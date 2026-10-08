México

La Mañanera de Sheinbaum cumple 500 días: cifras, momentos y cambios de la conferencia en Palacio Nacional

La presidenta celebró que hoy realizó su conferencia número 500, con la cual ya suman más de 40 días de tiempo de transmisión

Sheinbaum realizó hoy su conferencia mañanera número 500. | Presidencia
Sheinbaum realizó hoy su conferencia mañanera número 500. | Presidencia
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La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó hoy su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’ número 500, a poco más de dos años de que inició su gobierno, por lo que aprovechó la oportunidad de presumir algunos datos como las horas acumuladas de transmisión, así coo las palabras y frases más repetidas.

La mandataria celebró haber alcanzado las 500 conferencias mañaneras, luego de que uno de los reporteros le recordó dicha cifra y le mostró algunos datos que obtuvo tras una análisis realizado con Inteligencia Artificial.

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Mañanera 500 hoy. ¡Eh! Vamos a celebrar. Usaste inteligencia artificial, ¿no?“, dijo la presidenta entre risas.

De acuerdo con el comunicador, hasta el momento las conferencias ya suman 11 horas y seis minutos y 25 segundos de tiempo de transmisión continúa, equivalentes a 40 días.

Hasta hoy las mañaneras suman 3 millones 496 mil 585 segundos, que equivalen a 40 días, 11 horas y seis minutos y 25 segundos, de acuerdo con los registros de las transmisiones oficiales”, señaló.

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