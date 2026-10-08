Aficionados de México y Chile protagonizan brutal pelea en Los Ángeles: seleccionados intervienen para detenerla

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La derrota de México por 2-0 ante Chile terminó con un episodio de violencia en las tribunas del Memorial Stadium de Los Ángeles, donde seguidores de ambas selecciones protagonizaron una pelea campal. La situación escaló al grado de que algunos futbolistas chilenos que permanecían en el terreno de juego decidieron intervenir al observar las agresiones contra sus compatriotas.

El enfrentamiento ocurrió durante los momentos posteriores al partido amistoso y quedó registrado en diferentes videos que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales. En las imágenes se puede observar cómo un grupo de aficionados con camisetas de México se acerca a seguidores chilenos y comienza una confrontación en una de las zonas del estadio.

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La situación generó tensión entre los asistentes, mientras algunas personas intentaban alejarse del lugar para evitar quedar atrapadas en medio de los golpes.

Futbolistas chilenos intervienen al ver la pelea

El Tri no logra romper la igualada en Los Ángeles ante los chilenos. (X/ Selección Nacional)

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la reacción de algunos integrantes de la selección chilena. Desde el terreno de juego, los jugadores observaron que sus compatriotas estaban siendo acorralados por un grupo de aficionados mexicanos y decidieron acercarse para intentar detener el conflicto.

En otros videos difundidos posteriormente se aprecia cómo los seguidores chilenos también intentaban defenderse ante las agresiones. Durante el enfrentamiento, algunos objetos fueron lanzados entre los aficionados, aumentando por momentos el riesgo de que la situación terminara con personas lesionadas.

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La intervención de los futbolistas ocurrió mientras los elementos de seguridad del estadio trataban de controlar el desorden y separar a los involucrados.

Aunque el encuentro había transcurrido principalmente dentro de los parámetros de un partido amistoso, el ambiente cambió por completo después del silbatazo final. La tensión deportiva entre las dos aficiones terminó trasladándose a las gradas.

Los videos del enfrentamiento se viralizan en redes sociales

Alineación de la Selección Chilena (X/ @LaRoja)

Las imágenes captadas por aficionados permitieron conocer parte de lo ocurrido en el Memorial Stadium. En uno de los videos se aprecia a varios seguidores involucrados en una pelea, mientras otros espectadores permanecen alrededor observando lo que sucede.

Otro de los materiales muestra a jugadores chilenos reaccionando desde la cancha ante la situación. Los futbolistas intentaron llamar la atención de los responsables de seguridad y contribuir para que las agresiones terminaran.

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Después de varios momentos de tensión, los ánimos comenzaron a disminuir y la situación pudo ser controlada.

Una vez que el conflicto quedó bajo control, integrantes del combinado chileno agradecieron la intervención de los cuerpos de seguridad encargados de atender el incidente dentro del inmueble angelino.

No se reportaron lesionados ni detenidos

(Captura dce pantalla)

Pese a la intensidad de las imágenes que circulan en redes sociales, hasta el momento no se reportaron personas lesionadas como consecuencia de la pelea entre los aficionados de México y Chile.

Tampoco se informó sobre aficionados detenidos por estos hechos.

El episodio terminó opacando parcialmente el resultado deportivo del encuentro, en el que Chile consiguió imponerse 2-0 a México. La derrota del Tricolor quedó acompañada por las imágenes de la confrontación entre aficionados, que generaron múltiples reacciones entre usuarios de redes sociales.

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Los videos también volvieron a abrir la conversación sobre el comportamiento de los aficionados durante los partidos internacionales, particularmente cuando las emociones de una rivalidad deportiva terminan trasladándose fuera del terreno de juego.

En esta ocasión, la intervención de los futbolistas chilenos y de los elementos de seguridad permitió que la situación no pasara a mayores, aunque las imágenes de la pelea ya se habían convertido en uno de los principales temas relacionados con el partido disputado en Los Ángeles.