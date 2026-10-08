México

Huracán Isaias en categoría 1 y tormentas tropicales Simon y Rachel sobre el Pacífico: así afectarán con lluvias en México

Simon podría convertirse rápidamente en huracán mayor y provocará acumulados torrenciales; Isaias afectará al sureste, mientras Rachel permanece lejos de costas nacionales

Mapa satelital de México y áreas colindantes con conos de trayectoria rojos, símbolos circulares con letras y franjas de color en la costa.
Un mapa meteorológico señala las trayectorias proyectadas de varios ciclones y tormentas tropicales frente a las costas de México y en el golfo de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Tres ciclones tropicales permanecen activos alrededor de México este jueves 8 de octubre de 2026: el huracán Isaias, la tormenta tropical Simon y la tormenta tropical Rachel.

Isaias se encuentra sobre el golfo de México, mientras Simon se desplaza frente a las costas del Pacífico central y Rachel permanece a más de mil kilómetros al oeste de Baja California Sur. Por ello, es necesario precisar que no todos los sistemas se encuentran en el océano Pacífico.

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Los efectos más importantes serán ocasionados por Simon e Isaias, cuyas circulaciones generarán lluvias torrenciales, intensas y muy fuertes en regiones del occidente, sur, oriente y sureste del país. Rachel no representa peligro para México debido a su distancia.

Tormenta tropical Simon podría convertirse en huracán mayor

A las 09:00 horas, tiempo del centro de México, el centro de la tormenta tropical Simon se localizó aproximadamente a 415 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima, y a 610 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco.

El sistema presentaba las siguientes condiciones:

  • Vientos máximos sostenidos: 100 kilómetros por hora.
  • Rachas: 120 kilómetros por hora.
  • Desplazamiento: hacia el oeste.
  • Velocidad de avance: siete kilómetros por hora.

El Servicio Meteorológico Nacional prevé que Simon se intensifique rápidamente y alcance la categoría de huracán mayor mientras se aproxima a las costas del occidente mexicano.

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Un huracán es considerado mayor cuando alcanza las categorías 3, 4 o 5 en la escala Saffir-Simpson, es decir, cuando presenta vientos máximos sostenidos de al menos 178 kilómetros por hora.

Debido a la posible intensificación y cercanía del ciclón, el organismo mantiene una zona de vigilancia por vientos de huracán desde Manzanillo, Colima, hasta Punta Mita, Nayarit.

También se estableció una zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Manzanillo. Aviso83-26.pdf

¿Dónde provocará lluvias la tormenta Simon?

La circulación de Simon ocasionará lluvias torrenciales de 150 a 250 milímetros en la costa y el sur de Guerrero, así como en la costa de Michoacán.

También se pronostican lluvias intensas de 75 a 150 milímetros en el noroeste, centro y costa de Oaxaca.

Las precipitaciones serán muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el oeste y sur de Jalisco, además de Colima.

Los efectos de Simon se distribuirán de esta manera:

  • Guerrero: lluvias torrenciales, rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y oleaje elevado.
  • Michoacán: precipitaciones torrenciales en la costa, viento fuerte y olas de hasta cuatro metros.
  • Oaxaca: lluvias intensas y condiciones marítimas adversas.
  • Jalisco: lluvias muy fuertes y oleaje de dos a tres metros.
  • Colima: lluvias muy fuertes, rachas de hasta 50 kilómetros por hora y olas de tres a cuatro metros.

En las costas de Guerrero y Michoacán habrá vientos de 30 a 40 kilómetros por hora con rachas de entre 50 y 70 kilómetros por hora. En Colima se esperan rachas de 30 a 50 kilómetros por hora.

El oleaje alcanzará entre tres y cuatro metros en las costas de Colima, Michoacán y Guerrero, y entre dos y tres metros en Jalisco.

Huracán Isaias categoría 1 avanza sobre el golfo de México

El huracán Isaias, categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, se localizó aproximadamente a 270 kilómetros al norte de Progreso, Yucatán, y a 420 kilómetros al norte de Campeche.

El ciclón registraba vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora, rachas de hasta 165 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el este-noreste a una velocidad de 17 kilómetros por hora.

Aunque su centro permanece sobre el golfo de México y avanza hacia el este-noreste, su circulación continuará transportando humedad hacia el oriente, sureste y la península de Yucatán.

Las lluvias relacionadas con Isaias serán muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en:

  • Oeste y costa de Campeche.
  • Costa, norte y oeste de Yucatán.
  • Centro y sur de Veracruz.
  • Costa de Tabasco.
  • Norte de Quintana Roo.

El reporte previo contemplaba lluvias intensas en algunas regiones, pero la actualización de las 09:30 horas redujo los acumulados previstos y clasificó las precipitaciones como muy fuertes.

Vientos y oleaje por Isaias

El huracán provocará viento sostenido de 30 a 40 kilómetros por hora con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en las costas de Yucatán.

En Veracruz, Tabasco y Campeche se esperan vientos de 20 a 30 kilómetros por hora y rachas de entre 40 y 60 kilómetros por hora.

La costa de Tamaulipas tendrá rachas de 30 a 50 kilómetros por hora, aunque el pronóstico actualizado no incluye a la entidad entre las zonas con lluvias muy fuertes provocadas por el ciclón.

También se prevé:

  • Oleaje de dos a tres metros: costas de Campeche y Yucatán.
  • Oleaje de uno a dos metros: litorales de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco.

Las rachas fuertes podrían derribar árboles, ramas y anuncios publicitarios, además de afectar estructuras ligeras y provocar interrupciones en el suministro eléctrico.

Tormenta tropical Rachel permanece lejos de México

La tormenta tropical Rachel se desplaza sobre el océano Pacífico, pero no genera efectos en México debido a su distancia.

A las 09:00 horas, su centro se localizó a mil 470 kilómetros al oeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

El sistema presentaba vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora, rachas de hasta 140 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 11 kilómetros por hora.

El pronóstico indica que Rachel continuará moviéndose en dirección general hacia el norte y posteriormente podría internarse sobre tierra en Estados Unidos como sistema postropical o remanente.

Sin embargo, su trayectoria prevista permanece lejos de las costas mexicanas. El SMN indicó expresamente que Rachel no afecta al territorio nacional. Tormenta Tropical Rachel(1).jpg

Lluvias podrían causar inundaciones y deslaves

Las precipitaciones ocasionadas por Simon e Isaias podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, además de provocar desbordamientos, inundaciones, deslaves y encharcamientos.

Las zonas costeras y montañosas de Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Jalisco, Colima, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo enfrentarán los mayores riesgos.

Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron:

  • No cruzar calles inundadas, ríos, arroyos ni vados.
  • Evitar acercarse a playas, escolleras y rompeolas.
  • Retirar objetos que puedan ser desplazados por el viento.
  • Mantenerse lejos de árboles, postes y anuncios publicitarios.
  • Vigilar grietas, caída de piedras o escurrimientos en laderas.
  • Consultar posibles cierres de puertos y restricciones a la navegación.
  • Atender los avisos de evacuación emitidos por Protección Civil.

La evolución de Simon será el principal punto de vigilancia durante las próximas horas, debido a que podría experimentar una rápida intensificación cerca del occidente de México. El SMN actualizará su ubicación, fuerza y zonas de alerta conforme avance el ciclón.

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