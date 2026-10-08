México Deportes

Aficionados de México y Chile protagonizan brutal pelea en Los Ángeles: seleccionados intervienen para detenerla

Videos difundidos en redes sociales muestran los momentos de tensión que se vivieron tras el amistoso entre ambas selecciones

Guardar

La derrota de México por 2-0 ante Chile terminó con un episodio de violencia en las tribunas del Memorial Stadium de Los Ángeles, donde seguidores de ambas selecciones protagonizaron una pelea campal. La situación escaló al grado de que algunos futbolistas chilenos que permanecían en el terreno de juego decidieron intervenir al observar las agresiones contra sus compatriotas.

El enfrentamiento ocurrió durante los momentos posteriores al partido amistoso y quedó registrado en diferentes videos que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales. En las imágenes se puede observar cómo un grupo de aficionados con camisetas de México se acerca a seguidores chilenos y comienza una confrontación en una de las zonas del estadio.

PUBLICIDAD

La situación generó tensión entre los asistentes, mientras algunas personas intentaban alejarse del lugar para evitar quedar atrapadas en medio de los golpes.

Futbolistas chilenos intervienen al ver la pelea

El Tri no logra romper la igualada en Los Ángeles ante los chilenos. (X/ Selección Nacional)
El Tri no logra romper la igualada en Los Ángeles ante los chilenos. (X/ Selección Nacional)

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la reacción de algunos integrantes de la selección chilena. Desde el terreno de juego, los jugadores observaron que sus compatriotas estaban siendo acorralados por un grupo de aficionados mexicanos y decidieron acercarse para intentar detener el conflicto.

En otros videos difundidos posteriormente se aprecia cómo los seguidores chilenos también intentaban defenderse ante las agresiones. Durante el enfrentamiento, algunos objetos fueron lanzados entre los aficionados, aumentando por momentos el riesgo de que la situación terminara con personas lesionadas.

PUBLICIDAD

La intervención de los futbolistas ocurrió mientras los elementos de seguridad del estadio trataban de controlar el desorden y separar a los involucrados.

Aunque el encuentro había transcurrido principalmente dentro de los parámetros de un partido amistoso, el ambiente cambió por completo después del silbatazo final. La tensión deportiva entre las dos aficiones terminó trasladándose a las gradas.

Los videos del enfrentamiento se viralizan en redes sociales

Alineación de la Selección Chilena (X/ @LaRoja)
Alineación de la Selección Chilena (X/ @LaRoja)

Las imágenes captadas por aficionados permitieron conocer parte de lo ocurrido en el Memorial Stadium. En uno de los videos se aprecia a varios seguidores involucrados en una pelea, mientras otros espectadores permanecen alrededor observando lo que sucede.

Otro de los materiales muestra a jugadores chilenos reaccionando desde la cancha ante la situación. Los futbolistas intentaron llamar la atención de los responsables de seguridad y contribuir para que las agresiones terminaran.

Después de varios momentos de tensión, los ánimos comenzaron a disminuir y la situación pudo ser controlada.

Una vez que el conflicto quedó bajo control, integrantes del combinado chileno agradecieron la intervención de los cuerpos de seguridad encargados de atender el incidente dentro del inmueble angelino.

No se reportaron lesionados ni detenidos

(Captura dce pantalla)
(Captura dce pantalla)

Pese a la intensidad de las imágenes que circulan en redes sociales, hasta el momento no se reportaron personas lesionadas como consecuencia de la pelea entre los aficionados de México y Chile.

Tampoco se informó sobre aficionados detenidos por estos hechos.

El episodio terminó opacando parcialmente el resultado deportivo del encuentro, en el que Chile consiguió imponerse 2-0 a México. La derrota del Tricolor quedó acompañada por las imágenes de la confrontación entre aficionados, que generaron múltiples reacciones entre usuarios de redes sociales.

Los videos también volvieron a abrir la conversación sobre el comportamiento de los aficionados durante los partidos internacionales, particularmente cuando las emociones de una rivalidad deportiva terminan trasladándose fuera del terreno de juego.

En esta ocasión, la intervención de los futbolistas chilenos y de los elementos de seguridad permitió que la situación no pasara a mayores, aunque las imágenes de la pelea ya se habían convertido en uno de los principales temas relacionados con el partido disputado en Los Ángeles.

Temas Relacionados

Selección MexicanaSelección de ChileMéxico vs Chileviralpeleamexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Lucero cree que el público la odiaría si entra a La Casa de los Famosos por este rasgo de su personalidad

La cantante contó en un podcast qué haría si aceptara el reto de vivir bajo vigilancia y recordó las conversaciones que mantiene con Lucerito sobre el reality

Lucero cree que el público la odiaría si entra a La Casa de los Famosos por este rasgo de su personalidad

Mexicana amplía sus vuelos: estas son las nuevas rutas nacionales con la llegada de nuevas aeronaves

La aerolínea integra la ruta hacia Zacatecas desde el AIFA

Mexicana amplía sus vuelos: estas son las nuevas rutas nacionales con la llegada de nuevas aeronaves

Liga Mx: así regresan los equipos a la jornada número 11 tras la pausa por la Fecha FIFA

Durante el receso, América, Cruz Azul y Chivas jugaron amistosos para sostener el ritmo competitivo

Liga Mx: así regresan los equipos a la jornada número 11 tras la pausa por la Fecha FIFA

Desde el Lado Oscuro la Marcha Imperial del Terror regresa a Coyoacán en el Retro Fest con temática de monstruos y Star Wars

La caminata de cosplayers desde Casa Cuna hasta el Centro de Convenciones Churubusco es uno de los sellos de Retro Fest CDMX; la organización aún no ha publicado el horario ni el punto de encuentro exacto para esta edición

Desde el Lado Oscuro la Marcha Imperial del Terror regresa a Coyoacán en el Retro Fest con temática de monstruos y Star Wars

Conciertos 2x1 hoy: Pablo Alborán, Bad Gyal y Alejandro Sanz entran en los descuentos este jueves 8 de octubre

Te decimos los recintos y artistas que tendrán descuentos en sus shows en México

Conciertos 2x1 hoy: Pablo Alborán, Bad Gyal y Alejandro Sanz entran en los descuentos este jueves 8 de octubre
MÁS NOTICIAS

NARCO

Refuerzan seguridad en zonas serranas en Durango, Jalisco, Nayarit y Zacatecas ante avance del CJNG y Cártel de Sinaloa

Refuerzan seguridad en zonas serranas en Durango, Jalisco, Nayarit y Zacatecas ante avance del CJNG y Cártel de Sinaloa

Con uso de IA para imitar voces de políticos: así operaba la red que suplantaba gobernadores, alcaldes y otros funcionarios desde Edomex

Suplantaban desde gobernadores, alcaldes y hasta ministros de la SCJN: cae red criminal encabezada por exsecretario de finanzas de Michoacán

Dejan cuerpo con narcomensaje para El Mechacorta, operador del CJNG y La Chapiza en Mexicali

Mujer es hallada muerta en una barranca de Mixquiahuala: Hidalgo registra solo dos feminicidios en lo que va del 2026

ENTRETENIMIENTO

Lucero cree que el público la odiaría si entra a La Casa de los Famosos por este rasgo de su personalidad

Lucero cree que el público la odiaría si entra a La Casa de los Famosos por este rasgo de su personalidad

Desde el Lado Oscuro la Marcha Imperial del Terror regresa a Coyoacán en el Retro Fest con temática de monstruos y Star Wars

Conciertos 2x1 hoy: Pablo Alborán, Bad Gyal y Alejandro Sanz entran en los descuentos este jueves 8 de octubre

Premios ROLLING STONE en Español 2026: Las mexicanas Kenia Os, Julieta Venegas y Silvana Estrada brillan en nominaciones

Arantza Ruiz da marcha atrás tras la polémica con Ese Pérez y Cynthia Klitbo: “Fue mi estupidez humana”

DEPORTES

Aficionados de México y Chile protagonizan brutal pelea en Los Ángeles. seleccionados intervienen para detenerla

Aficionados de México y Chile protagonizan brutal pelea en Los Ángeles. seleccionados intervienen para detenerla

Liga Mx: así regresan los equipos a la jornada número 11 tras la pausa por la Fecha FIFA

El Búho Pineda: la vez que Abismo Negro aplicó un brutal martinete que mandó a uno de los Gemelos Brenan al hospital

Isaac del Toro deja escapar la victoria en el último kilómetro de la Gran Piemonte 2026

Pumas vs Cruz Azul: así fue su último duelo y cómo marcha el historial entre ambos