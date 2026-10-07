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Desastrosa fecha FIFA aclara las ideas de Rafael Márquez: “Hemos visto quién puede estar y quién no”

La Selección Mexicana cayó 2-0 contra Chile y cerró su gira por EEUU con siete goles en contra y ninguna victoria

Rafael Márquez mostró su frustración tras el 2-0 de Chile.
Desastrosa fecha FIFA aclara las ideas de Rafael Márquez: “Hemos visto quién puede estar y quién no” (Captura de pantalla: X)
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La Selección Mexicana cerró una fecha FIFA para el olvido con otra derrota. Chile se impuso 2-0 en el Memorial Coliseum de Los Ángeles y dejó a Rafael Márquez con un balance de dos empates y dos derrotas en sus primeros cuatro partidos al frente del Tricolor.

El resultado encendió las dudas sobre el funcionamiento del equipo, pero también le permitió al técnico sacar conclusiones de cara al siguiente compromiso oficial.

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Después del tropiezo ante La Roja, Márquez dejó una frase que anticipa decisiones en la próxima convocatoria: “Hemos visto quién puede estar y quién no”.

México, inoperante ante Chile

México volvió a mostrar problemas para generar peligro y terminó pagando caro sus desatenciones defensivas. Después de un primer tiempo sin goles, Chile encontró espacios en la segunda mitad y sentenció el encuentro con dos anotaciones.

Maximiliano Gutiérrez abrió el marcador al minuto 56, mientras Vicente Pizarro amplió la ventaja poco después. El Tricolor intentó reaccionar con modificaciones desde el banquillo, pero no consiguió transformar la posesión en ocasiones claras.

Jugadores de fútbol disputan un balón cerca del arco en un campo de juego, con un marcador en pantalla que indica México 0, Chile 0
Chile resolvió el partido en dos contragolpes. (YouTube: TV Azteca)

La derrota completó un balance negativo durante la Fecha FIFA: México empató 1-1 contra Colombia y Perú, además de caer 3-0 frente a Estados Unidos y 2-0 ante Chile. En cuatro encuentros, el equipo marcó apenas dos goles.

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El propio Márquez reconoció que la presentación ante Chile estuvo lejos de lo esperado.

Saldo de la fecha FIFA

Más allá de los resultados, la intención de Márquez durante estos cuatro partidos fue observar a los jugadores disponibles y repartir minutos. El técnico modificó alineaciones y dio oportunidad a elementos jóvenes para determinar quiénes pueden competir por un lugar en el proceso.

La evaluación también estuvo condicionada por las cargas físicas acumuladas y algunas ausencias. Aun así, el entrenador considera que la gira cumplió con una parte importante de su objetivo: conocer mejor a su plantel.

La siguiente prueba tendrá un peso distinto. México enfrentará a Jamaica en noviembre, en los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf, ya dentro de la competencia oficial.

Márquez no ocultó su molestia por el funcionamiento defensivo. (AP Foto/Stephanie Scarbrough)
Márquez no ocultó su molestia por el funcionamiento defensivo. (AP Foto/Stephanie Scarbrough)

El frío análisis de Márquez tras la derrota

Márquez no ocultó su molestia por el funcionamiento defensivo y explicó que las circunstancias físicas también influyeron en la elección del once.

“Nos costó un poco más el funcionamiento. Defensivamente empezamos con dudas; nos ganaron muy fácil las espaldas. Intentamos sacar el mejor equipo, sobre todo por el tema de las cargas que llevamos durante estas semanas. Se vio claramente que el funcionamiento no fue el mejor”.

Sin embargo, el entrenador puso el foco en la evaluación de sus futbolistas:

“Aun así, te das cuenta también de que le diste oportunidad a todos. Le di minutos a todos y desde un principio se presupuestó. Hemos visto quién puede estar y quién no”.

La derrota ante Chile no dejó triunfos para el nuevo ciclo, pero sí una primera criba. Márquez ya observó a todo el grupo y ahora tendrá que convertir esas conclusiones en decisiones concretas.

En noviembre, frente a Jamaica, el margen para experimentar será mucho menor y el Tricolor deberá mostrar quiénes pueden sostener el proyecto cuando los partidos ya tengan consecuencias.

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