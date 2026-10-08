Premios ROLLING STONE en Español 2026: Las mexicanas Kenia Os, Julieta Venegas y Silvana Estrada brillan en nominaciones

Los Premios ROLLING STONE en Español 2026 anunciaron la lista completa de nominados en sus 14 categorías musicales. La ceremonia se realizará el 26 de noviembre en Ciudad de México y reconoce trabajos publicados entre el 1 de junio de 2025 y el 30 de junio de 2026.
A continuación, el listado completo por categoría, iniciando con los nominados mexicanos (mujeres primero, luego hombres y agrupaciones), seguidos del resto de nominados internacionales.
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Premios ROLLING STONE en Español 2026/ Instagram
Artista del Año
Mexicanos:
- Julieta Venegas
- Kenia Os
- Silvana Estrada
- Latin Mafia
Resto de nominados:
- Álvaro Díaz
- CA7RIEL y Paco Amoroso
- Danny Ocean
- Kapo
- Rosalía
Álbum del Año
Mexicanos:
- Julieta Venegas, Norteña
- Silvana Estrada, Vendrán Suaves Lluvias
- Arath Herce, Musas en mí
Resto de nominados:
- Elena Rose, Bendito Verano
- Kase.O, Camisa de Fuerza
- Xavi, DOSIS
- Mon Laferte, Femme Fatale
- CA7RIEL y Paco Amoroso, FREE SPIRITS
- Milo J, La vida era más corta
- Rosalía, LUX
- Fito Páez, Shine
- Jorge Drexler, Taracá
Canción del Año
Mexicanos:
- Silvana Estrada, ‘Dime’
- Arath Herce, ‘Aquí Viene la Ola’
Resto de nominados:
- Aria Vega y Ryan Castro, ‘CHÉVERE (premium_remix)’
- Fito Páez, ‘El honor de los lobos’
- Rosalía, ‘La Perla’
- Mon Laferte, ‘Melancolía’
- Manuel Medrano, ‘Mucho más que ayer’
- Nsqk, ‘Piel’
- Zoé, ‘Rexsexsex’
- Eladio Carrión, ‘Ricky Bobby’
- Kany García, ‘Sin Embargo’
Promesa Musical del Año
Mexicanos:
- Paloma Morphy
- Macario Martínez
Resto de nominados:
- AKRIILA
- Aria Vega
- Calle 24
- Duplat
- Ela Taubert
- J Noa
- Joaquina
- Kevis & Maykyy
- Santos Bravos
- Sofi Saar
- Xavi
Productor del Año
Mexicanos:
- Adán Jodorowsky
- Adrian Cota
Resto de nominados:
- Caleb Calloway
- Edgar Barrera
- Juan Pablo Vega
- L Prince
- Mike de la Rosa
- Ovy on the Drums
- Rafael Arcaute
- SOG
- Tainy
- Tatool
Colaboración del Año
Mexicanos:
- Silvana Estrada & El David Aguilar, ‘El Alma Mía’
- Danna & El Malilla, ‘Si se acaba el mundo’
- Latin Mafia & Omar Apollo, ‘Hecho para ti’
- Carín León & Yami Safdie, ‘Pero yo sí’
- Vivir Quintana & Juanes, ‘Humano’
Resto de nominados:
- Romeo Santos & Prince Royce, ‘Ay! San Miguel’
- Lenny Tavárez & Justin Quiles, ‘CHAMPAGNE’
- Fonseca & Manuel Medrano, ‘Enamorarte mil veces’
- Rawayana & Manuel Turizo, ‘Inglés en Miami’
- Carlos Vives & Bomba Estéreo, ‘La Samaria’
- Álvaro Díaz & Tainy, ‘PERDISTE EL EMMY.’
- Santiago Cruz & Juan Pablo Vega, ‘¿Qué más da? Versión 2025’
Álbum Cantautorx del Año
Mexicanos:
- Silvana Estrada, Vendrán Suaves Lluvias
- Arath Herce, Musas en Mí
- Ed Maverick, La nube en el Jardín
- Meme del Real, La Montaña Encendida
Resto de nominados:
- Esteman & Daniela Spalla, Amorío
- Andrés Cepeda, Bogotá
- Bunbury, De Un Siglo Anterior
- Humbe, Dueño del cielo
- Julieta Venegas, Norteña
- Kany García, Puerta Abierta
- Yami Safdie, Querida yo
- Manuel Medrano, Superior
Propuesta Alternativa del Año
Mexicanos:
- Ninguno
Nominados:
- Álvaro Díaz
- Bruses
- Easykid
- EMJAY
- Girl Ultra
- iLe
- Judeline
- Nsqk
- Ralphie Choo
- RØZ
- Rusowsky
- The Warning
Mejor Proyecto de Regional Mexicano
Mexicanas:
- Camila Fernández
- Majo Aguilar
Mexicanos y agrupaciones:
- Carín León
- Carlos Rivera
- Tito Double P
- Vivir Quintana
- Fuerza Regida
- Grupo Firme
- Grupo Frontera
Mejor Proyecto de Música Urbana
Mexicanos:
- Kapo
Resto de nominados:
- Cazzu
- Karol G
- Tokischa
- Álvaro Díaz
- Bad Gyal
- Beéle
- El Malilla
- Eladio Carrión
- Feid
- Omar Courtz
- Ryan Castro
Mejor Banda del Año
Mexicanos:
- Latin Mafia
- Molotov + Jay de la Cueva
Resto de nominados:
- Zoé
- Arde Bogotá
- Cultura Profética
- Diamante Eléctrico
- Grupo Niche
- Midnight Generation
- Morat
- Rawayana
- Reik
- TIMØ
Mejor Presentación en Vivo
Mexicanas:
- Natalia Lafourcade, Cancionera Tour
Mexicanos y agrupaciones:
- Latin Mafia, Palacio de los Deportes, Ciudad de México
- Nsqk, Palacio de los Deportes, Ciudad de México
Resto de nominados:
- Aitana, Cuarto Azul World Tour
- CA7RIEL y Paco Amoroso, PAPOTA Tour
- Humbe, Dueño del Cielo Tour
- Lola Índigo, Riyadh Air Metropolitano, Madrid
- Morat, YEM: Ya Es Mañana World Tour
- Rauw Alejandro, Cosa Nuestra World Tour
- Ricardo Arjona, Lo que el Seco no dijo Tour
- Rosalía, Lux Tour
Voz de la Audiencia
Mexicanas:
- Belinda
- Danna
- Kenia Os
Mexicanos:
- Kapo
Resto de nominados:
- Aitana
- Alemán
- Greeicy
- Rels B
- Ricardo Arjona
- Tini
- Yami Safdie
Mejor Artista de Música Electrónica
Mexicanos:
- Ninguno
Nominados:
- Adriana Lopez
- CLUBZ
- Ela Minus
- Funk Tribu
- Indira Paganotto
- Julio Victoria
- Mestiza
- Midnight Generation
- Paco Osuna
- Peces Raros
- Sinego
Los ganadores de las 14 categorías de Música se darán a conocer el 26 de noviembre en Ciudad de México, durante la segunda noche de los Premios ROLLING STONE en Español 2026, luego de que la primera jornada, el 25 de noviembre, esté dedicada a Cine, Series y nuevas narrativas.
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Las ediciones anteriores de los Premios Rolling Stone en Español
La edición inaugural de los Premios ROLLING STONE en Español se celebró el 26 de octubre de 2023 en el Auditorio Fillmore de Miami Beach, Estados Unidos. La ceremonia fue conducida por la actriz Renata Notni y transmitida en vivo por TNT y Max para toda Latinoamérica.
Las nominaciones de esa primera entrega se anunciaron el 10 de agosto de 2023. Bad Bunny lideró con seis candidaturas, seguido de Rosalía con cinco.
- Álbum del Año: De todas las flores, de Natalia Lafourcade
- Artista del Año: Natalia Lafourcade
- Canción del Año: ‘BZRP Music Sessions, Vol. 51’, de Bizarrap y Villano Antillano
- Promesa de la Música: Kevin Kaarl
- Productor Musical del Año: Tainy
- Videoclip del Año: ‘Solo por ser Indios’, de A.N.I.M.A.L con Juanes
En las categorías de Cine y Televisión, los ganadores de 2023 fueron:
- Largometraje de Ficción del Año: Competencia Oficial, dirigida por Gastón Duprat y Mariano Cohn
- Serie del Año: El amor después del amor
- Actuación del Año: Ricardo Darín, por Argentina, 1985
- Director del Año: Alejandro González Iñárritu, por Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades
- Largometraje Documental del Año: Hip Hop x Siempre
Aquella primera gala también entregó reconocimientos especiales:
- Pionero: Tainy
- Leyenda Rolling Stone en Español: Natalia Lafourcade
- Legado Rolling Stone en Español: Ivy Queen
- Viva México: Carín León
- Símbolo de Orgullo: Villano Antillano
- Tributo Icono Latinoamericano: Vicente Fernández
Tras la edición de 2023, la premiación no registró una entrega en 2024 ni en 2025. La siguiente ceremonia corresponde directamente a la edición 2026, que se celebrará los días 25 y 26 de noviembre, con Pedro Capó y Zuria Vega como presentadores, y que amplía su formato a dos noches y 27 categorías competitivas.
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