabilidades institucionales y académicas.

Frente a Cruz estará Isis “La Emperatriz” Vargas, descrita como una boxeadora de trayectoria constante y carácter probado.

El enfrentamiento pondrá cara a cara a dos peleadoras con perfiles distintos. Mientras Cruz divide su tiempo entre el deporte, la Guardia Nacional y la formación en leyes, Vargas se presenta con una carrera definida por la continuidad y la firmeza.

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