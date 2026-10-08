La Mañanera de Sheinbaum cumple 500 días: cifras, momentos y cambios de la conferencia en Palacio Nacional

Sheinbaum realizó hoy su conferencia mañanera número 500. | Presidencia

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La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó hoy su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’ número 500, a poco más de dos años de que inició su gobierno, por lo que aprovechó la oportunidad de presumir algunos datos como las horas acumuladas de transmisión, así coo las palabras y frases más repetidas.

La mandataria celebró haber alcanzado las 500 conferencias mañaneras, luego de que uno de los reporteros le recordó dicha cifra y le mostró algunos datos que obtuvo tras una análisis realizado con Inteligencia Artificial.

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“Mañanera 500 hoy. ¡Eh! Vamos a celebrar. Usaste inteligencia artificial, ¿no?“, dijo la presidenta entre risas.

De acuerdo con el comunicador, hasta el momento las conferencias ya suman 11 horas y seis minutos y 25 segundos de tiempo de transmisión continúa, equivalentes a 40 días.

“Hasta hoy las mañaneras suman 3 millones 496 mil 585 segundos, que equivalen a 40 días, 11 horas y seis minutos y 25 segundos, de acuerdo con los registros de las transmisiones oficiales”, señaló.

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