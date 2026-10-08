Mexicanos recurren a los tanques de combustible en California para ocultar metanfetamina líquida: suman varias detenciones en 2026

Los casos documentados en 2026 muestran el uso de los tanques de combustible como método de ocultamiento para transportar grandes cantidades de metanfetamina líquida. (Crédito: CBP)

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Un conductor mexicano fue detenido en California después de que agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos descubrieron 436 kilos de metanfetamina líquida ocultos en al menos uno de los tanques de combustible del camión que conducía.

El aseguramiento ocurrió el 29 de septiembre alrededor de las 11:00 horas sobre la Interestatal 15, en las inmediaciones de Murrieta. El tractocamión circulaba hacia el norte y no llevaba remolque, de acuerdo con información de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus silgas en inglés).

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Durante la revisión, un agente de la Patrulla Fronteriza asignado a la estación Newton-Azrak y su perro detectaron indicios que llevaron a la revisión de los tanques de combustible del vehículo.

Los agentes encontraron metanfetamina líquida oculta en al menos uno de los tanques. Para extraerla de manera segura fue necesaria la intervención de especialistas en materiales peligrosos.

El líquido recuperado dio positivo a metanfetamina. La Patrulla Fronteriza informó que el cargamento pesaba 962 libras —unos 436 kilos— y estaba distribuido en aproximadamente 115 galones. Su valor estimado en el mercado negro fue calculado en un millón de dólares.

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El conductor, de nacionalidad mexicana, fue entregado a la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional y a autoridades locales para su procesamiento estatal. La Patrulla Fronteriza también incautó el camión.

El cargamento asegurado el 29 de septiembre de 2026 pesó 436 kilos y fue valuado por las autoridades estadounidenses en alrededor de un millón de dólares. (Imagen ilustrativa | Infobae México)

Otros dos casos registrados en California en 2026

El hallazgo ocurrió después de otros dos casos registrados durante 2026 en California en los que ciudadanos mexicanos fueron detenidos con cargamentos de metanfetamina líquida ocultos en los sistemas de combustible de vehículos de carga.

El primer caso ocurrió el 2 de marzo en el puerto de entrada de carga de Otay Mesa, en San Diego.

Agentes de Aduanas y Protección Fronteriza detectaron una sustancia blanca y cristalina sobre el tanque de combustible del lado del pasajero de un tractocamión Kenworth T680 modelo 2019.

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La inspección permitió localizar 29 recipientes con metanfetamina líquida dentro del tanque. El peso total fue de aproximadamente 428.6 kilos.

El conductor fue identificado como Óscar Alonzo Cesena Camacho, ciudadano mexicano de 26 años y residente de Tijuana, quien ingresaba a Estados Unidos con una visa de negocios. Fue detenido y acusado de importación de una sustancia controlada.

De acuerdo con la denuncia federal, la sustancia fue sometida a una prueba preliminar que dio positivo a las características de la metanfetamina. El caso quedó bajo investigación de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional y de CBP.

El aseguramiento de marzo tiene una particularidad frente al ocurrido en septiembre: en ese caso el cargamento fue descubierto cuando el camión intentaba ingresar a Estados Unidos por la frontera, mientras que el decomiso más reciente ocurrió ya dentro de California, durante una revisión sobre una carretera.

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Otros 421 kilos dentro del tanque

El 2 de julio se registró un segundo caso con características similares.

Julio Villa-Urzúa, ciudadano mexicano, fue detenido cuando intentaba ingresar a Estados Unidos a bordo de un semirremolque por el puerto de entrada de carga de Otay Mesa.

Los agentes de CBP localizaron 929 libras de metanfetamina líquida, equivalentes a unos 421 kilos, dentro del tanque de combustible del lado del pasajero.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el cargamento estaba distribuido en 28 recipientes y la droga se encontraba disuelta en el líquido contenido en el tanque. Villa-Urzúa fue detenido y acusado de importación de una sustancia controlada.

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Con el caso de septiembre, los tres aseguramientos documentados durante 2026 suman aproximadamente mil 286 kilos de metanfetamina líquida.

Del cruce fronterizo a las carreteras de California

Los tres casos ocurrieron en el sur de California, pero en circunstancias diferentes. Los aseguramientos de marzo y julio fueron realizados en Otay Mesa, durante intentos de ingreso a Estados Unidos, mientras que el más reciente fue detectado sobre la Interestatal 15, en las inmediaciones de Murrieta.

Esta diferencia permite observar dos momentos distintos del traslado de los cargamentos: en los primeros casos, la droga fue localizada durante la inspección de vehículos que buscaban ingresar a EEUU; en el tercero, los agentes la descubrieron después de que el camión ya se encontraba circulando dentro de California.

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La Patrulla Fronteriza mantiene vigilancia en las carreteras que se alejan de la frontera precisamente para detectar el traslado de personas, drogas y otros productos de contrabando. En el caso de septiembre, la inspección permitió localizar el cargamento con apoyo de una unidad canina.

Los tres expedientes tampoco establecen que los conductores formen parte de una misma organización criminal. Lo que sí documentan es la repetición de un método de ocultamiento durante 2026: utilizar los tanques de combustible de vehículos de carga para transportar grandes cantidades de metanfetamina en forma líquida.