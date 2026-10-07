México

Activistas recolectan cartas para despedirse de Jamapa, el último glaciar milenario que sobrevive en México

Entre 2019 y 2026, el frente del glaciar Jamapa, fuente indispensable de agua que abastece a municipios costeros de la zona, retrocedió aproximadamente 200 metros

Una montaña con cumbre nevada sobresale por encima de capas de nubes blancas bajo un cielo azul.
Desde el Pico de Orizaba hasta el Río Jamapa, recolectarán misivas con testimonios de alpinistas, habitantes y pescadores para reflexionar sobre el futuro del agua regional. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El inminente desaparición del glaciar Jamapa, ubicado en el Pico de Orizaba, motivó una iniciativa para reunir cartas de despedida y agradecimiento a esta formación de hielo. Mediante las misivas, sus impulsores buscan conservar la memoria de la montaña y reflexionar sobre las consecuencias de su eventual desaparición para las comunidades veracruzanas.

De acuerdo con la entrevista publicada por el Diario de Xalapa, activistas, guías y comunidades impulsan el proyecto Cartas al glaciar, que contempla un recorrido desde el Pico de Orizaba hacia el río Jamapa. La propuesta pretende acercar a la población a la situación que enfrenta este cuerpo de hielo y promover una reflexión colectiva sobre su pérdida.

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La iniciativa vincula dos espacios que pueden parecer distantes: la alta montaña y las localidades de la cuenca. A través de los testimonios, busca mostrar cómo el glaciar y el agua que desciende del volcán forman parte de la vida de montañistas, familias y habitantes de la costa.

Cartas al glaciar: una despedida que viajará de la montaña hacia la costa

El proyecto contempla un buzón itinerante para recopilar mensajes sobre lo que representa Jamapa. Además de cartas escritas, la iniciativa prevé reunir audios y videos, con el propósito de incorporar distintas formas de participación y conservar testimonios de habitantes de la cuenca.

La propuesta también tiene un componente educativo: acercar a niñas y niños al conocimiento del glaciar y de su relación con el territorio donde viven. Los materiales permitirán compartir experiencias entre personas que conocen directamente la montaña y quienes habitan río abajo, hasta la desembocadura en el Golfo de México.

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En otra entrevista sobre el proyecto, el periodista Rodrigo Soberanes Santín explicó que el recorrido contempla ascender por el lado de Puebla y descender hacia Veracruz. Entre las personas cuya participación se busca están alpinistas, habitantes de comunidades serranas, investigadores y pescadores.

Uno de los primeros participantes previstos es Hilario Aguilar, conocido como Don Layo, un montañista que ha observado durante décadas la transformación del hielo en el Pico de Orizaba. Su experiencia permitirá incorporar al proyecto la memoria de quienes han presenciado esos cambios directamente.

¿Qué es el glaciar Jamapa y por qué preocupa su desaparición?

El glaciar Jamapa es una masa de hielo situada en la parte alta del Pico de Orizaba. Su importancia rebasa el paisaje: funciona como una reserva natural de agua dulce que contribuye a alimentar sistemas hídricos de la región, según la explicación publicada por el Diario de Xalapa.

Su deterioro forma parte del retroceso de los glaciares mexicanos. Aunque suele presentarse como el último glaciar del país, esa denominación requiere precisión: también se han documentado remanentes glaciares en el Iztaccíhuatl. La situación de Jamapa debe entenderse dentro de una pérdida más amplia del hielo de alta montaña en México.

Las estimaciones sobre su permanencia tampoco equivalen a una fecha definitiva de desaparición. Soberanes señaló que existen cálculos distintos y que las condiciones del glaciar han cambiado. Por ello, el proyecto plantea una despedida anticipada y una conversación sobre su futuro, mientras todavía es posible documentarlo.

¿Qué pasará con el agua cuando desaparezca el glaciar Jamapa?

La pérdida del hielo implica la reducción de una reserva de agua y genera preocupación por los escurrimientos que reciben las comunidades de la montaña. En reportes previos del Diario de Xalapa, especialistas han advertido que algunas localidades utilizan esa agua para el consumo cotidiano, el aseo y el riego de cultivos, y cuentan con menos infraestructura para obtenerla de otras fuentes.

Sin embargo, la desaparición del glaciar no permite afirmar que el río Jamapa desaparecerá automáticamente. Soberanes explicó que todavía existen interrogantes sobre la respuesta del sistema y sobre los efectos que tendría una disminución del aporte de agua hacia los ecosistemas costeros y arrecifales.

Otro riesgo señalado por Carlos Manuel Welsh Rodríguez, investigador de la Universidad Veracruzana, es que un menor escurrimiento de agua dulce favorezca la entrada de agua salada en la desembocadura. En una entrevista previa con el Diario de Xalapa, advirtió que ese proceso puede afectar a los ecosistemas costeros y a las actividades productivas de la región.

Ante ese panorama, la protección de los bosques de la cuenca adquiere relevancia: seguirán participando en la captación de agua incluso cuando el glaciar deje de existir. Cartas al glaciar busca abrir esa discusión y reunir a personas de la montaña y la costa; los mensajes recopilados se prevén compartir el 7 de noviembre, en la librería Más Adentro, en el puerto de Veracruz.

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