A 10 años de la goleada de Chile: así cambió la vida de los futbolistas que sufrieron una de las peores noches de la Selección Mexicana

Rafa Márquez. (Getty Images)

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El 18 de junio de 2016 quedó marcado como uno de los capítulos más dolorosos para la Selección Mexicana. En los Cuartos de Final de la Copa América Centenario, el Tricolor se enfrentó a Chile en Santa Clara, California, y terminó eliminado después de sufrir una contundente derrota por 7-0.

Han pasado 10 años desde aquella noche y la generación que protagonizó uno de los resultados más recordados del futbol mexicano tomó caminos muy distintos. Algunos futbolistas continúan dentro de las canchas, otros ya colgaron los botines y varios encontraron una nueva faceta dentro del futbol.

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A una década de aquel encuentro, estos son los caminos que han tomado los jugadores que formaron parte de aquella convocatoria.

¿Qué fue de los titulares de México ante Chile?

(REUTERS/Eloisa Sánchez)

Guillermo Ochoa

Guillermo Ochoa recientemente puso punto final a su carrera como futbolista profesional después de disputar su sexta Copa del Mundo. El histórico guardameta de la Selección Mexicana fue citado para el partido contra Chile de este martes, aunque ahora con motivo de un reconocimiento.

Héctor Moreno

El defensor también dejó atrás su etapa como futbolista profesional. Héctor Moreno se retiró después de defender la camiseta de Rayados, club con el que terminó su trayectoria al finalizar el Apertura 2025.

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Néstor Araujo

A sus 35 años, Néstor Araujo continúa activo y actualmente vive una nueva experiencia en Europa. El defensa mexicano juega para el Chaves GD, equipo de la segunda división de Portugal.

Diego Reyes

Diego Reyes es otro de los integrantes de aquella Selección que continúa jugando profesionalmente. El defensor forma parte del Querétaro y se mantiene como uno de los elementos de aquella generación que siguen en la Liga MX.

Miguel Layún

Después de conquistar el tricampeonato de Liga con América, Miguel Layún decidió retirarse del futbol profesional. Actualmente está dedicado al streaming y también participa como comentarista de televisión.

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Paul Aguilar

Paul Aguilar terminó su carrera como futbolista en 2022, cuando tenía 36 años y todavía pertenecía al América. El exlateral explicó que decidió retirarse después del fallecimiento de su padre ese mismo año.

Héctor Herrera

El mediocampista continúa jugando en la MLS con el Houston Dynamo. Después de regresar a la Liga MX para jugar con Toluca, Herrera terminó su vínculo con los Diablos en 2025 para volver al conjunto texano.

Andrés Guardado

El histórico mediocampista tendrá participación nuevamente alrededor de la Selección Mexicana, aunque ahora desde otro puesto. Andrés Guardado estará frente a Chile como auxiliar técnico de Rafael Márquez, después de dejar su vínculo con las categorías inferiores del Real Betis para incorporarse al cuerpo técnico del Tricolor.

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Jesús Dueñas

Jesús Dueñas nunca anunció oficialmente su retiro del futbol profesional, aunque actualmente está lejos de la Liga MX. De acuerdo con la información disponible, participa ocasionalmente en encuentros de futbol amateur.

Carlos Peña

El “Gullit” Peña tampoco ha anunciado formalmente su retiro. Su vínculo más reciente con el futbol está relacionado con la Academia Carlos Peña, que inauguró en Los Ángeles en 2025.

Javier Hernández

Después de su regreso a Chivas, Javier “Chicharito” Hernández dejó nuevamente el futbol mexicano. El delantero se trasladó a Estados Unidos para incorporarse al Atlético Dallas, de la USL Championship.

Jesús Manuel Corona

El “Tecatito” Corona continúa en activo dentro de la Liga MX. El atacante pertenece a Rayados, club en el que se formó y con el que tiene contrato hasta el verano de 2027.

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Hirving Lozano

Hirving Lozano es uno de los jugadores que tuvo la oportunidad de volver a enfrentarse a Chile, aunque una lesión le impidió formar parte de la actual concentración. El atacante tuvo que regresar a su equipo, LA Galaxy, para continuar con su recuperación.

Raúl Jiménez

El delantero tampoco pudo participar en esta convocatoria debido a una lesión. Raúl Jiménez regresó esta temporada al Wolverhampton, con el objetivo de buscar el ascenso a la Premier League.

¿Qué fue de los jugadores que fueron suplentes?

(REUTERS/Raquel Cunha)

Rafael Márquez

Después de retirarse como futbolista, Rafael Márquez comenzó una nueva etapa en los banquillos. Se incorporó al cuerpo técnico de Javier Aguirre durante el Mundial 2026 y posteriormente asumió como entrenador de la Selección Mexicana. El partido ante Chile representará su cuarto encuentro al frente del Tricolor.

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Oribe Peralta

Oribe Peralta decidió terminar su carrera profesional en enero de 2022, exactamente el día de su cumpleaños 38. El “Cepillo” puso fin a una trayectoria de 19 años después de su etapa con Chivas.

Alfredo Talavera

El exguardameta puso fin a su carrera en 2024, cuando defendía el arco de los Bravos de Juárez. Alfredo Talavera se retiró a los 42 años después de 23 temporadas en Primera División.

Yasser Corona

Una lesión sufrida en 2017, mientras jugaba con Xolos de Tijuana, obligó a Yasser Corona a retirarse de las canchas. Actualmente trabaja como entrenador de las categorías Sub-15 y Sub-16 de la Selección Nacional.

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Jorge Torres Nilo

Jorge Torres Nilo se encuentra preparando su siguiente etapa dentro del futbol como director técnico. Mientras avanza en ese proceso, trabaja como analista y comentarista de televisión.

Jesús Molina

El mediocampista puso fin a su carrera profesional después del Apertura 2024, torneo que disputó con Pumas. Actualmente se encuentra en proceso de preparación para convertirse en director técnico.

Javier Aquino

Javier Aquino es otro de los integrantes de aquella convocatoria que permanece activo en la Liga MX. El futbolista actualmente juega como lateral de los Bravos de Juárez, equipo con el que tiene contrato hasta diciembre de este año.

Cándido Ramírez

Después de su paso por Bravos de Juárez en 2022, la última información disponible sobre Cándido Ramírez señala que continúa jugando en partidos de futbol amateur.

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Juan Carlos Osorio

El técnico que dirigía a México durante aquella goleada ante Chile continúa trabajando como entrenador, aunque actualmente se encuentra sin equipo. Su actividad más reciente fue como analista de una televisora mexicana durante el Mundial 2026.