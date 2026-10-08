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Tampa Bay Buccaneers vs Dallas Cowboys: cuándo y dónde ver EN VIVO el Thursday Night Football de la semana 5 de la NFL desde México

Los Vaqueros buscarán conseguir su segunda victoria de la temporada en casa, mientras Tampa intentará sobrevivir una semana más a la ausencia de Baker Mayfield

Los emblemas de Tampa Bay Buccaneers y Dallas Cowboys sobre una imagen dividida del estadio AT&T Stadium y aficionados.
Los Vaqueros buscarán conseguir su segunda victoria de la temporada en casa, mientras Tampa intentará sobrevivir una semana más a la ausencia de Baker Mayfield. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los Tampa Bay Buccaneers y los Dallas Cowboys se enfrentan este jueves 8 de octubre a las 18:15 horas (tiempo del centro de México) desde el AT&T Stadium en el Thursday Night Football para dar inicio a la Semana 5 de la NFL.

Cowboys viene motivado de ganar en Houston

Los Dallas Cowboys vienen de vencer a los Houston Texans. (Thomas Shea-Imagn Images)
Los Dallas Cowboys vienen de vencer a los Houston Texans. (Thomas Shea-Imagn Images)

Tras el largo viaje a Brasil y la derrota sufrida ante los Baltimore Ravens en los últimos 10 segundos del partido disputado en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, los Dallas Cowboys reaccionaron con un triunfo de 30-24 sobre los Houston Texans.

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El duelo ante su rival tejano exigió una remontada. Dallas llegó al inicio del tercer cuarto con una desventaja de 10 puntos, pero Dak Prescott y la ofensiva comenzaron a encontrar ritmo para cambiar el rumbo del encuentro.

CeeDee Lamb fue una de las figuras de los Cowboys. El receptor terminó con 17 recepciones, 189 yardas y un touchdown, números que resultaron determinantes para que el equipo sellara la victoria en territorio texano.

Pese al resultado, la defensiva de Dallas mantiene asuntos pendientes. Durante la primera mitad, la unidad tuvo dificultades para detener a la ofensiva encabezada por C.J. Stroud, una situación que deberá corregir en las próximas semanas.

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Los Cowboys enfrentarán ahora a un mariscal de campo novato como Jalon Daniels la semana pasada ante los Green Bay Packers y todavía cuenta con poca experiencia en la NFL.

Con marca de 2-2, Dallas ocupa el tercer lugar de la División Este de la Conferencia Nacional. Los Vaqueros buscarán acercarse a los New York Giants, líderes del sector.

Los Cowboys tendrán las bajas de Cobie Durant, DeMarvion Overshown y Drew Shelton. Además, otros jugadores aparecen en el reporte de lesiones y su disponibilidad se definirá antes del inicio del encuentro.

Tampa nuevamente no podrá contar con Baker Mayfield

Oct 4, 2026; Tampa, Florida, USA; Tampa Bay Buccaneers quarterback Jalon Daniels (10) throws the ball during the game against the Green Bay Packers at Raymond James Stadium. Mandatory Credit: Jonathan Dyer-Imagn Images
Oct 4, 2026; Tampa, Florida, USA; Tampa Bay Buccaneers quarterback Jalon Daniels (10) throws the ball during the game against the Green Bay Packers at Raymond James Stadium. Mandatory Credit: Jonathan Dyer-Imagn Images

Por segunda semana consecutiva, los Tampa Bay Buccaneers no contarán con Baker Mayfield. El mariscal de campo titular sufrió una dislocación en el pulgar derecho durante el duelo ante los Minnesota Vikings hace un par de semanas y tuvo que abandonar el encuentro.

De acuerdo con información de ESPN, Mayfield estaría fuera de actividad entre tres y seis semanas. El tiempo de recuperación dependerá de la evolución de la lesión y de cuándo pueda sujetar el balón sin limitaciones.

El quarterback se sometió el lunes a una resonancia magnética. El estudio no detectó daños adicionales en los ligamentos ni en los tendones del pulgar, más allá de la dislocación.

Todd Bowles indicó que la lesión no requeriría cirugía. No obstante, Mayfield recibió puntos para cerrar la herida provocada por la dislocación, los cuales se espera que sean retirados en los próximos días.

El novato Jalon Daniels volverá a comandar la ofensiva de Tampa Bay. Será su segunda semana al frente del ataque, en una oportunidad para sumar experiencia ante una defensiva que buscará presionarlo y forzarlo a cometer errores.

Los Buccaneers también sufrirán ausencias en su defensiva. El profundo Antoine Winfield Jr., el esquinero Benjamin Morrison y el apoyador SirVocea Dennis fueron descartados para el próximo compromiso.

Tampa Bay atraviesa un inicio complicado de temporada. El equipo todavía no consigue una victoria, acumula cuatro derrotas y se encuentra en el último lugar de la División Sur de la Conferencia Nacional.

Cuándo y dónde ver el encuentro desde México

El encuentro entre los Tampa Bay Buccaneers y los Dallas Cowboys podrá seguirse este jueves 8 de octubre a las 18:15 horas (tiempo del centro de México) a través de las pantallas de FOX, FOX ONE y DAZN con suscripción a NFL Game Pass.

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