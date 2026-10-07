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Aficionado explota y lanza fuerte insulto contra Álvaro Fidalgo: le exige goles durante el México vs Chile

El reclamo fue tan fuerte que incluso se alcanzó a escuchar durante la transmisión del partido

Mundial 2026 - Rep Checa - México
(Photo by Alfredo ESTRELLA / AFP)
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La derrota de México ante Chile volvió a encender la molestia en las tribunas y Álvaro Fidalgo terminó en medio de uno de esos reclamos por parte de la afición.

Mientras el jugador se preparaba para cobrar un tiro de esquina, un fanatico se levantó de su asiento y le exigió goles al futbolista naturalizado mexicano.

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El momento ocurrió durante el primer tiempo del encuentro disputado en el Los Angeles Memorial Coliseum, cuando el marcador todavía estaba 0-0 y el Tri buscaba generar peligro después de otra actuación que no convencía a sus aficionados. El reclamo fue tan fuerte que incluso se alcanzó a escuchar durante la transmisión del partido.

Aficionado reclama a Fidalgo durante el México vs Chile

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Corría el minuto 31 cuando Fidalgo tomó el balón para ejecutar un tiro de esquina. Mientras el futbolista del Real Betis se acercaba a la zona desde donde realizaría el cobro, un aficionado que se encontraba en las tribunas se levantó de su asiento y comenzó a gritarle.

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El seguidor, visiblemente molesto por la falta de contundencia del Tricolor, le exigió al mediocampista que el equipo marcara goles y lanzó un reclamo con palabras altisonantes.

Metan goles, cabr*n, para eso son; es tu trabajo, metan putos goles, cabr*n, ¡es lo que haces toda tu p*ta vida!

El momento llamó rápidamente la atención debido a la intensidad del reclamo. El grito se alcanzó a escuchar en la transmisión del encuentro, mientras los elementos de seguridad permanecían atentos tanto al aficionado como a la acción de Fidalgo para evitar cualquier incidente.

La reacción ocurrió después de la derrota de México ante Estados Unidos, por lo que la frustración de algunos aficionados ya era evidente ante la falta de resultados del equipo.

Así fue el México vs Chile de la Fecha FIFA

Jugadores de fútbol disputan un balón cerca del arco en un campo de juego, con un marcador en pantalla que indica México 0, Chile 0
(YouTube: TV Azteca)

El encuentro ante Chile terminó con una derrota de México por 2-0, en un partido que representó otro examen para el equipo dirigido por Rafael Márquez.

Durante la primera mitad, ambos equipos se fueron al descanso sin goles después de un encuentro parejo y con pocas oportunidades claras frente al arco.

La segunda parte cambió el rumbo del partido. Maximiliano Gutiérrez abrió el marcador al minuto 54, mientras que Vicente Pizarro amplió la ventaja al 65′ después de recibir una asistencia de Darío Osorio.

La derrota significó otro resultado adverso dentro de la nueva etapa de la Selección Mexicana, que previamente había empatado con Colombia y Perú, además de caer frente a Estados Unidos.

El encuentro ante Chile también forma parte del proceso de evaluación de Rafa Márquez, quien continúa probando futbolistas y distintas variantes de cara al siguiente ciclo mundialista.

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